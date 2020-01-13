Экопроект из Северска вошел в шорт-лист премии «Серебряный Лучник – Сибирь»
10 января завершилось онлайн-голосование членов жюри Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь, сообщают организаторы. Эксперты из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Омска, Томска и Иркутска оценили 87 проектов со всей Сибири.
По итогам оценок жюри в шорт-лист вошло 19 проектов. Лидером оказался Новосибирск – от города представлено 11 проектов. Красноярск представит пять проектов, Иркутск, Кемерово и Северск - по одному проекту. Шорт-лист премии «Серебряный Лучник» – Сибирь (в алфавитном порядке):
Номинация «Корпоративные коммуникации»
* 1 миллиард взглядов: Coca-Cola на Универсиаде-2019, автор Алина Галицына, Новосибирск;
* Блондинка на ТЭЦ, автор Полина Бурмага, Красноярск;
* Как вызвать эмоции, работая со скучным продуктом: комплексное продвижение «умного» домофона, автор Дарья Чиркова, Новосибирск.
Номинация «Маркетинговые коммуникации»
* 25 главных, автор Ярослав Моргунов, Красноярск;
* Возвращение легенды: новый бренд НГТУ НЭТИ, автор Зоя Сергеева, Новосибирск;
* Фестиваль пляжного спорта и отдыха «Электронный Берег», автор Никита Гирин, Новосибирск.
* S7 AirLounge, автор Никита Гирин, Новосибирск.
Номинация «Корпоративная социальная ответственность»
* Деревенское ЭКО-молочко, автор Екатерина Семенова, Северск;
* Трудовые отряды СУЭК, автор Марина Смирнова, Красноярск.
* Фестиваль новой детской литературы «Другие книги», автор Анна Яковлева, Новосибирск.
Номинация «Коммуникация в благотворительности»
* Ешь. Делись. Люби!, автор Юлия Герцик, Красноярск;
* Мир добра: комплексная реабилитация детей в больницах, автор Надежда Брянцева, Кемерово;
* #этоживыефотомарафон, автор Никита Хнюнин, Новосибирск.
Номинация «Продвижение государственных, общественных и социальных программ»
* Развитие системы раздельного сбора отходов в Новосибирске, автор Александр Волков, Новосибирск;
* Фестиваль «48 часов Новосибирск». Как за один викенд сделать современное искусство видимым, автор Елена Носова, Новосибирск;
* #сдайсвойстрах, автор Маргарита Логинова, Новосибирск.
Номинация «Развитие и продвижение территорий»
* Бабрбук, автор Дмитрий Мироманов, Иркутск;
* Роялю здесь не место, автор Василий Торгашин, Красноярск;
* GrelkaFest sun&ride music festival, автор Никита Гирин, Новосибирск.
Публичная защита проектов и завершающие мероприятия премии пройдут 1 февраля в Новосибирске.