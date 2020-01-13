Экопроект из Северска вошел в шорт-лист премии «Серебряный Лучник – Сибирь»

13 января 2020 / Томский Обзор

10 января завершилось онлайн-голосование членов жюри Региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» – Сибирь, сообщают организаторы. Эксперты из Москвы, Новосибирска, Красноярска, Омска, Томска и Иркутска оценили 87 проектов со всей Сибири.

По итогам оценок жюри в шорт-лист вошло 19 проектов. Лидером оказался Новосибирск – от города представлено 11 проектов. Красноярск представит пять проектов, Иркутск, Кемерово и Северск - по одному проекту. Шорт-лист премии «Серебряный Лучник» – Сибирь (в алфавитном порядке):

Номинация «Корпоративные коммуникации»

* 1 миллиард взглядов: Coca-Cola на Универсиаде-2019, автор Алина Галицына, Новосибирск;

* Блондинка на ТЭЦ, автор Полина Бурмага, Красноярск;

* Как вызвать эмоции, работая со скучным продуктом: комплексное продвижение «умного» домофона, автор Дарья Чиркова, Новосибирск.

Номинация «Маркетинговые коммуникации»

* 25 главных, автор Ярослав Моргунов, Красноярск;

* Возвращение легенды: новый бренд НГТУ НЭТИ, автор Зоя Сергеева, Новосибирск;

* Фестиваль пляжного спорта и отдыха «Электронный Берег», автор Никита Гирин, Новосибирск.

* S7 AirLounge, автор Никита Гирин, Новосибирск.

Номинация «Корпоративная социальная ответственность»

* Деревенское ЭКО-молочко, автор Екатерина Семенова, Северск;

* Трудовые отряды СУЭК, автор Марина Смирнова, Красноярск.

* Фестиваль новой детской литературы «Другие книги», автор Анна Яковлева, Новосибирск.

Номинация «Коммуникация в благотворительности»

* Ешь. Делись. Люби!, автор Юлия Герцик, Красноярск;

* Мир добра: комплексная реабилитация детей в больницах, автор Надежда Брянцева, Кемерово;

* #этоживыефотомарафон, автор Никита Хнюнин, Новосибирск.

Номинация «Продвижение государственных, общественных и социальных программ»

* Развитие системы раздельного сбора отходов в Новосибирске, автор Александр Волков, Новосибирск;

* Фестиваль «48 часов Новосибирск». Как за один викенд сделать современное искусство видимым, автор Елена Носова, Новосибирск;

* #сдайсвойстрах, автор Маргарита Логинова, Новосибирск.

Номинация «Развитие и продвижение территорий»

* Бабрбук, автор Дмитрий Мироманов, Иркутск;

* Роялю здесь не место, автор Василий Торгашин, Красноярск;

* GrelkaFest sun&ride music festival, автор Никита Гирин, Новосибирск.

Публичная защита проектов и завершающие мероприятия премии пройдут 1 февраля в Новосибирске.

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