В Томске открылась выставка «Диалоги о Буддизме»

28 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В четверг, 26 декабря, в Томском областном краеведческом музее им.М.Б.Шатилова состоялось открытие выставки «Диалоги о Буддизме».

«Выставка посвящена некоторым аспектам буддизма как философии, зародившейся в середине 1-го тысячелетия до н.э., и как о мировой религии. С помощью предметов нашей буддийской коллекции мы рассказываем о буддизме, жизни Будды Шакьямуни, о том, кто такой Будда вообще и почему Буддой может стать каждый. Наша выставка даёт возможность проникнуть в истоки и суть буддизма и ощутить единые положения разнообразных представлений о мироздании и человеке в мире», — сообщает куратор выставки Анна Полякова

Восточная коллекция музея содержит более тысячи единиц хранения — подлинные предметы быта, декоративно-прикладного искусства, буддийского культа из Китая, Монголии, Индии, Японии, Непала, в том числе доспехи японского самурая XVII–XIX вв., тибетскую чашу-череп (габала) XIX в., китайское бронзовое зеркало X в., керамику разных школ и техник и многое другое, а также сотни редких фотографических снимков начала прошлого столетия.

Основу восточной коллекции музея составляют материалы российского востоковеда, члена общества русских ориенталистов Михаила Аркадьевича Полумордвинова (жил под Томском в 1916–1917 гг.).

«Мы решили проводить выставку, потому что буддизм и предметы буддийского искусства не так часто можно увидеть в Томске и близлежащих городах. А у нас такая большая, разнообразная и интересная коллекция, которой уже больше ста лет, и она до сих пор пополняется. Это плановый проект, его активная разработка готовилась на протяжении последнего года», - отмечают организаторы

Выставку можно посетить со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00 в Томском областном краеведческом музее (пр. Ленина, 75)

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