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Томская областная дума согласовала кандидатуру нового прокурора региона

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Депутаты законодательной думы на внеочередном собрании в среду согласовали кандидатуру Александра Семёнова на должность прокурора региона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала парламента.

Депутаты согласовали кандидатуру нового прокурора единогласно.

«Я надеюсь, что ваша работа, Александр Николаевич, будет выгодной и продуктивной для жителей региона», — сказала спикер томской областной думы Оксана Козловская после голосования.

В свою очередь Семёнов после собрания думы сообщил журналистам, что в случае своего окончательного назначения он намерен изучить Томскую область, найти основные «болевые точки» и с учетом этого скорректировать работу региональной прокуратуры.

«Начну с изучения обстановки в области. Необходимо вычленить наиболее серьезные „болевые точки“ и с учетом этого корректировать работу. Как правило, это — вопросы оплаты труда, ЖКХ, строительная отрасль, надзорное сопровождение нацпроектов», — сказал Семёнов.

Согласно действующему федеральному законодательству, региональных прокуроров назначает президент по представлению генпрокурора. Соответствующие региональные парламенты и главы регионов согласовывают кандидатуру.

Как сообщалось, в начале октября Владимир Путин освободил от должности прокурора Томской области Виктора Романенко.

Семёнов родился в 1960 году в Воронежской области, в 1986 году окончил Воронежский государственный университет. С 1986 по 2005 годы он работал в воронежской прокуратуре, а в 2005–2006 годы трудился в воронежском управлении ФССП. В должности заместителя прокурора Воронежской области Семёнов состоял с ноября 2007 года по май 2017 года, когда его назначили начальником управления Генпрокуратуры в СКФО.

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