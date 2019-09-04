Фасад Музея истории Томска отремонтировали ко Дню томича

К празднованию Дня томича на средства спонсоров отремонтировали фасад здания Музея истории Томска.

Как сообщает пресс-служба мэрии, специалисты обновили кровлю, в соответствии с колористическим паспортом восстановили и окрасили штукатурный фасад, покрасили деревянные оконные блоки и карниз с наружной стороны, обновили лепные тяги вокруг окон.

Здание Музея истории Томска является объектом культурного наследия регионального значения. Оно было построено в 1856 году по проекту инженера В. К. Фадеева. До революции 1917 года это помещение занимала 3-я Воскресенская полицейская частная управа, на крыше которой возвышалась деревянная пожарная каланча.

Музей не прекращал принимать гостей во время ремонта и теперь продолжит свою работу в обновленном здании. Сотрудники готовятся к празднованию Дня томича и ждут гостей на обзорную площадку, чтобы полюбоваться осенними пейзажами города.

Напомним, 7 сентября на Воскресенской горе в пятый раз будет проходить празднование Дня томича. Гостей ждет театрализованное представление с участием актеров в исторических костюмах, прозвучит традиционный выстрел из пушки и обращение мэра Томска.

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