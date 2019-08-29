Конкурс в томские техникумы и колледжи составил три и более человек на место

29 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

В колледжи и техникумы Томской области подано около 16 тысяч заявлений от абитуриентов. Из них бюджетных мест — 4 839, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Полторы тысячи человек подали документы из других регионов России, около ста заявлений поступило от абитуриентов из стран СНГ.

Как сообщил начальник областного департамента профессионального образования Юрий Калинюк, прием заявлений на свободные бюджетные места продолжится до конца ноября.

«Набор еще ведется в Асиновском техникуме промышленной индустрии и сервиса, Молчановском техникуме отраслевых технологий, филиалах Томского аграрного колледжа в Первомайском и Чаинском районах, Каргасоксом техникуме промышленности и речного транспорта, стрежевском филиале Томского промышленно-гуманитарного колледжа и Кожевниковском техникуме агробизнеса», — уточнил Юрий Калинюк.

В 2019 году в топ-10 профессий и специальностей, востребованных абитуриентами, вошли: туризм, дошкольное образование, информационные системы и программирование, разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений, преподавание в начальных классах, бурение нефтяных и газовых скважин, сестринское дело, сетевое и системное администрирование. По данным направлениям число поступающих на одно бюджетное место варьировалось от 10 до 18 человек.

Прием на обучение по программам среднего профессионального образования в этом году ведут 25 областных колледжей и техникумов и девять филиалов.

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