В томском «Празднике топора» примут участие 140 мастеров из 24 стран мира

8 августа 2019 / Томский Обзор / Фото: Алексей Вшивков

В конкурсе «Деревянное мастерство» на XII Международном фестивале народных ремесел «Праздник топора», который пройдет в сельском парке «Околица» с 20 по 25 августа, примут участие 140 мастеров, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Участники конкурса из 24 стран мира и 22 регионов России будут соревноваться в четырех номинациях: «Парковая скульптура», «Архитектурный объект. Индивидуалы», «Архитектурный объект. Бригады», «Резчики по дереву».

Эскизы будущих работ мастера представили на этапе конкурного отбора. Так, интернациональная команда, в состав которой входят мастера из Гватемалы, Эстонии, Москвы и Асиновского района Томской области, построит гигантскую беседку в форме головы бегемота. В прошлые годы эта же команда украсила парк «Околица» беседкой в форме совы.

Гости фестиваля также смогут увидеть как из дерева «рождаются» скульптурные композиции «Мюнхаузен на ядре», «Дух воды», «Детство босоногое», «Дерево мира» и другие.

На XII Международном фестивале народных ремесел «Праздник топора», помимо конкурса «Деревянное мастерство», состоятся соревнования кузнецов, керамистов и мастеров по бересте.

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