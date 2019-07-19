Писательница проведет экскурсию по православному Томску

19 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

На очередной встрече в рамках проекта «Прогулки по Томску с писателем» Ирина Евтихиева расскажет о старинных храмах и иконах Томска, сообщает пресс-служба Администрации Томской области.

Маршрут стартует в воскресенье, 21 июля, в 11 часов от областного Дома искусств (ул. Шишкова, 10).

Экскурсанты прогуляются до Воскресенской церкви. Узнают интересные подробности о ранней истории Томска, Воскресенской горе, с которой начинался город, и о старинных храмах, когда-то стоявших на ней. А также посетят Воскресенскую церковь и познакомятся с историей храма.

Для участия в экскурсии необходимо предварительно записаться по телефону: 8 (3822) 528-348 (ОГАУК Дом искусств)

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