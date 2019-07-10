Томские школьники выходят на стажировки в IT-компании

10 июля 2019 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба департамента труда и занятости населения Томской области

Стартовал летний этап проекта «IT-Старт», в рамках которого школьники пройдут оплачиваемые стажировки в томских ИТ-компаниях.

Выход на рабочие места предваряли мастер-классы по составлению резюме, которые для учеников провели специалисты томского центра занятости. Резюме, в которых указывалась и интересующая школьников вакансия, участники проекта разослали в интересующие их компании. Отобранных по резюме кандидатов ожидали собеседования в компаниях, участвующих в проекте: Sibedge, ENBISYS, Sidenis, Rubius, Palex, ТомскАСУпроект, Connective Games, Центр финансовых технологий и I-Link.

«Мы получили порядка 16 резюме. До этого мы рассказывали, какие роли есть у нас в компании, а будущий стажер определялся, чем он хочет заниматься. На собеседованиях мы выясняли, кто чем дышит, кто что хотел бы изучить и оценивали soft skills кандидата, — рассказала руководитель центра профессиональных компетенций компании Sibedge Анна Алеутдинова. — Один из ключевых вопросов, которые я задавала кандидатам все время: «Что было до проекта IT-Старт, что после». Изменилось ли что-нибудь в личном отношении. Один мальчик сказал, что проект полностью изменил его судьбу. Он хотел стать психологом, но после участия в «IT-Старте» понял, что выбрал для себя другой вариант - решил, что может приносить людям пользу иначе и пришел к нам в HR».

По словам Алеутдиновой, многие только после проекта поняли, что сфера ИТ сегодня - это не только программирование, и работа в ней включает большой спектр самых разных специальностей.

По итогам отбора, в компании Sibedge стажировку пройдут 7 учеников. Ребят официально трудоустроят через центр занятости населения. Для них забронированы должности помощников QA (тестировщиков - прим. ред.), помощников разработчиков, HR и PR-специалистов и аналитика. Ребят официально трудоустроят. В течение месяца они будут выполнять свои обязанности в рамках заключенного трудового договора по индивидуальному графику. В ближайшее время ребята выйдут также на работу ТомскАСУпроект, I-Link.

«Мы сразу говорим, что это взрослая жизнь и работа. Ты должен учиться сам, мы можем показать, в каком направлении идти, но если у тебя нет мотивации — это не сюда, — объясняет Анна Алеутдинова. — Ребят отбирали активных, самостоятельных, которые могут принимать самостоятельные решения. Но выбор был очень тяжелым и для нас - ведь всех ребят, которые пришли, хотелось принять. Они все «звездочки», которые запомнились на протяжении всего проекта. Готовимся к работе - это интересно».

Напомним, в 2019 году в профориентационном проекте «IT-Старт» приняли участие свыше 500 школьников и 9 томских IT-компаний. Во время весеннего этапа проекта для учеников проходили квиз, экскурсии в компании, мастер-классы и большой хакатон.

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