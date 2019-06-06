Томские «Чеховские пятницы» меняют формат

6 июня 2019 / Томский Обзор / Фото: Ольга Хорошилова

Уже в эту пятницу, 7 июня, в 19.00 у памятника А.П.Чехову на набережной Томь откроется 16-й сезон уличного фестиваля «Чеховские Пятницы». В этом сезоне формат мероприятия кардинально отличается от предыдущих, сообщают организаторы.

«Мы разработали три этапа, которые будут чередоваться каждую пятницу. В первом, молодежном этапе, примут участие исполнители от 4 до 35 лет. Взрослый, второй этап — от 35 лет и выше. Третий этап — смешанный. Помимо этого каждую пятницу с 9 вечера будут проходить выступления приглашенных томских профессиональных артистов», — пояснил музыкальный продюсер НПТТО «Чеховские Пятницы» Виктор Юргенс.

На открытии оргкомитет фестиваля представит театрализованную шуточную зарисовку под названием «Долгожители». Основная программа будет представлена выступлениями вокалистов и хореографических ансамблей, на протяжении многих лет участвующих в фестивале (ансамбли танцев «Тиара», «Артис», студия танца Диамант ТПУ, танцевальный коллектив «Созвездие» и др.).

Этот год будет для фестиваля юбилейным. С года основания «Чеховским Пятницам» исполняется 15 лет.

«Мы активно развиваемся. В этом сезоне у фестиваля больше технических возможностей для исполнителей, новейшая музыкальная аппаратура, — рассказала арт-директор фестиваля Марина Селезнева. — Также оргкомитет создал комфортные условия для зрителей и слушателей. Так как гостями „Чеховских Пятниц“ нередко являются люди пожилого возраста, мы приобрели сидячие места, чтобы они могли наслаждаться трехчасовым концертом без вреда для здоровья. Получился своеобразный театр с партером».

Основной задачей, которую ставит перед собой фестиваль, является привлечение внимания к любительскому творчеству всех жанров: музыкальному, танцевальному и поэтическому искусству, скульптуре, живописи, актерскому мастерству и др.

Уже много лет самыми популярными жанрами остаются музыкальный и танцевальный. Это отличная возможность для молодых музыкантов и танцовщиков проверить свои возможности и данные на публике, поделиться частью своего творчества.

«В конце каждого сезона „Чеховских Пятниц“ проходит Гала-концерт фестиваля, на котором выступают полюбившиеся публике исполнители. Вместе с дипломами лауреатов 1,2,3 степени победители в каждом творческом жанре получают различные призы от спонсоров и партнеров. Это оригинальные статуэтки: перо для поэтов, скрипичный ключ для вокалистов и многое другое», — сказала Марина Селезнева.

Самых талантливых музыкальных исполнителей Виктор Юргенс приглашает к себе в студию для дальнейшего продвижения их карьеры на профессиональном уровне.

Выборы лучших участников фестиваля проходят путем зрительских голосований в социальных сетях.

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