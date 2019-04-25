Во втором полугодии 2019 года в Томской области начнется строительство горно-обогатительного комбината

Томский Обзор / Фото: 25 апреля 2019 // Фото: pixabay.com

Во второй половине 2019 года в Томской области ожидается старт строительства горно-обогатительного комбината «Ильменит». Запуск первой очереди ожидается в первом полугодии 2021 года.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, общий объем планируемых инвестиций по запуску первой очереди комбината оценивается в 2 млрд рублей. Инвесторами проекта выступают госкорпорация «Ростех» и частный фонд Izurium Capital (Великобритания).

Мощность горно-обогатительного комбината, который будет разрабатывать Туганское ильменит-цирконовое месторождение, при запуске может составить 575 тысяч тонн исходного сырья в год.

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