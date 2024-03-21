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Лаборатория предпринимательства. Как благодаря субсидии в детском центре стало теплее

Запустить свой бизнес с нуля — задача не из легких. В этот момент важно, чтобы рядом были те, кто готов поддержать тебя в этом сложном и рискованном деле.

Именно поэтому специалисты Кадрового центра «Работа России» не только помогают начинающим предпринимателям составить бизнес-план, но и в случае его успешной защиты выдают поддерживающие 100 тыс. рублей. За годы существования этой меры поддержки ею воспользовались десятки начинающих предпринимателей.

В серии наших материалов рассказываем об опыте наиболее успешных проектов. В этом выпуске — история томички Елены Смирновой, которая устраивает праздники детям.

Детский центр «Бухта-Барахта»

В центре
Фото: Серафим Кузина

Отметить День рождение в стиле Гарри Поттера или разучить песню и сыграть ее вместе с друзьями на настоящих музыкальных инструментах? В своем детском центре «Бухта-Барахта» Елена Смирнова уже четыре года организует праздники под любой запрос. Хотя, как признается она, начать свое дело было очень непросто.

— Случайно подвернулось это здание у Белого озера, и так получилось, что мне сюда позволили зайти. Это был, по-моему, 2019-й, как раз перед самым ковидом, — говорит Елена. — Ремонт делали полностью практически своими руками, только деревяшки нанимали устанавливать. А так, я кухню сама и утепляла, и обшивала... Перед нами здесь было ужас что. Вывезли пять КамАЗов мусора, из них один — с тараканами. У меня фотографии остались того, что здесь было до нас. Периодически смотрим, чтобы вдохновится... На демонтаж всего этого и вывоз по тем деньгам мы потратили порядка 200 тысяч рублей... Особых средств, чтобы начать, не было. Из-за этого влезли в кредит. Спасибо мужу за терпение и за то, что он этот кредит платит вообще.

Елена Смирнова
Фото: Серафим Кузина

До того, как заняться детским центром, Елена 15 лет работала менеджером в мебельной компании. Принимала заявки, делала счета, отправляла задания на производство... И в какой-то момент она осознала, что ее жизнь становится однообразной:

— По образованию я педагог начальных классов, но практически не работала по специальности. Хотя детей вокруг меня всегда было много. Постоянно какие-то дни рождения организовывала, что-то такое делала, и, соответственно, думала о том, чтобы перейти в игровую сферу, — рассказывает наша собеседница. — Но не было возможности, наверное, смелости какой-то. Работа была хорошей. Я в ней разбиралась: знала кучу технических возможностей, ко мне обращались за советом, что можно, что нельзя, как счета сделать и так далее. То есть, какой-то своеобразный кайф от этого я получала. Именно от того, что я всё знаю, мне это легко. Но мне всё равно казалось, что я проживаю День сурка. Неделя состояла из понедельника, пятницы, субботы и воскресенья. Всё остальное выпадало.

В каюте — кухня для семейных посиделок
Фото: Серафим Кузина

Идею Елены о создании детского центра поддержала не только семья, но и друзья. Именно они помогли начинающей предпринимательнице не сойти с намеченного пути:

— Мы нырнули в этом вместе с подругой Натальей. Она мне сильно помогла в том плане, что была очень энергичная, это такие люди, которые везде всё сразу могут. Она меня поддержала, плюс поддержали ещё очень многие друзья. Здесь я выжила, по сути, в ковидные времена только за счёт друзей. Они мне и внутреннюю силу давали, и помощь оказывали колоссальную, — рассказывает Елена.

Фото: Серафим Кузина

За три месяца совместными усилиями управились с ремонтом нового пространства. Оформили его в виде огромного корабля с палубой, каютой и штурвалом, который лавирует по Белому озеру. Но тут случилась пандемия и люди почти перестали отмечать праздники. В этот момент Елена познакомилась с известным томским музыкантом Юрием Миргородским, который помог оживить центр.

— Его клуб «Своя среда» начал ко мне ходить и здание ожило. Они помогли мне пережить ковидные времена психологически, с песней. Благодаря этому, потихоньку пошло движение, люди стали ходить, другие начали видеть, что сюда кто-то ходит... Первое время здание было как в шапке-невидимке, его просто не замечали. Но потихоньку ковид стал отступать, начались послабления, народ начал отмечать детские дни рождения, — вспоминает Елена.

Фото: Серафим Кузина

Даже в сложные времена Елена зря времени не теряла. Не имея опыта в предпринимательстве, она решила подучится и записалась на программу томского Кадрового центра «Бизнес-Старт», чтобы заодно и получить такую необходимую на тот момент финансовую поддержку:

— Елена периодически посещала мероприятия «Лаборатории предпринимательства» Кадрового центра. Здесь она получила новые знания и уверенность в том, что она идет в правильно направлении, — отметила заместитель директора Кадрового центра «Работа России» Людмила Дмитриева. — Даже после прохождения курса и получения субсидии Елена получала консультации экспертов и спикеров мероприятий «Лаборатории предпринимательства», наши консультанты помогли ей разобраться в проблеме с товарным знаком.

— Тогда я еще не понимала, что для меня актуальны не столько деньги, сколько знания, — считает она. — Я же далеко не бизнесмен. Я менеджер, причем скорее, оператор на производстве. Я ничего не знала о том, как вести бизнес, поэтому надо было учится. Сначала, конечно, я думала: буду ходить, если будет получаться. В итоге посещала занятия каждый день, пропустила, по-моему, один раз, когда у меня было мероприятие в «Бухте-Барахте».

Фото: Серафим Кузина

Обучение в Кадровом центре Елена проходила в течение трех месяцев. Как оказалось, все полученные знания потом пригодились в бизнесе. Особенно полезными были советы преподавателей:

— Все они — действующие бизнесмены. На каждый пункт бизнес-плана был свой спикер. И каждый отдельный случай они разбирали, то есть не просто какую-то общую информацию давали, а рассматривали конкретно твой бизнес. Знаю, что многие заказывают бизнес-план. А я писала полностью сама. Но с такими преподавателями было сложно не написать самой.

Фото: Серафим Кузина

Защитив бизнес-план, Елена получила на развитие своего бизнеса поддерживающие 100 тысяч рублей. Деньги она потратила на ремонт крыши, канцелярию и самое главное — сделала теплый пол:

— Здание старое. Очень долго у него не было нормального хозяина. Плюс соседнее помещение раньше пустовало, там было очень холодно и все это тянуло сюда. Первые полгода дети тут чуть ли не в болоньевых штанах ходили на днях рождениях. А теплые полы сделали — и прямо красота! Сейчас к нам люди заходят с мороза, а у нас теплый пол. Они кружочком встают — и сразу тепло по всему организму. Я говорю, это новый вид развлечения — «стоять кружочком на теплом полу».

Пол действительно очень теплый. Проверили на себе
Фото: Серафим Кузина

Немного окрепнув после ковида и приведения здания в порядок, Елена вместе с друзьями взялась за соседнее помещение, которое почти год их беспокоило. Там они тоже сделали ремонт и открыли в конце 2022 года еще и Арт-пространство «Атмосфера Live», где сейчас проходят квартирники и концерты, в том числе, в формате «живого микрофона», а также детские праздники.

Фото: Серафим Кузина

Например, одна из придуманных Еленой программ подразумевает, что маленькие гости сами под руководством опытного музыканта исполнят разученную мелодию. В их арсенале электрогитара, бас-гитара, барабаны и клавиши. Проводят здесь и арт-дни рождения, на которых дети рисуют на футболках и шоперах акриловыми красками.

На таких инструментах может попробовать сыграть в своей день рождения любой желающий
Фото: Серафим Кузина

— Сейчас Юре и его клубу немножко пришлось потесниться, потому что мы разрастаемся. В выходные у нас больше идут дни рождения. Но клуб «Своя среда» всё равно проводит здесь каждую среду квартирники. Еще у нас появился английский — сюда на занятия приходят дети, преподаватель сняла у нас помещение в аренду. Здесь же проходит разговорный английский, занятия по итальянскому.

Вечером тут проходят концерты, а днем — занятия по английскому и даже итальянскому.
Фото: Серафим Кузина

С каждым годом пространство заселяется все большим количеством гостей и друзей. Уже два года в центре реализуется программа «Мэри Поппинс» для детей-инвалидов. Специально для этого совместно с фондом «Радость жизни» Елена приобрела съемный пандус.

— Я считаю, это важное направление. Таким детям у нас просто пойти некуда. Да, у них есть занятия постоянные: физкультура, массаж, опять физкультура, занятия, опять массаж, опять физкультура. Но они же тоже дети, им играть охота! И вот у меня всегда было такое — что без всяких занятий, просто пришли, просто играем. Вот тут у нас, кстати, на стене все бумажные штуки ими сделаны. Летом у нас был мастер-класс с преподавателям — ежика, ромашку они клеили.

Получилась мини-выставка работ, созданных на мастер-классах
Фото: Серафим Кузина

Останавливаться на достигнутом Елена не планирует. Сейчас она проходит курс по продвижению в социальных сетях, чтобы еще больше людей приходило к ним центр на концерты и праздники. Отмечает, что часть из того, что рассказывают на обучении, она уже знает благодаря мероприятиям Кадрового центра, часть для нее совершенно новая и пока сложная.

— Конечно, сейчас, с высоты пройденных лет, я смотрю на то, как начинала, и думаю: это было отчаянно. Без денег, без знаний о бизнесе я в это нырнула. Тогда поддержка от центра занятости сильно помогла. Сейчас снова необходимость в обучении назрела: чтобы заниматься рекламой, развивать соцсети. У нас обалденные концерты проходят, выступают хорошие музыканты, из Сыктывкара приезжал ансамбль средневековой музыки с костюмами, инструментами. Было просто шикарно, но народ не смогли собрать нормально — люди пришли, но не так, как мы ожидали. Хочется больше популяризировать это место, охватить больше и, конечно, развивать свои программы, чтобы нас знали и к нам на них шли.

Фото:

Фото: Серафим Кузина

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