Дом за рубль в Томске. 5 фактов о доме игуменьи

27 ноября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Знакомим вас с домами, восстанавливаемыми в Томске по городской программе «Дом за рубль».

История, особенности участия, работа муниципалитета и арендаторов в совместном с администрацией города проекте #домзарубль на «Томском Обзоре».

Сегодня мы расскажем о здании по ул. Студенческий городок, 7.

История и архитектура

Деревянный дом с мезонином построен в 1884 году — ему уже больше 130 лет! Во второй половине XIX — начале XX века на этом месте существовал томский Иоанно-Предтеченский женский монастырь и некрополь. По некоторым данным, автором проекта выступил томский архитектор Павел Наранович, который впоследствии и был похоронен на кладбище упомянутого монастыря.

Что располагалось

В доме жили настоятельницы Иоанно-Предтеченского женского монастыря, в разное время руководившие православной общиной. После революции его ликвидировали, оставив только детский приют и женское общежитие, реорганизованное в исправительно-трудовой лагерь для бездомных подростков «Инспер» («Институт социального перевоспитания»).

В мае 1927-го здания монастыря были переданы под организацию студенческого городка. А в годы войны здесь размещалось Второе зенитно-артиллерийское училище, эвакуированное из Ленинграда, и армейские склады.

В начале 1950-х годов большую часть зданий разобрали, а дом игуменьи чудом уцелел и со временем превратился в жилой многоквартирник.

здесь. Об интересной и не самой простой истории дома можно почитать в наших материалах — здесь

Участие в программе

Дом игуменьи с 2000 года включен в список объектов культурного наследия регионального значения. В 2012–2013 гг. признан аварийным, но расселение жильцов началось только в 2020 году. В «Дом за рубль» здание попало осенью 2022 года и вскоре нашло своего инвестора. Им стало ООО «К-27» во главе с одним из первопроходцев программы Евгением Меняйло, до того восстановившем здание на Кирова, 27а.

Что происходит сейчас?

В настоящее время ведутся работы по проектированию, которые арендатор планирует совместить с первым этапом ремонта — прежде всего на цокольном этаже, который находится в аварийном состоянии и грозит обрушением. Здание является объектом культурного наследия, поэтому работы должны вестись под контролем органа, уполномоченного в области госохраны, на основании специально выданных разрешений. В случае с домом игуменьи требуется разрешение не на весь комплекс работ по реставрации и приспособлению объекта культурного наследия, а только на выполнение противоаварийных работ на объекте.

— Евгений Анатольевич интересовался этим домом ещё до того, как было завершено его расселение и — по опыту работы на Кирова, 27а — уверен, что он восстановит его хорошо, — считает председатель городского комитета по сохранению исторического наследия Никита Кирсанов. — Здание, конечно, в очень тяжёлом состоянии и потребует серьёзных затрат. Инвестор готов на них пойти при условии реальной перспективы передачи этого объекта в собственность. В отношении объектов культурного наследия это возможно. Видимо, именно на этом здании предстоит отработать конкретный правовой механизм, который, с одной стороны, будет максимально щадящим для добросовестных инвесторов, а с другой стороны обеспечит гарантированное восстановление ценных объектов и исключит повторение истории с Белинского, 23 или Красноармейской, 65/1.

Почему этот дом важно сохранять для города

— Дом игуменьи — сохранившаяся часть монастырского комплекса, это не единственное старинное здание в студгородке. Все они связаны общей историей — здесь женщины могли получить приют, защиту, обучиться ремеслу, позволявшему заработать на жизнь. При монастыре были золотошвейные мастерские, школа для девочек-сирот, свечной заводик, переплетная мастерская, типография, больница и аптека. Игуменьи, жившие в доме, занимались просветительской деятельностью и были известны горожанам и уважаемы в этом качестве. Такой женский вклад в историю нашего города, — добавил Никита Кирсанов

Фото: Серафима Кузина

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