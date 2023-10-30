«Трактат о мурале» Итало Грасси (фрагмент)

Во второй половине ХХ века аргентинский художник-монументалист Итало Грасси написал «Трактат о мурале». В нем он сформулировал основные признаки этого вида искусства.

Расцвет уличной монументалистики в Латинской Америке в 1960-е стал заслугой левого движения, очарованного идеями марксизма и революционного пожара. В 1959 году в Аргентине появилась «Группа Спартака» — Grupo Espartaco, художественное движение, пропагандировавшее социальное искусство и отвергавшее культурный колониализм. Один из идеологов «спартаковцев», художник Рикардо Карпани в 1961-м году написал наиболее важные постулаты манифеста движения. Его идеи и легли в основу «Трактата о мурале» Итало Грасси.

Мурал — то же, что и фреска — монументальная роспись, сделанная прямо на архитектурных сооружениях или других постоянных основах — например, стенах, потолках, мостах и т.д.

Приводим фрагмент работы Грасси.

Концепция мурала

Отличие мурала от станковой живописи

В чем разница между муралом и станковой живописью? Что важнее? Почему необходимо продвигать мурализм?

Прежде всего, разница социальная. Картина является частной собственностью и поэтому, как правило, ее видят только ее владелец, семья и друзья, или выставляют в художественной галерее, посещаемой ограниченным числом людей, мурал же из-за своего расположения в общественном месте видим сотнями, а иногда и тысячами человек. Это обуславливает то, что картина выполняет свою социальную роль в узком кругу, тогда как социальная роль мурала гораздо значительнее.

Во-вторых, если предмет картины имеет относительное значение и ограничивается фактом, персонажем, пейзажем или натюрмортом, то самое главное в картине — сама пластика; в мурале же тема имеет важное значение. Вокруг нее вращаются действие, композиция, пластика, и она объединяет исторический, социальный или просто человеческий факт, символизируемый различными персонажами или элементами.

Например, если на картине мать может быть просто женщиной с ребенком, то на мурале она будет символизировать «материнство».

В исключительных случаях это можно изменить, если картина носит строго тематический характер, как, например, «Свобода, ведущая народ» Делакруа или «Казнь» Гойи (речь идет о картине Los fusilamientos del 3 de mayo — «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года», или «Третье мая 1808 года в Мадриде» в русском переводе — прим. ред.) и другие примеры, а вместо этого мурал носит исключительно декоративный характер.

Это не значит, что станковая живопись должна исчезнуть, как когда-то считали и утверждали некоторые монументалисты. Каждый выполняет важную функцию в своей сфере. Появление фотографии не стало крахом для живописи, наоборот, оно дало возможность тысячам людей иметь произведение искусства у себя дома, а не только во дворцах и храмах. Но развитие не должно было означать и гибель мурала, как это, к сожалению, произошло, поскольку его функция — иная.

Проблема мурала

Художественное решение мурала отличается от картины. Он всегда должен иметь монументальный смысл, хотя его размеры иногда и не столь велики, в отличие от картины, которая может иметь не только монументальный, но и интимный смысл.

Многие монументалисты утверждают, что мурал следует развивать в плоскости, а не в глубину или в третье измерение. Так было всегда — и в древние времена, и в некоторые «современные». Ситуация изменилась в эпоху Возрождения, когда муралы создавались с учетом перспективы.

Кроме того, на мурале цвет должен быть более насыщенным и менее нюансированным, чем на картине, чтобы его было лучше видно издалека. Это зависит и от высоты, на которой размещен мурал.

Края фигур и предметов должны быть четко выражены, в отличие от картины, где они могут быть, а могут и не быть.

Мурал должен адаптироваться к архитектуре того места, где он размещен. Расположение фигур, их размер, интенсивность цвета будут определяться стеной и окружающей средой. Чем больше стена и окружающая среда или чем больше в ней шума, тем крупнее будут фигуры и тем интенсивнее цвет.

Иногда архитектуру можно изменить в пользу мурала, изобретая архитектурные мотивы (Мигель Анхель) или подавляя углы (Сикейрос).

Различные цели исторического мурализма

Палеолит и неолит: Основная цель — совершить магический обряд, способствующий охоте, необходимой для жизни. В неолите также появляется домашний скот, танцы и так далее.

Коренные жители Америки: То же самое и у примитивных народов. В цивилизациях инков и ацтеков боги, ритуалы и лидеры возвеличивались, чтобы способствовать животноводству, сельскому хозяйству, дождю и так далее, и помогли победить врагов.

Африка и Океания: То же самое.

Месопотамия: Делаем невидимый мир богов видимым. Повинуйтесь и поклоняйтесь лидерам и их детям (избранным богами).

Египтяне: То же самое. Они свидетельствуют о жизни вождей перед богами в гробницах и пирамидах. Рабы и рабочие появляются впервые.

Греки: Формирование и воспитание человека физически и духовно. Истории из жизни богов и полубогов. Новый акцент на человеке.

Рим: Возвеличивание имперских завоеваний и лидеров, народных и сексуальных обычаев.

Христианство: Распространение христианской веры. Возвеличение Бога и святых для утверждения силы церкви.

Романский период: Акцент на болезненной христианской вере. Дегуманизация Бога и святых.

Готика: Акцент на вознесении к Богу. Гуманизация религии. Световые муралы (витражи).

Византийский: Акцент на роскоши и религиозном благочестии.

Ренессанс: Гуманизация. Акцент на успешного человека. Уменьшение религиозного чувства и благородства. Власть буржуазии утверждается.

Постренессанс: Мурал разрушается, его заменяет картина. Благородный или буржуазный человек занимает центр. Светские темы, меньше религиозности. Это выражает борьбу буржуазии за власть.

Неоклассика: То же, но с акцентом на «классические» темы или персонажи, или с «классической» интерпретацией.

Романтизм: То же самое. Большие картины с человеческой драмой и борьбой за свободу и власть прогрессивных слоев.

Социальный реализм: То же самое. Человеческая драма с акцентом на рабочих, чернорабочих, крестьян, прачек и так далее. Это выражает борьбу за социализм.

Модерн: Из мексиканского мурализма. Борьба за свободу, за новое общество, за историческую правду, за новый и более полный гуманизм, за экологию и социальные права.

Текст Итало Грасси в транскрипции Рауля Ороско. Оригинал опубликован в блоге Международного движения муралистов Итало Грасси (MIM Italo Grassi).

На русском языке текст приводится впервые.

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