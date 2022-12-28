«СибагроМобиль» поздравил жителей томских сел с Новым годом

28 декабря 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Праздничный «СибагроМобиль» в течение трех дней навестил семь поселков Томского района. За это время Дед Мороз и Снегурочка успели подарить новогоднее настроение более, чем 1000 местных ребятишек и их родителям.

Организатор сказочного кортежа — компания «Сибагро», которая традиционно создает новогоднюю атмосферу на территориях присутствия своих предприятий, чтобы поддержать сотрудников и зарядить позитивом. О том, как прошел праздник в поселке Светлый и чем порадовали жителей Дед Мороз со Снегурочкой, — расскажем в нашем материале.

Начался маршрут «СибагроМобиля» с поселка Светлый. Дед Мороз и Снегурочка делали остановки на главных улицах и поздравляли селян с предстоящим Новым годом.

Местные жители узнали о приезде «СибагроМобиля» заранее — благодаря развешанным афишам, поэтому Деда Мороза и Снегурочку встречали веселой толпой. Особенно сказочных гостей ждали мальчишки и девчонки. Многие ребятишки Томского района не могут попасть на главную городскую елку, а так — праздник сам приехал к ним.

«Дети очень надеялись на приезд Деда Мороза. У нас многодетная семья, и в этом году съездить в Томск на елку не получилось. А здесь такой праздник прямо рядом с домом», — поделилась жительница поселка Светлана Антипова.

Приезд Деда Мороза в поселок Светлое Фото: пресс-служба АО «Сибагро»

Кульминацией маршрута в Светлый стали игры и поздравления на центральной площади. Дед Мороз и Снегурочка водили хороводы и раздавали гостинцы от компании с пожеланиями добра, тепла и удачи. Поздороваться с дедушкой и получить свой презент приходили целыми семьями.

Новогодними забавами дело не заканчивается. Компания каждый год устанавливает в Светлом ледовый лабиринт, а несколько лет назад подарила жителям 12-метровую зеленую красавицу, которая сегодня украшает собой главную площадь поселка.

Ледовый городок в поселке Фото: Серафима Кузина

«В Светлом мы традиционно проводили День рождения елки, но сегодня из-за пандемии и ограничений устроить массовые гуляния стало невозможно. Оставлять людей без новогоднего чуда нельзя, поэтому сотрудники „Сибагро“ придумали новый формат — праздничный кортеж Деда Мороза, — говорит заместитель генерального директора „Сибагро“ по коммуникациям Мария Голдовская. — Украшенный гирляндами „СибагроМобиль“ прекрасно справляется со своей задачей, мы получаем теплую обратную связь от селян и слова благодарности».

Попрощавшись с жителями Светлого, новогодний кортеж отправился дальше в путь. Его уже ждали в Александровском, Малиновке, Заречном, Молодёжном, Рассвете и Копылове.

Фото: Серафима Кузина

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