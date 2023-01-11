«Калимба — инструмент, нужный каждому дому» — Игорь Филимонов о своем музыкальном увлечении

11 января 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлены Игорем Филимоновым

Как носить свою музыку с собой? Не слушать чужую в наушниках, а исполнять свои собственные мелодии поможет калимба!

Это африканский музыкальный инструмент, миниатюрный по размеру и простой в освоении. Мастерские, где его создают, есть и в России. Игорь Филимонов, популяризатор калимбы, называет себя «калимбассадором» и развивает собственный проект kalimba.fm. О том, как и почему он влюбился в этот необычный музыкальный инструмент — расскажем в нашем материале.

Музыка рождается сама

Игорь Филимонов — популяризатор калимбы. Первую он приобрел 10 лет назад в Барселоне, а сейчас он делает их уже сам. Фото: предоставлено Игорем Филимоновым

Он любит странствовать по миру, играть свою музыку и знакомит людей с калимбами. Хочет, чтобы они были в каждом доме. Сделанные в мастерской Игоря Филимонова инструменты мы увидели на томском фестивале осознанного потребления Garazhka. Оказывается, играть на нем несложно, главное — прислушаться, и музыка родится сама:

— Все нотки на калимбе уже в гармонии, ни одна не выпадает, — объясняет Игорь Филимонов. — Вы можете свободно, произвольно играть пальцами. «Народное» название калимбы — африканское пальчиковое пианино. Когда-то я искал себе «точку входа» в мир музыки, но мне не хватало усидчивости, ответственности и амбиций. В калимбу я влюбился, потому что она беспечная и безответственная. Музыка рождается сама, надо только выключить мысли, освободить голову. Что мы обычно делаем, когда на прогулке нам хочется музыки? Берем наушники и слушаем чужую, это нас изолирует от всего внешнего мира. Мы находимся в состоянии звучащего трека. А когда мы гуляем по лесу и играем сами, обращаем внимание на все шорохи, на собственные шаги и биение сердца. Получается наш собственный саундтрек и своего рода медитация. Она многих интересует, но отталкивает связанная с нею эзотерика или религиозность. А здесь легкий вход и в музыку, и в медитацию.

«Народное» название калимбы — африканское пальчиковое пианино. Она проста в освоении и миниатюрна по размеру, поэтому на ней можно играть как дома, так и на прогулке или даже во время путешествия. Фото: предоставлено Игорем Филимоновым

Первая калимба у Игоря появилась лет 10 назад, он сразу же влюбился в инструмент, начал брать его на прогулку и присматриваться к людям с калимбами. Она встречалась в музыкальных магазинах, у мастеров, у уличных музыкантов. Он стал коллекционировать инструменты, привозить их из разных стран:

— У меня скопилось штук 40 разных калимб со всей планеты, — рассказывает Игорь. — Дарил этот инструмент друзьям, ведь лучший подарок — поделиться тем, что любишь. Мне хотелось, чтобы в каждом доме завелась такая успокаивающая, добрая, мелодичная штуковина. Все были счастливы получить калимбу! Сначала покупал их у других мастеров, а понемногу из этого выросло свое ремесло.

Своя мастерская у Игоря с 2014 года. В ассортименте есть разные виды калимб: от 8 до 12 «язычков», на которых играют; из дуба и ясеня; с необычными названиями — калимба-сова и калимба-скворечник. Фото: предоставлено Игорем Филимоновым

Правда, при создании своей мастерской Игорю надо было учитывать две своих страсти — к приключениям и путешествиям. Кочевые истории — это про него. До ковида странствия были насыщеннее: он ездил по Португалии (которую зовет своей самой любимой землей), Европе, Балканам. Сейчас в основном колесит по России.

— С одной стороны у меня есть склонность к перемене мест, с другой — страсть к музыке. И калимба — это такой удачный компромисс, потому что она маленькая, она всегда со мной, — говорит Игорь. — Первую я повстречал в Барселоне и не смог остановиться. Несколько лет уже ставлю на ноги свою мастерскую, мы набили все шишки в погоне за перфекционизмом выделки и звука. Штаб-квартира проекта находится в Новосибирске, поскольку там чаще всего бываю я, но технологически процесс разрозненный. У нас есть точки в разных городах. Где-то делаются деревянные элементы, где-то язычки, потом всё из Барселоны приезжает ко мне, я собираю калимбы и настраиваю, довожу до ума, упаковываю, доставляю, делаю контент для сетей, делюсь вдохновением. Финальное звено сосредоточено на мне.

За каждой моделью закреплено кодовое название. Это, например, калимба-скворечник в разной расцветке. Фото: предоставлено Игорем Филимоновым

Обычно покупка музыкального инструмента — дело ответственное, его сначала предпочитают испробовать. Но в случае с африканским пианино Игорь считает, что можно довериться своей интуиции:

— Сам инструмент интуитивный, и игра на нем не требует какого-то навыка, поэтому выбирать его классно по интуиции, по своему внутреннему чувству, — утверждает Игорь. — Когда мы покупаем гитару или рояль, то должны прицениться, понять параметры, потому что это ответственно и дорого. А с калимбой можно закрыть глаза, зажмуриться, прислушаться. И выбрать ту, где просто нравится голос. Это как с людьми — если нам приятно с человеком, мы не спешим узнать его анализы и родословную. Достаточно базовой симпатии. С калимбой хватает отклика.

Калимба-сова Фото: предоставлено Игорем Филимоновым

В своих социальных сетях Игорь рассказывает о разных моделях калимб, делится впечатлениями из тех мест, где он уже успел поиграть на этом маленьком инструменте:

— Каждый пост — это акцент на ту или иную модель. Они, как персонажи минисериала, появляются и маячат. Публика привыкает что есть калимба-луна, карманная маленькая, «двуглазая сова», «скворечник». За каждой моделью закреплено кодовое название. По сарафанному радио или раньше по рекламе в Инстаграме* приходили, узнавали, прислушивались и вскоре понимали, что им необходимо. Не потому, что я активно продаю, я просто делюсь вдохновением, где и в каких странах играю. А ребята чувствуют посыл музыки, приятной, душевной, и готовы разделить со мной эту радость.

Для тех, кому медведь на ухо наступил

Фото: предоставлено Игорем Филимоновым

Кого привлекает такой, еще весьма экзотический, инструмент как калимба? Игорь говорит, что к музыке тянутся все, потому что каждый человек нуждается в гармонии и баловстве. Среди своей аудитории он выделяет как профессиональных музыкантов, так и тех, кто никогда не держал в руках инструментов:

— Это молодые мамы, которые сами баюкают своих детей калимбой; сами дети — для них такой инструмент становится легким входом в мир музыки, на нем можно играть еще до музыкальной школы, до серьезного выбора большого инструмента, когда аппетит к звукам, музицированию уже пробуждается, — рассказывает он. — Есть покупатели йоги, изотерические ребята, те, кто медитирует. Калимба привлекает и музыкантов, которые уже что-то в музыке поняли, для них это новый инструмент, с ним можно экспериментировать, применить в записях, музыкальных джемах, поискать новые звучания, записать трек. Но основная часть аудитории — это ребята, уверенные, что им медведь на ухо наступил, и они ни на чем не способны играть. Моя большая радость — когда им в руки попадает калимба, у них немедленно что-то получается. И возникает этот момент удивления: «Ничего себе, я могу звучать, мне нравится!» — я думаю, это единственный критерий. Если тебе нравится, значит, все правильно. Так что аудитория широка, я ее не ограничиваю.

Для детей такой инструмент может стать легким входом в мир музыки Фото: предоставлено Игорем Филимоновым

Вывести формулу, когда больше инструментов покупают, в наши нестабильные времена сложно. Заметный бум на калимбы был в первый год ковидной пандемии. Многие люди оказались дома, у них освободилось время, когда можно было позаниматься чем-то интересным и успокаивающим.

— Сейчас, когда вопиющая непредсказуемость и необходимость экономить, горизонт планирования не больше, чем до выходных, в интернете есть спад продаж, — констатирует Игорь. — Но я сам езжу по фестивалям и ярмаркам, их после ковида проводится много. Побывал в Карелии, Казани, Москве, Питере, Томске. Всегда плодотворнее, эффективнее продавать живьем. Я продолжаю гореть калимбами, а когда сам влюблен, это всегда чувствуется. От мероприятий не отказываюсь, на все, что можно, соглашаюсь. Мы сейчас наперегонки с мастерской действуем, то я не успеваю продавать и калимбы делать, то наоборот. Ищем синхронизацию, чтобы было и много инструментов, и много сил их распространять. Сейчас мастерская наконец окрепла и выдает стабильное качество.

На московской ярмарке с покупательницей Фото: предоставлено Игорем Филимоновым

Томская Garazhka, где мы познакомились с Игорем, на его взгляд, заметно отличается от столичных маркетов:

-Покупательская способность совсем другая. Мимо тебя бегут москвичи: «О, что это у вас? 4,5 тысяч? Давайте еще одну!». И ты не успеваешь рта открыть, хотя задача — не бездумно продать, чтобы калимба потом пылилась у кого-то дома, а поделиться замыслом, зачем эта штука нужна. Московские ритмы, они, конечно, про деньги и в меньшей степени про вдохновение, — отмечает наш собеседник. — В Томске классно. Оборотная сторона бедного студенчества — это внимательный взгляд. Люди не торопятся мимо тебя, замирают, слушают. Я специально стараюсь создать такую атмосферу, чтобы у меня была не просто торговая точка с товарами, а местечко где хочется задержаться. Томская Garazhka для меня ценна беседами. Она про вдохновение, чего не случается на дорогих серьезных маркетах в столицах. Но в целом отмечу у томской публики негативную аффилиацию. Ребята подходят и говорят: «Мы студенты у нас нет денег, нам дорого, но все равно послушаем».

Карманная калимба совсем небольшая по размеру Фото: предоставлено Игорем Филимоновым

Цена — отдельный вопрос. Можно подыскать в интернете дешевый инструмент, сделанный на конвейере без души и особого внимания к выделке и звуку. Такая вещь может разочаровать звучанием. Некоторые покупатели ориентируется на количество язычков, например, у китайских калимб стандартно 17.

— Люди думают, раз их много, значит, инструмент классный, — говорит Игорь. — У меня на калимбах 9, 10, 13 язычков. Это совсем разные инструменты, дело не в количестве. У меня мастер делает калимбу любовно, качественно, я сам в восторге от этих работ, поэтому их и предлагаю. Фабричная калимба может быть собрана на совесть, а может как попало. Если нет опыта работы с инструментом, то даже не поймешь, что она далека от совершенства. Потом инструмент — это еще и тепло рук, которые участвуют в его создании. Маленькая локальная мастерская, которая горит и пылает своим делом и бесконечный конвейер, штампующий одинаковые штучки — разные вещи. С музыкальным инструментом важно подружиться, для этого больше подходит сделанный руками мастера хороший инструмент из благородного дерева, отправленный лично тебе.

Инструмент-антистресс

Игорь много путешествует и везде берет свой любимый музыкальный инструмент Фото: предоставлено Игорем Филимоновым

Что касается стран, то любящий путешествия Игорь заметил, что калимбы популярнее в теплых южных странах, где комфортно гулять:

— Для меня это уличный инструмент, ты идешь, смотришь по сторонам, знакомишься с новым городом или ночуешь в палатке у костра, а у тебя с собой маленькая музыкальная шкатулка, — считает Игорь. — В северных странах суровый влажный климат, не самый дружелюбный для калимбы и прогулки с нею. Я часто встречаю калимбы в руках путешественников в Турции, Черногории, Испании, Португалии. Мне нравится, что растет комьюнити и узнавание друг друга. Можно глазами зацепиться — у человека калимба и у тебя. Поиграли вместе, поменялись, поиграли по-другому. Музыка — это универсальный язык. Можно на английском говорить как попало, но если у вас есть музыкальные инструменты, неважно, укулеле, глюкофон, ханг или что-то другое, которое можно легко взять с собой, — то это зацепка для общения. Меня калимба принесла уйму невероятных встреч, знакомств и приключений.

— Сам инструмент интуитивный, и игра на нем не требует какого-то навыка, поэтому выбирать его классно по интуиции, по своему внутреннему чувству, — считает Игорь. Фото: предоставлено Игорем Филимоновым

Необычный инструмент может изменить жизнь, но ему надо позволить на тебя повлиять:

— Также, как надо позволить себе начать музицировать, не стесняться, не ждать от себя покорения сверхъестественных вершин, не строить амбиций, а просто играть, — уверен Игорь. — Играть от слова «игра» — это баловство, получение удовольствия от процесса без какого-то замысла на результат. Когда позволяешь себе играть, то позволяешь себе оказываться в интересных местах, открываться людям, жить интереснее и счастливее. Это тоже интересная мысль про калимбу — можно так к ней относиться и больше от нее получать.

С новосибирской музыкальной группой «Ночное солнце» Фото: предоставлено Игорем Филимоновым

Главная миссия нестандартного проект Игоря — калимбу в каждый дом:

— Это такой антистресс и антидепрессант, что мир, в котором много калимб, окажется получше того, что сейчас, — считает Игорь. — Такая романтическая идея. А в плане бизнеса — будем выращивать мастерскую, осваивать новые модели, формы, добиваться нового звука, больше экспериментировать с дизайном. Есть задумка сделать «детскую» модельку, не убиваемую, но при этом внешне добрую, цветастую, может быть, в форме каких-то зверей. Хочется больше музыки, взаимодействий с разными проектами. Можно, например, использовать калимбу при звукозаписи, аранжировке — внедрить ее в мир музыки. Интересно и изучить воздействие такого музицирования на мозг, на тело человека, чтобы были не просто мои догадки, а подкрепленные опытами, экспериментами, медицинскими фактами вещи. -

Фото: предоставлено Игорем Филимоновым

— И есть цель — больше присутствовать на фестивалях, выходить на европейский рынок. Там есть свои умельцы, они раньше нас начали развивать эту африканскую тему. В Германии свой прекрасный бренд — семейное производств. Есть мастерские в Словакии, в Испании. Хочется занять достойное место среди мировых брендов, чтобы моя многолетняя любовь к калимбам вылилась в успех.

Текст: Мария Симонова

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