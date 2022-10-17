Свободные вещи Bonjour, madame! Дарья Рыбка из Новосибирска о своем бренде и «гаражках»

17 октября 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Мягкие цвета, натуральные ткани, свободный крой, очаровательные воротнички — «точку» мастерской по пошиву одежды Bonjour, madame! мы заприметили на втором томском фестивале осознанного потребления Garazhka.

Это оказался новосибирский проект Дарьи Рыбки, придуманный и воплощенный в жизнь с нуля несколько лет назад. Как живет ее локальный бренд и с какими сложностями пришлось столкнуться — в нашем материале.

Основательница новосибирского бренда одежды Bonjour, madame! Дарья Рыбка Фото: Серафима Кузина

В 2018 году у Дарьи Рыбки была нелюбимая нетворческая работа и желание развивать дело, которое ей действительно по душе.

— Я очень любила шить для себя, потом поняла, что мне столько вещей не надо, подумала: можно делать что-то для людей, так и появился бренд Bonjour, madame! — поясняет Дарья Рыбка. — Моя мама прекрасно шьет, но она меня не учила. В детстве рукоделие почему-то не привлекало. А лет в 17 я стала сама шить игрушки, потом простые пижамы и другие вещи. Мне нравилось. В 2018 году все закрутилось серьезно. Я уволилась и поняла, мне нужны деньги, чтобы заниматься своим проектом.

Дарья открыла мастерскую самостоятельно. Средств в проект не инвестировала, действовала постепенно. Сначала получала заказ и шла вместе с клиентами в магазин — выбирать и покупать ткань, потом из нее шила. Появилась прибыль, мастерская стала развиваться.

Фото: Серафима Кузина

Дарья активно продвигала аккаунт бренда в Инстаграме*. Продажи росли, особенно много заказов стало в пандемию коронавируса — в тот момент люди увлеклись покупками через интернет.

— В мае 2020 года мы заметили серьезный рост, — вспоминает Дарья. — Я не поняла, почему так произошло. Отчасти повезло, отчасти сказалось, что мы вкладывали много денег в таргетированную рекламу, благодаря ей люди о нас и узнали.

Интересно, что чаще всего вещи в Bonjour, madame! заказывают в Москву и Петербург. В Новосибирске покупателей у Дарьи меньше. Возможно, сказывается, что у мастерской нет отдельного входа, она расположена в офисном помещении. Случайные прохожие сюда не заглядывают. А в социальных сетях пользователи из столицы активнее.

«Собирательный портрет» покупательницы бренда у Дарьи есть:

— В основном это женщины от 24 лет. Верхней границы нет, у нас заказывают одежду люди любого возраста. Основное наше направление — мы шьем по меркам. Людям удобно — если нестандартная фигура, маленький или высокий рост, можно откорректировать длину и другие детали. Базовые вещи у нас отшиты, часть из них мы привезли в Томск на Garazhka Fest, но чаще получаем индивидуальные заказы. В мастерской несколько швей, они работают с конкретными мерками.

Фото: Серафима Кузина

Сейчас сама Дарья уже не шьет, больше занимается организаторскими вопросами, рекламой, общением. В команде мастерской — мама Дарьи и еще две швеи. Ради высокого качества в компании принцип — одно изделие отшивает одна швея. Это на массовом производстве вещь передается из рук в руки, а в такой локальной мастерской один специалист полностью несет за нее ответственность.

Сотрудничество с близкими родственниками — не всегда простой процесс, но для Дарьи это оказалось хорошим вариантом:

— В мастерской мы работник и работодатель, дома — мама с дочкой. Разделяем жизнь и работу, — рассказывает Дарья.

В природных цветах

Фото: Серафима Кузина

Стиль у вещей Bonjour, madame! сразу был такой же, как сегодня. Это вещи свободного кроя — создатель бренда считает, что так комфортнее всего. Шьют чаще всего рубашки и платья. Что касается материалов — это в основном хлопок и шерсть, натуральные ткани. Такое же отношение и к цветам:

— У нас природные оттенки — желтый, горчичный. Есть платья таких же цветов, как осенние листья. Что я сама ношу, что мне нравится, то и шьется для нашего бренда, — поясняет Дарья. — У нас нет кислотный цветов, я их просто ненавижу. Мы никогда не будем их использовать, даже если они войдут в моду. В целом натуральность — это тренд. В таких вещах чувствуешь себя лучше, чем в полиэстеровых. Сегодня всё больше людей предпочитают шерсть или хлопок, мы стремимся к тому, чтобы у нас были такие ткани. Материалы закупаем китайские. Есть стереотип, что они не очень хорошие, но это неверно. Сегодняшний Китай значительно превосходит Турцию и другие страны по качеству.

Отдельных коллекций в мастерской нет. Вдохновение для новых моделей Дарья черпает, рассматривая картинки на Pinterest. Также придерживается своего стиля, выбранного в самом начале работы. К примеру, спортивные костюмы она шить не собирается. А новые модели платьев сделает.

Фото: Серафима Кузина

— Как у нас появляется новое изделие? Мне нравится платье с воротником, и мы его шьем. Нет такого, что по полгода разрабатываем коллекцию, — признается Дарья. — Но сезонность есть. К лету появляются легкие платья, сейчас шьем теплые вещи. Сегодня у нас в основном заказывают именно платья, хотя, когда я только начинала, популярнее всего были белые рубашки. Это такая вещь, которая нужна в гардеробе. Популярность платьев связываю с тем, что редко встретишь интересные варианты в масс-маркете. Сейчас вообще многие перешли в локальные бренды. В последние несколько лет их стали больше уважать.

Есть у бренда и аксессуары. На Garazhka Fest в Томск привозили воротнички. Их чаще покупают зимой и весной, вероятно, потому, что в это время больше праздников. Летом и осенью воротнички берут редко.

— Многие подходят и говорят: «Как красиво, но носить мне их не с чем!», — рассказывает Дарья. — Хотя кто-то покупает подъюбник, платье и воротник сразу как комплект. Каждый день его носить не будешь, но все равно кто-то такие вещи берет.

Фото: Серафима Кузина

Из брендов-коллег Дарье интереснее всего те, где минималистичные, неяркие вещи. Она следит за 12storeez, ценит их за европейскую подачу информации, фотографии, сдержанные в цветовом плане. Такие кадры выглядят дорого. Bonjour, madame! сейчас стремится уделять много внимание фотографиям, организует для новых вещей фотосессии.

Сообщество среди локальных брендов одежды, по ощущениям Дарьи, в России пока не очень развито. В основном проекты живут обособлено, не готовы делиться информацией с коллегами.

На томской Garazhka все раскупили

На томском Garazhka Fest Фото: Серафима Кузина

Главные сложности, с которым Дарье пришлось столкнуться за те 4 года, что она развивает свой бренд — запрет в России Инстаграма*, где в основном велись продажи:

— Мы через него развивались. Весной дела еще шли хорошо — люди готовились к лету, покупали много вещей. А потом начались сложности, количество заказов упало. Было 5-6 в день, сейчас столько же за неделю, это сильное падание, — констатирует Дарья. — Это была моя главная ошибка — развивать только одну социальную сеть. Сейчас обратили свое внимание на Вконтакте, вкладываемся в рекламу. Стали ходить по «гаражкам». Томская, признаться, круче новосибирской. Здесь и здание старинное, и аудитория другая. Люди более платежеспособные, заинтересованные приходят. В Новосибирске были ребята 14-20 лет, у них часто еще нет своих денег. Наша целевая аудитория — люди постарше. В Томск мы привезли «базу» — платья без воланов и пуговок, рубашки. У нас все разобрали. В ноябре, возможно, снова поедем на Garazhka Fest в Томск, возьмем больше вещей.

Мастерскую зовут на «гаражку» и в Петербург, туда Дарье тоже хочется съездить. По ее ощущениям, людям нравятся локальные бренды не только из столиц, но и из небольших городов.

Фото: Серафима Кузина

Какие у мастерской планы на будущее?

— У нас сформировался стиль, менять что-то кардинально не хочется, — говорит Дарья. — Может, сделаем новые принты, но это задача, которая быстро решается. Хочется развиваться в плане масштабов — найти помещение с отдельным входом, открыть магазин бренда. Кстати, я смотрела, какие есть варианты в Томске, но у вас проблемы с маленькими пространствами. В основном сдают 200-300 квадратов. А в Томске я бы что-нибудь сняла или свой открыла магазин, мне нравится этот город.

Текст: Мария Симонова

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