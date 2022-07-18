Chat coffee: кто придумал томскую кофейню с посланиями на стаканчиках

18 июля 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В этом году в Томске заработал проект Chat coffee. Это стильная кофейня, где прямо на стаканчиках можно оставить послание другим гостям.

Рассказываем, как все в ней устроено.

Артем Бянкин, владелец Chat coffee Фото: Серафима Кузина

Chat coffee — небольшое пространство в здании по пр. Ленина, 22, решенное в лаконичном стиле и свежем сочетании желтых и серых тонов. Внимание сразу привлекают открытые полки с бумажными стаканчиками для кофе, на каждом написано чье-то имя. При заказе можно выбрать один из таких «именных» стаканов, тогда бариста нальет кофе именно в него. А на другой стороне стаканчика, которую не видно при выборе, две графы: одна под номер телефона или ссылку на аккаунт в социальных сетях, вторая — под сообщение. В ней пишут разное. Кто-то предлагает погулять, кто-то ищет сотрудника, кто-то признается, что мечтает о свадьбе. Если забираешь «именной» стакан, взамен оставляешь новый. Тоже с сообщением и любым своим контактом.

— Идея такой кофейни появилась несколько лет назад, — рассказывает Артем Бянкин, владелец Chat coffee. — Я был активным студентом, участвовал в стройотрядах, молодежных движениях, разных проектах. Сам учился в ТГАСУ, но свободное от занятий время проводил в ТГУ, там была более насыщенная жизнь. Для меня не составляло труда прийти и с кем-то познакомиться, поговорить. А еще я давно был кофеманом. И однажды эти две вещи — любовь к кофе и общению — соединились.

Полка со стаканчиками Фото: Серафима Кузина

Идея придумалась мгновенно, в ночь после возвращения Артема из путешествия. Он даже не мог уснуть — бегал к стоящему на зарядке телефону, чтобы записать все новые и новые детали устройства кофейни со знакомствами вслепую.

— Но в первую очередь, это был проект именно про общение, а уже потом про знакомства. Иногда к нам приходят пары, или люди с обручальными кольцами, мы им рассказываем про наш формат, и они отвечают: «нет, мы женаты». Но речь же не о сайте знакомств! Можно же просто общаться с другими людьми, — недоумевает Артем.

Формат кофейни Артем придумал на последнем курсе университета, но денег на реализацию проекта на тот момент у него не было. Сначала начинающий предприниматель искал партнера с опытом в бизнесе, потом пытался найти помещение на «красной линии», на проспекте Ленина, пробовал накопить денег, чтобы открыть кофейню собственными силами. Потом и вовсе началась пандемия ковида. Это время показалось Артему не лучшим моментом для начала первого бизнеса.

В кофейне Фото: Серафима Кузина

— В прошлом году, наконец, я нашел вариант — субсидию от Центра социальной поддержки на развитие своего бизнеса. Плюс вложил в проект личные средства и взял кредиты, — рассказывает Артем. — Бизнес-план у меня был, после получения субсидии начал искать помещение. Полгода сидел на «Авито», беспрерывно нажимая F5 — обновлял страницу. С коммерческими помещениями в Томске плохо. Особенно с маленькими. У нас сдают либо большую площадь по нормальной цене, либо маленькую по очень высокой. Наконец нашел нынешнее, очень подходящий вариант. Через два часа после размещения объявления я уже был здесь и говорил хозяйке, что готов снять это помещение. Она меня расспросила о планах, я объяснил, что начинающий предприниматель и хочу открыть кофейню. Дело было прямо в конце прошлого года. Договорился об арендных каникулах до 11 января — в праздники что-то делать нереально. На следующий день мы встретились и подписали договор. После меня с хозяйкой связывалось немало опытных, проверенных временем компаний, сдать помещение им было бы выгоднее. Спасибо ей за честность — она сдержала обещание и отдала его мне.

Кофейня расположена в двухэтажке на пр. Ленина, 22, рядом с цветочным магазином Фото: Серафима Кузина

Потом пришло время ремонта. Его Артем делал 1,5 месяца своими руками. Проект небольшой и предполагает максимальную экономию. Как кофейня будет выглядеть, Артем придумал сам. Стены расписывала бариста Марина Федорова.

Марина Федорова, бариста Фото: Серафима Кузина

— За визуальное решение в целом отвечал Артем, он же задал мне цветовую гамму. — рассказывает она. — Образы родились сами собой, без планов и набросков. Стену с лицами мы сделали, потому что хотелось добавить пространству живости, создать ощущение присутствия людей.

Стена с лицами в Chat coffee Фото: Серафима Кузина

Еще в кофейне, несмотря на небольшую площадь, много живых растений. В том числе авокадо, его Артем принес из дома.

Проигрыватель регулярно включают по просьбам гостей Фото: Серафима Кузина

Притягивает взгляды и старый проигрыватель. Он рабочий и нужен не только для красоты: по просьбе гостей на нем регулярно ставят пластинки.

В поисках интересных вкусов

Название фото Фото: Серафима Кузина

Chat coffee открылась 15 февраля. Сначала в меню было 8 позиций кофе, традиционные варианты. Какое выбрать зерно, что придумать из новых вкусов, решалось в процессе:

— Я прежде баристой не работал, хотя отличу хороший кофе от плохого на вкус. Постепенно все освоил. Из зерна наш фаворит пока «Сварщица Екатерина» (компания-производитель и обжарщик кофейного зерна — прим. ред). Еще важно, что берем только 100% арабику, пробовали робусту, отказались от нее. Если говорить о меню, то начали с классики, остальные позиции в меню появлялись методом подбора, — поясняет Артем. — Мы закупили столько всего — варенья, пасты, в том числе натуральную фисташковую. Пробовали, экспериментировали, советовались с коллегами. В Томске была замечательная кофейня «Снегири», она находилась в спальном районе на Сибирской, и уже, к сожалению, закрылась. Я общался с одним из владельцев. Попросил его заглянуть к нам, оценить меню. Какие-то позиции появились в кофейне благодаря нашему общению. Например, цитрусовый раф. Мы долго экспериментировали, но чувствовали — не то, что хочется. Он объяснил, как лучше делать, удалось перенять опыт.

Из коллег идеальным сочетание вкуса кофе и атмосферы Артем видит у Rocket Coffee, если говорить об их относительно большой кофейне на Усова. Нравится ему зерно и обстановка у PUGsCoffee. Запомнилось решение потолка и стен в «Сансаре».

В меню Chat Coffee кроме кофе есть лимонады и молочные напитки. На лето подготовили холодное меню — бамбл, вариант с тоником. Скоро в нем появится и фисташковый латте — его начали делать по просьбе гостей, кто любил горячий напиток, но летом захотел перейти на кофе со льдом.

Среди главных хитов у гостей заведения капучино и латте из «классики», фисташковый латте из «авторского меню». Фото: Серафима Кузина

Из еды мы застали в кофейне только печенье. Иногда здесь бывают салаты и сэндвичи, но поиск поставщиков еще идет. Сами готовить десерты и другие блюда в кофейне не планируют. А кофе здесь умеют варить все — Артем сам идет за барную стойку, если надо подменить коллег.

В команде сейчас три баристы, они работают посменно.

— Последний раз искали человека и взяли «с улицы», — смеется Артем. — Он просто зашел, заказал кофе и спросил, не нужен ли нам бариста. Так совпало, что мы как раз искали сотрудника, а у него был опыт работы с кофе.

Треть посетителей оставляет сообщения на стаканчиках

Уже подписанные стаканчики в кофейне дожидаются новых владельцев Фото: Серафима Кузина

Кофе — это прекрасно, но у проекта есть и «несъедобная» часть концепции. По наблюдениям владельца, идея с поиском новых собеседников интересует порядка 35% покупателей.

— Хотелось бы довести эту цифру до 50%, — признается Артем. — Обратной связи от гостей пока мало. Неизвестно, что происходит дальше, после того, как люди забирают стаканчик. Конечно, те посетители, с кем уже подружился, пообщался, что-то рассказывают. Иногда присылают скрины: «Вау, мне правда написали!». Но было бы странно, если бы все рассказывали о своих переписках владельцу кофейни.

Фото: Серафима Кузина

Еще в Chat Coffee проходят различные события — здесь выступают комики, общаются с гостями психологи. Что-то организовывать Артему интересно давно, еще со студенческих лет. Одно время он был близко связан со сферой антикафе. И в своей кофейне решил проводить разные встречи:

— У нас был «кофе с психологом», мы собирали «квартирник для стендаперов», — говорит Артем. — Ребята привыкли выступать в барах, а у нас другая атмосфера. Прийти и под тихую музыку, кофе пошутить, рассказать свои истории — им такое понравилось! Решили проводить такие встречи постоянно. Еще я приглашаю лидеров молодежных организаций — рассказываем о социальных проектах, как их реализовывать, где найти поддержку.

Фото: Серафима Кузина

Собирают гостей обычно через Инстаграм*. Он вообще был для кофейни важным ресурсом:

— Очень жаль, что у нас «умер» Инстаграм*, это был основной канал продаж у малых предпринимателей, — уточняет Артем. — У нас была большая вовлеченность, многие смотрели сторис, теперь просмотры упали в половину. Спасибо, что некоторые скачали VPN и остались с нами. Люди записываются на мероприятия в основном, именно через эту соцсеть.

В Томске много экстравертов

Какие они, гости Chat Coffee? В основном, по наблюдениям владельца кофейни, к ним заходят молодые люди 23 — 28 лет. Некоторые из них заглядывают в Chat Coffee с собаками — заведение «dog friendly», есть специальная миска для питомцев, куда могут налить воду.

Как проект будет развиваться дальше? У его автора есть мечты и цели:

— Привести побольше гостей, поднять выручку — мои ближайшие цели. А мечта — это, конечно, франшиза, — не скрывает Артем. — Когда идея станет понятна всем и будет пользоваться спросом у 50% гостей, то можно открывать вторую и третью точку, затем просто расти дальше. Хотим докрутить идею, уверен, она может стать микрокультом для какой-то аудитории. Все-таки Томск — город студентов. Здесь много открытых людей. Может быть, мне так кажется, потому что я сам такой, экстраверт по натуре. Подобный проект для них — тех, кто не боится знакомиться, общаться с новыми людьми

Идея будет развиваться. К примеру, послания могут дополняться подарками. Некоторые уже оставляют в своем подписанном стаканчике маленькие презенты, записки, шоколадки (конечно, в этот стаканчик кофе потом не наливают, его просто отдают клиенту).

Записка и маленький презент в стаканчике Фото: CСерафима Кузина

— Одному мужчине достался стаканчик с надписью: «Не в деньгах счастье», — говорит Артем. — Он пошутил в ответ — закинул в свой «именной» стаканчик купюру для того, кто его выберет и поставил на полку. Приятно, что гости сами развили нашу идею.

Текст: Мария Симонова

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