Сохраняя кадры.

В Томске обсудили проблемы дефицита молодых специалистов и профориентации школьников

29 апреля 2022 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

В апреле в Томске прошел двухдневный форум «Карьерная траектория», в рамках которого представители областных департаментов труда и занятости населения и здравоохранения, а также профильных вузов обсудили вопрос дефицита медицинских кадров и трудоустройства молодых специалистов.

Завершающим мероприятием стала пленарная дискуссия «Стратегия будущего: карьерные сценарии развития поколения Зет». А по итогам форума глава областного департамента труда и занятости населения Светлана Грузных анонсировала работу над большим профориентационным проектом «Сохраняя кадры».

В нашем материале рассказываем о предпосылках его появления и о подходах к профориентации школьников, применяемых в Томской области и за ее пределами.

Вопрос поколений

Фото: Серафима Кузина

Базовым выступлением пленарной дискуссии стал доклад основателя и координатора проекта RuGenerations «Теория поколений в России» Евгении Шамис. Она рассказала о ценностях, особенные у каждого поколения, на которые впоследствии можно ориентироваться при найме или обучении будущих сотрудников.

— Эти ценности формируются в детстве — от рождения и до 10-12 лет, остаются на всю жизнь и не меняются. И у нас в стране, и во всем мире мы видим определенную специфику, связанную с медуслугами, медициной — и со стороны потребителей, и тех, кто приходит в профессию. Например, для поколения Х характерна ценность профессионализма, — отметила Евгения Шамис. — Вторая категория, которая формирует ценности — это привычный сценарий деятельности: что и как происходит, как со мной должны взаимодействовать врачи, начальники, сотрудники. И если это нарушается — все сразу плохо.

Иначе обстоят дела у представителей поколения Зет, или как они сами себя просят называть — поколения хоумлендеров. Они ценят свой дом и все, что с ним связано.

— Для медицинской сферы это означает, что представители этого поколения будут готовы вкладываться в домашние аптечки, медустройства, проводить лечение дома. Вам нужно будет это учитывать, — объяснила Евгения Шамис.

Фото: Серафима Кузина

По ее словам, исследователи впервые за очень долгое время столкнулись с поколением, представители которого хотят стать не просто врачами, а конкретными специалистами:

— Сейчас для медсферы наступил лучший период, который бывает раз в 80-100 лет. Нужно быть готовыми к приходу этих молодых ребят. Они будут проверять нас на хорошую научную базу и современные исследования. Сегодня дети уже много знают, для них открыт доступ к большому количеству качественных познавательных материалов, — отмечает Евгения Шамис. — У нас есть кейсы, когда дети в четыре года говорят, что хотят стать акушерами-гинекологами. Обычно представители других поколений не называют точную профессию, они могут сказать «доктор» или «зубной врач». Всей семьей они смотрят ролики о том, как мышки или птички рожают, черпают оттуда знания. А потом с этим знаниями эти дети придут в ссузы, и с ними нужно будет уметь выстроить контакт. Пока еще есть время, чтобы подготовиться.

При этом исследователь отметила, что для выстраивания качественного образовательного процесса с представителями поколения хоумлендеров придется исключить привычную модель назидательного учительства и переключиться на партнерское взаимодействие.

— Нас ждет период в 25-35 лет, когда мы все будем очень уважать медиков, потом наступит время инженеров. Медики будут важны по-прежнему, но уже в меньшей степени, — сказала Евгения Шамис.

Борьба за таланты

Фото: Серафима Кузина

В рамках дискуссии своим опытом поделились представители Самарского медицинского государственного университета. Они рассказали о пилотном проекте по привлечению будущих студентов и работников. Так, в 2021 году в вузе приняли решение модернизировать систему работы со школами Самарской, Ульяновской и Пензенской областей. Если раньше она была направлена на повышение качества знаний школьников по биологии и химии, то теперь стала более комплексной.

— В июне прошлого года мы провели первый конкурс на определение базовых опорных школ, которые должны были подать заявки. Отобрали шесть опорных и 22 базовых школы. Для них мы проводим образовательные курсы в течение всего учебного года. В опорных школах обустроены медицинские классы с нашим оборудованием, тренажерами, на которых проводятся занятия со старшеклассниками. В базовых школах занятия проходят, преимущественно, в онлайн-формате, — рассказал начальник управления молодежной научно образовательной политики СамГМУ Артем Сергеев.

По итогам первого года школы участники проекта дали положительную оценку новому формату. Вузу удалось сформировать базу школьников, теперь планируется запуск мотивационной программы, чтобы в дальнейшем поддержать заинтересованных ребят при поступлении в СамГМУ.

О новом формате работы вуза с персоналом рассказал глава дирекции по управлению персоналом и корпоративному развитию СамГМУ Константин Янцен:

— Многие университеты по-прежнему живут в такой логике оформления трудовых отношений, когда кадры куются и привлекаются в основном из собственной среды, из университета. И это основные поставщики будущего персонала. Наш вуз выбрал иную позицию.

Фото: Серафима Кузина

В СамГМУ решили выстроить все HR-процессы так: наладили систему внешнего найма, сформировали кадровый резерв и создали команды, которые «быстрым путем» доведут свои технологии до рынка и в серийное производство через стратегических партнеров. Также в вузе запустили систему единой оценки студентов и ординаторов. Таким образом у СамГМУ сформировалась база обучающихся, позволяющая оперативно отслеживать их успех и вычленять талантливых ребят.

— Идет борьба за таланты, за них конкурируют не только частные компании, но и государственные учреждения. Если нет системы формирования еще со школы своих студентов, аспирантов и затем сотрудников, невозможно привлекать лучших и двигаться вперед, — отметил Константин Янцен.

Также в рамках дискуссии глава управления нового набора СибГМУ Александра Клементьева рассказала о том, как со школьниками работают в томском вузе.

— Главное — это информационные ресурсы. Сегодня наши школьники «плавают» в огромном океане информации. А наша задача — понятно, доступно, интересно донести до них эту информацию в качественном, сдержанном виде. Для этого мы используем соцсети и мобильные приложения, — отметила Александра Клементьева.

Фото: Серафима Кузина

Также в вузе реализуют проект «Университетские субботы», в рамках которого школьники могут посетить университет, познакомиться с лабораториями и кафедрами СибГМУ. Вуз проводит вебинары в социальных сетях, организует творческие конкурсы, мастер-классы и профильные смены с департаментом образования и подготовительные курсы по профильным предметам.

— Для учащихся 11 классов мы проводим собственную олимпиаду. В этом году она была включена в перечень особых мероприятий, утверждаемых Минпросвещением, и теперь мы можем начислять за олимпиаду дополнительные баллы, — рассказала Александра Клементьева.

Профориентация и добровольчество

Фото: Серафима Кузина

Начальник управления корпоративных коммуникаций «Газпромнефть-Восток» Ирина Николаева рассказала собравшимся о проекте «Умножая таланты». Это интеллектуальный турнир, который проходит в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» в восьми регионах страны.

В рамках игры школьники собирают команду из трех человек, проходят обучение, а затем решают «нефтегазовые» задачи, подготовленные специалистами компании. Решение, вместе с эссе о себе, школьники отправляют на оценку жюри. Две команды — по одной из 10-11 и 8-9 классов — приезжают на финальное испытание в школу «Сириус» в сопровождении учителя, который их подготовил. Все это — за счет компании.

— Ребята в рамках этого проекта могут определиться с тем, где бы они хотели учиться и кем работать. Мне кажется, что все профориентационные проекты для школьников должны быть направлены не только на то, чтобы их нацеливать на определенное направление, например, здравоохранение, химию, геологию. Детям надо помочь просто выбрать свою траекторию. Поэтому я надеюсь, что вместе мы будем отправлять во взрослую жизнь замотивированных определившихся ребят, которые потом станут отличными специалистами, — отметила Ирина Николаева.

Фото: Серафима Кузина

Отдельный пласт профориентации осветили координаторы Всероссийского общественного движения «Волонтеры-Медики» и программы «Медицина по призванию из любого уголка России».

— Для ребят добровольчество — это первичная профориентация. Благодаря нашим мероприятиям — помощь больницам, экскурсии в различные музеи — помогает им с раннего возраста проникнуть в профессию медика и понять — подходит им это или нет, — рассказала федеральный координатор программы школьников Всероссийского общественного движения «Волонтеры-Медики» Анна Давирина. — По сериалам, фильмам и книгам складывается искаженное представление о том, как может выглядеть профессия врача. А когда со школьной скамьи ребятам дают возможность помогать в регистратуре поликлиники с карточками или готовить кабинеты и инструменты к приему врача — это уже реальная подготовка.

В свою очередь, федеральный координатор программы «Медицина по призванию или любого уголка России» Ирина Галанова отметила, что профориентационные проекты должны учитывать интересы и тех детей, которые не видят себя в продвигаемой профессии:

— Что делать, если ребенок не хочет быть медиком? У нас сам подход квест-сессии подразумевает, что мы выявляем людей, которые собираются связать свою жизнь с медициной, а также смежных специалистов — от айтишников до производственников, везде можно найти пересечение с медициной. Самое главное — базовые навыки управления собственным здоровьем.

Сохранить кадры

Фото: Серафима Кузина

Подводя итоги форума, Светлана Грузных обратилась к собравшимся с призывом принять участие в проекте Департамента труда и занятости населения Томской области «Сохраняя кадры», который стартует в регионе в нынешнем году.

— Кадровый дефицит во многих отраслях с каждым годом ощущается все сильнее. Особенно это заметно по бюджетному сектору. При этом массовый, серьезный характер эта проблема приобретает в малых городах и отдаленных населенных пунктах, — сказала Светлана Грузных. — В чем заключается основная наша проблема? Есть очень много хороших проектов, все работают над профориентацией школьников, и мы в том числе, но, к сожалению, теряем те нити, которые нам необходимы. В 2019 году у нас в два с лишним раза выросла потребность в педагогических кадрах, наращивается дефицит в системе здравоохранения. Мы провели анализ, посмотрели динамику по профессиями и увидели, что отток молодежи с малой родины нарастает и с этим надо что-то делать, — сказала Светлана Грузных.

По ее словам, решить задачу позволит сопровождение школьников профконсультантами. Они помогут сориентироваться молодежи, изъявившим желание поступать в медицинские или педагогические учебные заведения.

— Потом эти ребята приезжают, проходят обучение, их так же сопровождает инспектор — ответственный от медорганизации. И эта дорога обучения должна привести к тому, чтобы молодой человек вернулся на малую родину, — отметила Светлана Грузных. — Предлагаю присоединиться к проекту в качестве союзников, активных участников. От нас потребуется встречаться с теми ребятами, которые сейчас учатся на фельдшера. Наша задача как взрослых — помочь сделать каждому ребенку правильный выбор.

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