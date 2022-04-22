Кредитные каникулы в 2022 году: что это такое, кому полагаются, как оформить

Некоторые томичи, находясь под давлением непростой экономической ситуации, не могут обслуживать долги по кредитам.

Если вы потеряли работу или лишились значительной части заработка, не стоит паниковать. Следует сразу обратиться в банк, где вам предложат отсрочку на наиболее комфортных условиях.

Рассказываем, что такое кредитные каникулы в 2022 году, кому они полагаются и как их оформить.

Что это такое?

Кредитные каникулы — период сроком до полугода, когда заемщик может не платить по кредиту вообще или уменьшить размер ежемесячных платежей до приемлемого уровня. При этом ни штрафов, ни последствий для кредитной истории не будет.

Условия каникул регулируются федеральным законом 106-ФЗ, который вступил в силу 8 марта 2022 года. Кредитные каникулы-2022 — это возобновление программы поддержки населения, которая действовала в период пандемии и продемонстрировала высокую эффективность. Поэтому если вы уже обращались за кредитными каникулами в 2020 году, то можете это сделать повторно.

Программа поддержки распространяется на ипотеку, потребительские и автокредиты, а также на задолженность по кредитным картам. В 2022 году каникулами можно воспользоваться один раз по каждому виду займа.

Кому полагается?

На кредитные каникулы могут рассчитывать заемщики, которые оказались в сложной ситуации и хотят получить отсрочку платежа. Важно, чтобы у клиентов банка не было непогашенной просроченной задолженности по состоянию на 18 февраля 2022 года.

Чтобы получить право на кредитные каникулы, необходимо соответствовать всем нижеперечисленным требованиям:

снижение дохода заемщика более чем на 30% за месяц, предшествующий подаче заявки, по сравнению с прошлым годом;

выдача кредита до 1 марта 2022 года;

отсутствие ипотечных каникул на момент подачи заявки;

полная сумма кредита (не остаток) не превышает установленный лимит.

При этом срок и ставка кредита по договору не имеет значения. Также важный момент — за время кредитных каникул начисляются проценты.

Какие лимиты?

Получить каникулы можно только при определенной сумме кредита. Например, ипотечный заемщик в Москве может рассчитывать на отсрочку платежей при максимальном кредите в 6 млн рублей. Если речь идет об ипотеке в Московской области, Санкт-Петербурге и на Дальнем Востоке, то сумма по договору не может превышать 4 млн рублей. По ипотеке в других регионах, в том числе и в Томской области, максимальная сумма — 3 млн рублей.

При потребительском кредите для физлиц максимальный лимит — 300 тысяч рублей, при автокредите — 700 тысяч рублей. Держатели кредитных карт получают отсрочку при сумме кредита в 100 тысяч рублей.

Как считать доход?

Сначала высчитывается средний заработок за 2021 год. Затем получившуюся сумму сравнивают с доходом за месяц, предшествующий подаче заявки на кредитные каникулы. Например, при обращении в мае 2022 года следует брать доход за апрель.

В качестве документа, подтверждающего снижение дохода, подойдет справка от работодателя о зарплате или документ, свидетельствующий о сокращении или увольнении. Можно принести и копию свидетельства о прекращении деятельности организации, где работал заявитель или справку о регистрации в качестве безработного. Также в качестве документа, подтверждающего снижение дохода, можно предъявить больничный лист.

Как оформить?

Подать заявку на кредитные каникулы можно по 30 сентября 2022 года. Это можно сделать через интернет-банк, мобильное приложение или в офисе вашего банка.

Некоторые банки предлагают и свои внутренние программы поддержки. Так, в ПСБ действует собственная программа реструктуризации, позволяющая клиентам получить отсрочку платежа по кредитам на любые суммы без ограничений, по кредитным картам — на сумму до 1 млн рублей. Ипотечные заемщики могут воспользоваться программой ипотечных каникул, которые доступны в соответствии с 353-ФЗ.

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