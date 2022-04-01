Автобусы, троллейбусы, трамваи: гид по общественному транспорту Томска

1 апреля 2022 / Томский Обзор / Фото: Анастасия Нейзлер

Томск замечателен своей компактностью, поэтому пешие прогулки по городу крайне рекомендованы всем его гостям без исключения.

Это, конечно, не отменяет необходимости время от времени воспользоваться услугами местного общественного транспорта. Рассказываем, на чем и как можно передвигаться по томским улицам.

Что, когда и сколько

Фото: Анастасия Нейзлер

Общественный транспорт Томска сегодня — это автобусы, троллейбусы и трамваи. Первые обслуживают частные перевозчики, электротранспорт же полностью муниципальный.

Ориентировочно движение томского транспорта начинается около 6 утра и заканчивается в районе 23-х часов. Интервалы движения у всех маршрутов разнятся и составляют от 5 до 20 минут. При этом после 21:00 машин на линиях становится значительно меньше, а интервалы движения, соответственно, увеличиваются.

Сегодня в Томске действует единый тариф — 24 рубля на всех видах транспорта. Для пенсионеров и льготников же стоимость разнится: 21 рубль — в автобусах, 19 рублей — в трамваях и троллейбусах. Действует и вечерний тариф: после 21:00 цена за билет повышается до 30 рублей.

Оплачивать проезд и в электротранспорте, и в автобусах можно наличными или по карте с помощью терминалов. Кроме того, в троллейбусах действует система проездных месячных билетов: для граждан — 1 200 рублей, для организаций — 2200 рублей. Цена билета для студентов и пенсионеров ниже — 800 и 360 рублей, соответственно. К сожалению, в настоящее время в Томске нет единой транспортной карты, хотя вопрос ее введения обсуждается достаточно давно.

Фото: Анастасия Нейзлер

На самых востребованных остановках в городе установлены электронные табло, с помощью которых можно узнать, когда прибудет нужный номер автобуса, троллейбуса или трамвая (большая часть подвижного состава оборудована системой ГЛОНАСС). А еще отслеживать движение городского транспорта и подбирать подходящий маршрут можно в «2ГИС», «Яндекс» или «Google Картах». Главное — уточнить, где вы находитесь в данный момент и куда вам нужно добраться, а приложения покажут, какой транспорт лучше подойдет.

Весь электротранспорт и частично автобусы также оборудованы электронными табло, на которых высвечиваются актуальное число, время и названия остановок; также не всегда, но довольно часто встречается и озвучка.

Совет туристам: если не знаете, как добраться до нужного места, спросите у любого прохожего — в Томске вам всегда с удовольствием подскажут дорогу.

Автобусы

Фото: Анастасия Нейзлер

Автобусы — главный вид томского общественного транспорта на сегодняшний день. А конкретно — маршрутные автобусы ПАЗ, попросту маршрутки или «пазики». В основном это разные вариации базовой модели ПАЗ-3205 — высокопольные, с двумя автоматическими дверями, рассчитанные на 15-16 посадочных мест.

В последние пару лет в городе становится все больше и современных низкопольных автобусов ПАЗ Vector next, приспособленных для перевозки маломобильных томичей. Большие автобусы можно увидеть только на пригородных маршрутах.

Новые низкопольные «пазики», к сожалению, особым расположением томичей не пользуются, поскольку показали себя не слишком удобными в эксплуатации. Фото: Анастасия Нейзлер

На данный момент в Томске действует несколько десятков автобусных маршрутов разной степени длины и сложности. Проходя через центральный проспект Ленина (в основной своей массе) они соединяют друг с другом разноудаленные друг от друга районы города. Номера автобусов расположены на переднем и боковых стеклах, там же, как правило, размещены таблички с информацией о самых востребованных остановках по пути следования, чтобы пассажирам было проще сориентироваться.

В целом же, разобраться в схемах движения томских автобусов иногородним гостям не всегда просто, поэтому на помощь придут те же «Яндекс» или «Google Карты» и «2ГИС».

Алексей Козявкин Создатель сообщества «Умный транспорт Томска» Маршрутная сеть в Томске формировалась эволюционно, и в целом позволяла решать задачу перемещения пассажиров. До 1991 года это было централизованное планирование, призванное прежде всего решать задачу транспортной связи спальных районов и крупных предприятий. После перехода на рыночную экономику инициатива по формированию маршрутов перешло к частным перевозчикам, и долгое время почти не регулировалось муниципалитетом. В целом к середине нулевых в городе сформировалась маршрутная сеть, которую мы видим сегодня. Ее изменения прежде всего связаны с охватом новых районов города, а также административными реформами. О том, как развивался автобусный транспорт Томска в советское время, читайте в нашем материале «Исследование: история автобусного транспорта в Томске. Часть 1: 1940-е — 1980-е годы».

Маршрутки — не самый комфортный вид передвижения по городу, и власти Томска неоднократно заявляли о необходимости отказа от частных перевозок и подготовке новой концепции пассажирского транспорта города. Но пока «пазики» остаются главными на томских дорогах. Именно они позволяют не только свободно перемещаться по городу, но и добираться до работы жителям удаленных микрорайонов (в том числе быстрорастущих «спальников») и пригородных поселков. В часы-пик движение на некоторых участках, конечно, затруднено, но в остальное время перемещение по Томску (без заезда в спальные районы) не занимает много времени — от 5 до 25 минут, в зависимости от вашего экскурсионного маршрута.

Несколько советов туристам по проезду на томских маршрутках: 1. Расчет в маршрутках производится при выходе (несмотря на развешенные во всех автобусах таблички с требованием делать это при входе). Кондукторы в автобусах — редкость, поэтому к выходу лучше готовиться заранее. 2. Всегда крепко держитесь за поручни, даже если вы сидите — и во время движения, и на остановках. 3. На всякий пожарный лучше иметь немного мелочи наличными — протиснуться вперед, чтобы оплатить проезд картой, в переполненном пазике довольно проблематично. Лучше попросить других пассажиров «передать заднюю на следующей» (дословно) — в Томске это обычная практика. 4. Не стесняйтесь уточнять при посадке точно ли этот автобус довезет вас до нужного места — вам обязательно подскажут. Схема движения некоторых маршрутов достаточно запутана и без знания нюансов, можно уехать не туда. 5. Как только увидите приближающийся к остановке нужный вам автобус, помашите ему рукой, чтобы он гарантированно остановился.

Трамваи и троллейбусы

Фото: Анастасия Нейзлер

Электротранспорта на томских дорогах сегодня не так много, как хотелось бы, хотя в советское время картина была совсем другой. И тем не менее и трамвай, и троллейбус по-прежнему пользуются большой популярностью среди томичей. За их эксплуатацию сегодня отвечает муниципальное «Трамвайно-троллейбусное управление».

Троллейбусных маршрутов в Томске шесть, но зато они пронизывают практически весь город в разных направлениях, соединяя важные конечные точки и проезжая по крупным городским проспектам — Ленина, Фрунзе, Комсомольскому, Мира, Кирова.

Фото: Анастасия Нейзлер

Алексей Козявкин Создатель сообщества «Умный транспорт Томска» Троллейбусы — это единственный в Томске вид транспорта с полностью низким полом и вместительным салоном. Также на таких маршрутах работают проездные билеты. Если же говорить о том, какой тип транспорта выбирать, то это часто не зависит от желания пассажиров, ведь во многие районы города электротранспорт просто не ходит. Но есть немало томичей, которые в утренние и вечерние часы специально ждут троллейбусы, потому что в них больше места. Трамвайная сеть начала формироваться в Томске еще конце 1940-х, и до конца 60-х годов в целом покрывала территорию города в его тогдашних границах. Однако в 1967 году было принято решение о приоритетном развитие троллейбусного движения, и в новые районы (Иркутский тракт, Каштак) трамвайных путей проведено не было. Именно то, что трамвайная сеть была ориентирована на потоки 1950-60-х годов, на текущий момент она практически не играет никакой роли в транспортном покрытии города, только в центральной его части.

Трамвайных маршрутов в Томске пять, и они охватывают далеко не весь город. В основном маршруты проходят по Советскому и Кировскому районам, частично захватывают Ленинский, совсем нет трамвая в огромном Октябрьском районе. Также они имеют разную протяженность, но в большинстве своем пересекаются на определенных участках и позволяют преодолевать довольно большие расстояния, минуя пробки на дорогах.

Ключевая трамвайная точка в центре Томска — «кольцо» на площади Батенькова, откуда начинают и где заканчивают свой путь три маршрута. Исключение — «единица» (для нее это одна из остановок по пути) и «четверка», которая передвигается исключительно по Советскому району.

Фото: Анастасия Нейзлер

Томский парк электротранспорта сегодня не такой большой и новый, как хотелось бы, но зато у трамваев и троллейбусов есть ряд преимуществ перед маршрутками. Они куда более вместительны, останавливаются на всех остановках, в них непременно есть кондукторы, а время прибытия нужного вам номера гарантированно можно увидеть на электронном табло. Главное — всегда сохранять билет до конца поездки.

Карту маршрутов и расписание томских трамваев и троллейбусов можно посмотреть на сайте ТТУ в разделе «Маршруты».

Еще один совет гостям Томска: по возможности рекомендуем проехаться на любом трамвае, который проходит по улицам Розы Люксембург, Советской, проспекту Кирова — посмотреть из окна на сохранившийся старый Томск.

Текст: Анастасия Нейзлер, Анна Мацковская

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: