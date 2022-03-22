«Дарить. Любить»: цветы, подарки и теплые пожелания

22 марта 2022 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Сейчас как никогда важно поддержать локальный малый бизнес. Поэтому мы продолжаем рассказывать об интересных томских проектах.

«Дарить. Любить» — молодой цветочный проект, в нынешнем феврале отметивший свой первый день рождения.

По каким поводам томичи сегодня чаще всего покупают букеты, что кроме цветов можно приобрести в магазине и какие здесь строят планы на ближайшее будущее — поговорили об этом с автором проекта Лизой Тетериной.

Красивое место для всех

Фото: Серафима Кузина

До того, как открыть свой магазин, Лиза больше пяти лет проработала в сфере флористики. Свадьбу Лизы оформляла команда Анны Кудряшовой, о цветочном проекте которой мы рассказывали недавно.

— Когда я стала искать работу, то обратилась к Ане. У меня не было никакого опыта в этой сфере, но было огромное желание научиться, — вспоминает Лиза. — Меня приняли и всему обучили, за это я очень благодарна Ане. В проекте я отработала три года.

В 2020 году Лиза принимала участие в новогоднем оформлении ЦУМа, и тогда же узнала, что в торговом центре есть интересная площадка с очень лояльными условиями аренды. «Как и любому человеку, заинтересованному в своей профессии, мне хотелось создать место, куда было бы приятно друзьям, клиентам, и, конечно же, мне самой», — говорит девушка. В ЦУМе ей нравилось всегда: поток посетителей был понятен, плюс — хорошая парковка, центр города, много магазинов. Но был канун новогодних праздников, много заказов, поэтому к вопросу о запуске собственного проекта Лиза вернулась уже в следующем году.

Лиза Тетерина Фото: Серафима Кузина

— После каникул мы с мужем стали чаще обсуждать, сможем ли организовать такой проект. Однажды я взяла и нарисовала на двух страничках, как представляю себе свой магазин. Продумала, что можно было бы сделать с этим пространством. В частности, отсутствие дневного света решила компенсировать имитацией окна. И в начале февраля 2021 года мы решились. Ремонт сделали своими руками всего за две недели — когда очень хочется, все удается быстро, — отмечает Лиза.

Недавно в «Дарить. Любить» продолжили работу с пространством — перекрасили к первому дню рождения стены из белого в зеленый — так помещению добавили глубины, и товары на таком фоне смотрятся интереснее и привлекательнее. Установили большое зеркало с подсветкой — флористам оно нужно для работы: так удобнее оценить букет со всех сторон и избежать ошибок.

Фото: Серафима Кузина

А еще в магазине, по телевизору, вмонтированному в рабочий стол всегда идет сериал «Друзья» — его автор проекта очень любит: «Он про любовь, про дружбу, про отношения, и шутки оттуда до сих пор актуальны, хотя прошло больше 20 лет. И актерский состав потрясающий».

Цветы для дома и букеты с пожеланиями

Фото: Серафима Кузина

Какие цветы можно выбрать в «Дарить Любить»? Акцент сделан на необычные варианты.

— Я не консервативна. Розы и хризантемы у нас можно встретить не так часто, и это будут интересные сорта. Привозим стойкие цветы — гиацинты, ранункулюсы, гвоздики, скиммию, эрингиум, орнитогалум. Многие держатся около двух недель, — говорит Лиза. — Сегодня люди все чаще покупают цветы для себя, для дома. Это доступно и круто, сама стараюсь популяризировать подобные вещи. Говорю девчонкам, что не надо смущаться, когда берешь цветы для себя — это нормально! Цветы приносят радость — это забота о себе и отличная возможность украсить свой дом.

Фото: Серафима Кузина

Среди «долгоиграющих» вариантов, на которые стоит обратить внимание, — форзиция. Это кустарник, постепенно расцветающий, покрывающийся листочками, словно молодые березы. Ранункулюсы держатся около двух недель, также как и гиацинты. Две-три недели стоит скиммия.

— Очень хорошо стоят гвоздики! В нашем холодильнике они есть всегда. Мы их используем в качестве цветов первого плана в букете, собираем красивые и стильные моно с гвоздиками и эвкалиптом, которые очень полюбились нашим клиентам. У этих цветов существует большое количество невероятно красивых сортов — от нежных до очень интересных, ярких оттенков, — поясняет Лиза. — Что выбрать, зависит и от того, как вы видите свой дом, какая цветовая гамма вам подойдет, и от настроения, ситуации.

Но, конечно, без заботы о букетах никуда — при специальном уходе они продержаться дольше. В «Дарить Любить» покупателям выдают памятки с простыми рекомендациями (подрезать цветы, менять им воду) и специальное средство для продления жизни цветов.

Фото: Серафима Кузина

— Не стоит забывать и о запахах. Есть цветы с легким ароматом, есть с более насыщенным. Цветок может понравиться внешне, но совершенно оттолкнет своим запахом. Об этом всегда стоит помнить при покупке букета, — говорит Лиза.

Из привлекательных запахов Лиза советует обратить внимание на генисту и фрезию.

— Когда мы получаем фрезию, даже мужчины заглядывают к нам и восклицают: «Как у вас весной пахнет!» — смеется Лиза. — Аромат — индивидуальная вещь, но точно найдется вариант, который вам понравится, а наша задача — его подсказать. Все зависит от того, кому и по какому поводу планируется дарить букет. Кто-то не любит запах лилий, но есть альтернатива — амариллис. Выглядят похоже, поэтому их часто путают с лилиями, но они не пахнут. Букет на выписку из роддома обязательно должен быть без сильных ароматов. Гортензия и скиммии не пахнут вообще. Если вы собираете букет себе и выбираете приятные ароматы, то это дополнительно подключает ваши рецепторы. И вы наслаждаетесь цветами и визуально, и запахом, который они распространяют. Это вдвойне прекрасно.

Фото: Серафима Кузина

Самые «цветочные» праздники сегодня, говорят в «Дарить. Любить», это 8 марта и День матери. На 1 сентября учителям все чаще дарят один большой букет от класса, а не от каждого из учеников. А День матери — новый праздник, который стал хорошим поводом подарить цветы:

— В такой теплый день мы стараемся сделать душевный букет, обсуждаем с покупателем все детали, чтобы было видно, что он сам продумывал этот подарок, — говорит Лиза.

Фото: Серафима Кузина

В магазине сразу были и цветы, и подарки. Речь идет о милых вещицах — предметах интерьера, посуде, свечах, а также о подарочной бумаге, коробках, открытках. Есть интересные вещи ручной работы томских мастеров. Брошки, натуральные ароматические свечи, открытки от Paperie, их же производства плотная упаковочная бумага с бабочками, корабликами, рок-звездами. Еще тем, кто дарит цветы, предлагают добавить к букету несколько теплых слов от себя:

— Для этого у нас есть небольшие фирменные открытки, еще дополнительно предлагаем распечатать фотографии в стиле «Полароид». Такие мелочи делают подарок еще более особенным и теплым, дарят много положительных эмоций получателю.

Первый год, первые итоги

Фото: Серафима Кузина

Первый год жизни проекта «Дарить. Любить» вышел насыщенным:

— Многие друзья и знакомые словно ждали открытия моего магазина, я постоянно получала обратную связь. Особенно первые несколько месяцев работы были временем отзывов. Все писали мне: как классно, что я открыла магазин, — вспоминает Лиза. — Это было мощной мотивацией, значит, мы все делали и продолжаем делать правильно.

В ближайшем будущем в магазине планируют плотнее поработать над привлечением новых клиентов. В частности, с помощью соцсетей, еще впереди — разработка сайта. И, конечно, по-прежнему хорошо работает «сарафанное радио»:

— Если человеку понравилось, как его встретили, как с ним поговорили, помогли с выбором, то он обязательно вернется. Мы получаем обратную связь — это «рычаг», который должен двигать такие проекты, как наш, — считает Лиза. — Мы всегда должны знать, что клиенту понравилось, что нет. У нас есть «живой» поток клиентов, но он небольшой. Задача флориста — так все показать и рассказать, чтобы покупатель захотел вернуться.

Фото: Серафима Кузина

Сейчас в команде «Дарить Любить» три человека: кроме Лизы еще два флориста — Настя и Катя. Но и сама автор проекта продолжает создавать букеты — отмечает, что это действительно близкое и интересное ей дело:

— Мне нравится и создавать букеты, и общаться с людьми, и расставлять цветы в холодильнике, — признается Лиза. — Важно, чтобы они выглядели привлекательно для клиентов. Хорошо «расставленный» холодильник — это 70% продаж.

Пока небольшого коллектива магазину хватает. В будущем «Дарить. Любить» надеется развиваться и расширяться, тогда и команда станет больше.

Текст: Мария Симонова

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