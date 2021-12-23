Успеть в окно возможностей.

Завершается отборочный этап олимпиады «Я — профессионал»

Партнерский материал / Фото: 23 декабря 2021 // Фото: tsu.ru

Год подходит к концу, но у томских студентов еще есть возможность сделать важный шаг на пути своего профессионального развития. Речь идет об участии в олимпиаде «Я — профессионал», отборочный этап которой завершается уже в это воскресенье.

Почему принять участие в соревновании просто жизненно необходимо, и как это сделать — рассказываем в нашем материале.

Выйти за пределы

Главное преимущество олимпиады «Я — профессионал» перед другими подобными соревнованиями — возможность выйти за пределы образовательного процесса и с головой погрузиться в проблемы реально действующих компаний. Задачи, которые предстоит решить участникам, формируются на основе реальных кейсов организаций-партнеров, число которых за пять лет существования олимпиады только увеличивается. Плюс один из главных призов — стажировка с последующим возможным трудоустройством, что весьма полезно для молодого профессионала. В списке партнеров олимпиады — ООО «Газпром трансгаз Томск», ООО «Томскнефтехим», ЗАО «Биокад», группа компаний Imperial Energy и многие другие.

«Главное в этой олимпиаде — ее практикоориентированность. Мы даем студентам задания, которые взяты из реальной жизни, реальной практики компаний-партнеров, поэтому еще до выпуска из университета студент может попробовать себя в профессиональной деятельности», — отмечает Анна Коршунова, начальник отдела по работе с талантами и профориентации Управления нового набора Томского госуниверситета, традиционно выступающего соорганизатором олимпиады.

В компаниях-партнерах очень ждут молодых специалистов. Более того, сейчас все выше потребность в «узких» профессионалах, готовить которых, отчасти, нужно с университетской скамьи.

«Крупные предприятия давно понимают важность наличия узкопрофильных специалистов, так как именно их наличие позволяет предприятию демонстрировать результаты в области устойчивого развития. Благодаря работе узкопрофильных специалистов-экологов предприятие экономит свои средства», — комментирует директор департамента производственного контроля компании «Сибагро» Алексей Филатов.

Однако стажировка и знакомство с работодателем — это не все, что ждет финалистов и победителей олимпиады. На кону стоят денежные призы — от 100 до 300 тысяч рублей.

Успеть до воскресенья

Отборочный онлайн-этап олимпиады стартовал 10 декабря. Несмотря на то, что самые расторопные студенты уже приступили к выполнению заданий, у многих еще есть шанс побороться за призы и свое успешное будущее в профессии. Так, пройти отбор можно до 26 декабря. Организаторы обещают, что задания будут не слишком сложными, но обязательно интересными.

«Задания практического профиля не то чтобы трудные, скорее, — заставляющие задуматься, смоделировать ситуацию. Для того, чтобы их решить, нужна хорошая база», — отмечает медалистка четвертого сезона олимпиады «Я — профессионал» по направлению «Экология» Таисия Перевалова.

Принять участие можно в одном или сразу нескольких из 72 соревновательных направлений, которые включают как квантовые и генетические технологии, так и лингвистику и журналистику.

К слову, направления, организуемые ТГУ, стабильно вызывают большой интерес у студентов. Например, студенты могут попробовать свои силы в «Биотехнологии». Можно успеть принять участие до 23.59 воскресенья, 26 декабря.

«Сейчас область биотехнологий наиболее развиваемая. Ежегодно до 10% увеличивается рынок. И с каждым годом появляются новые технологии клеточной инженерии, инженерии белковых объектов», — отмечает профессор кафедры физической и коллоидной химии ТГУ Ирина Курзина.

Также до воскресенья можно успеть поучаствовать еще в двух направлениях олимпиады, которые организует ТГУ — «Экология» и «Геология».

Grand Finale

Имена победителей станут известны после заключительного этапа олимпиады, которые пройдет с середины февраля до конца апреля 2022 года. Награды найдут своих героев в мае. Их ждут льготы при поступлении в магистратуры, аспирантуры и ординатуры ведущих российских вузов, а также уже упоминаемая ранее возможность пройти стажировку в крупной профильной компании.

На данный момент о своем желании поучаствовать в олимпиаде заявили более 624 тысяч студентов. Но возможность попытать свои силы в одной из лучших профильных олимпиад России все еще остается. Окно возможностей не закрыто.

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