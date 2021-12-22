Туры в помощь: как томский бизнес развивает связи внутри региона

22 декабря 2021 / Партнерский материал / Фото: Директор Фонда развития бизнеса Ольга Лапшина

Узнать больше о бизнесе Томска и области, завести новые знакомства, договориться о взаимовыгодном сотрудничестве — теперь у предпринимателей региона есть еще больше возможностей все это осуществить. Благодаря новым услугам, которые оказывает томский Фонд развития бизнеса.

О том, что это за услуги, как их получить и чем они полезны томскому бизнесу, поговорили с директором Фонда Ольгой Лапшиной.

Услуги для бизнеса

Ольга Лапшина, директор Фонда развития бизнеса Фото: Серафима Кузина

В 2021 году Фона развития бизнеса впервые начали реализовывать такую меру поддержки предпринимателей, как комплексные услуги. На сегодняшний день они включают в себя 18 видов различных адресных услуг.

— Все, что мы делаем, мы стараемся делать максимально исходя из запросов нашего конечного клиента — предпринимателя, — рассказывает Ольга Лапшина. — В начале нынешнего года мы провели большое количество встреч с представителями различных сфер. Мы понимали, что законодательство ведет нас к тому, что будут необходимы комплексные услуги. У нас было право определить этот набор. И для того, чтобы он был максимально полезным и нужным нашему бизнесу, мы пошли от клиента. Во время встреч с предпринимателями мы задавали очень много вопросов: что было бы им интересно, полезно и востребовано в рамках возможностей, которые сегодня есть у Фонда. В ходе этих разговоров и родились идеи по организации того перечня комплексных услуг, которые мы оказываем на данный момент.

В частности, две из них — это организация для бизнесменов Томска и области шоп-туров и бизнес-туров. Шоп-туры дают возможность бизнесменам из областного центра побывать в муниципальных образованиях региона. Здесь они могут не только познакомиться с местными предпринимателями, но и договориться о партнерских взаимоотношениях, заключить соглашения о взаимном использовании продуктов и услуг. В этом году Фонд развития бизнеса организовал четыре таких утра в Асиновский, Первомайский, Колпашевский и Кожевниковский районы.

— Несмотря на то, что поездки состоялись недавно, уже имеется договоренность о поставке продукции из районов в Томск, — отмечает Ольга Лапшина. — Скоро томские рестораны наполнятся продукцией, произведенной на территории области. Наши турфирмы и экскурсоводы разработают новые маршруты и повезут жителей и гостей региона по туристическим маршрутам Томской области.

Фото: Серафима Кузина

Бизнес-туры — «обратная» история. Такой формат поездок позволяет предпринимателям из муниципальных образований области приехать в Томск. И в рамках своей отраслевой принадлежности, либо смежной отрасли, посмотреть, как бизнес развивается в областном центре; какие лайфхаки, идеи можно применить для развития собственного бизнеса.

— Цель шоп-тура — приехать, попробовать, потрогать, посмотреть, закупить и в дальнейшем закупать какую-то продукцию или услуги для продажи в Томске и дальше. Целью же бизнес-тура является обмен бизнес-практиками между предпринимателями, улучшение процессов, — подчеркивает директор Фонда развития бизнеса. — Бизнес-тур больше завязан на посещение предприятий и обмен опытом, лучшими практиками в рамках отраслевого взаимодействия бизнеса между муниципальными образованиями и Томском. С помощью этой меры мы хотим увеличить активность деловой жизни предпринимателей всего региона, дать возможность наладить внутренние связи. Рассказать о том, что поставщиков качественной продукции можно найти и в своем регионе, что у нас очень классный бизнес, развитые производства, предприниматели и услуги.

В этом году было запланировано пять бизнес-туров в Асиновский, Первомайский, Кожевниковский, Колпашевский и Шегарский районы. Два уже состоялись, еще три пройдут до конца следующей недели.

Артур Зайналян Индивидуальный предприниматель Принять участие в шоп-туре меня пригласил Фонд развития бизнеса. Я побывал в Первомайском районе, и был крайне удивлен, когда увидел, как там люди без государственной помощи ведут успешный бизнес, сами максимально вовлечены в этот процесс. В частности, мы побывали в деревне Куендат, где местный житель делает формы для охотников из пенопласта — уток, рябчиков — и работает на всю Россию. Поскольку я занимаюсь ресторанным бизнесом, мне было особенно интересно посетить частный цех по производству полуфабрикатов. Это семейное производство: муж занят выращиванием и уходом за животными, а супруга вместе с тремя работниками занимается лепкой пельменей. Будем с ними работать, продавать их продукцию в нашем ресторане. У них очень качественная продукция, видно, что они очень добросовестно относятся к своему дело. Это была очень интересная поездка. Такие туры нужны всем — и предпринимателям из Томска, и из области. Когда разный бизнес постоянно контактирует, общается между собой, это создает благоприятную почву для его развития.

Как стать участником?

Фото: Серафима Кузина

Принять участие в шоп- и бизнес-турах могут субъекты малого и среднего бизнеса, действующего на территории Томской области больше года. Ключевое условие — заинтересованность самих предпринимателей — их желание рассказать о себе и найти новых покупателей и поставщиков.

— Рано или поздно любой бизнесмен достигает такого уровня развития, когда ему хочется начать делиться. Он не воспринимает окружающий мир и бизнес из его отрасли, как конкурентов, он готов к коллаборации, у него очень высокий интерес к знакомству с предпринимателями из своей сферы. А кого-то принять участие в турах, которые организует наш Фонд, мотивирует желание и потребность сбыта своих товаров и услуг. Все эти истории очень важны, — отмечает Ольга Лапшина.

Как предприниматели могут узнать о старте туров? Объявления о старте приема заявок на участие Фонд развития бизнеса публикует в своих социальных сетях. В свою очередь, предприниматели при подаче заявки указывают куда они хотели бы поехать, предприятия какой сферы посмотреть. Далее все заявки группируются по тематикам. Со всеми предпринимателями заключаются соглашения, в рамках которого Фонд обязуется предоставить им услуги. В частности, Фонд оплачивает проезд и питание участников, обеспечивает сопровождении в поездке и посещение компаний. Принимающая сторона — те же субъекты малого и среднего бизнеса, которые готовы принять гостей и показать свое производство — также подают заявки на участие.

— Почему это и называется коллаборация — мы как бы связываем все эти нити в один узел: желание и потребности, спрос и предложение среди предпринимателей, — отмечает Ольга Лапшина.

Участники шоп- и бизнес-туров, организованных Фондом развития бизнеса Фото: предоставлено Фондом развития бизнеса

В рамках шоп- и бизнес-туров делегация посещает не менее пяти предприятий разных направлений. Поскольку группы как правило «разношерстные», учитываются интересы всех участников.

— У нас очень много достойных предприятий самой разной направленности, которые могут показать себя как хороший пример организации бизнес-деятельности: выстраивание сервиса, клиентоцентричности, бизнес-процессов внутри компании, цифровизации. Всем предпринимателя интересно посмотреть на представителей других сфер — везде можно найти удачные практики, которые можно применить у себя, и зарядиться вдохновением, — говорит директор Фонда развития бизнеса. — Здесь есть еще один тонкий момент: не всегда те, кого слышно лучше остальных, представляют собой качественный бизнес с грамотно выстроенными производственными процессами. И не все готовы открыто рассказывать о себе, опасаясь конкуренции. Поэтому мы исходим из позиции обоюдности. Когда у нас есть запрос на посещение предприятий определенной сферы, мы смотрим, есть ли ответный запрос от них, готовы ли они принять гостей и все показать.

Какие направления туров особенно востребованы у томских предпринимателей? По словам Ольги Лапшиной, особым спросом сегодня пользуются три:

— Так, участников интересует туристическая сфера — с целью построения новых маршрутов и в целом развития внутреннего туризма в регионе. Это и сфера общественного питания, чтобы наладить поставки продукции из Томской области, снизить издержки по логистике и так далее. Это и индустрия красоты. Предпринимателям из области, где не так развита сфера бытовых услуг, очень интересно посмотреть как все устроено в Томске: как пополняется клиентская база, как оборудованы рабочие места, как соблюдаются требования санпина, как в целом предприниматель выстроил свою модель, чтобы быть успешным и прибыльным.

Юлия Кубарева ООО «Регионтекс» Яприняла участие в одном из бизнес-туров, организованных Фондом развития бизнеса, в декабре. Мы побывали на швейном производстве, посетили кафе-музей, транспортную компанию, сеть фитнес-центров. У нас трикотажное производство, но было интересно посмотреть не только предприятия швейной сферы, поскольку мы планируем развивать и другие направления. Никаких проблем в поездке не возникло, все было организовано очень хорошо. Договорились со всеми участниками о месте и времени, дружно сели в автобус, сели и поехали. Дальше представители организатора водили нас по предприятиям, с которыми была предварительная договоренность. По итогам поездки удалось завязать новые знакомства, сделать кое-какие выводы. В частности, мы поняли, что нам нужно делать более серьезную ставку на интернет, чтобы развиваться дальше. Считаю, что подобные туры полезны для представителей абсолютно любой сферы. И начинающим, и действующим бизнесам очень важно обмениваться опытом.

Развивать связи внутри региона

Фото: Серафима Кузина

На сегодняшний день в шоп-турах приняли участие 40 предпринимателей Томской области. Планируется, что участниками бизнес-туров по итогам года станут 50 бизнесменов.

— Мы только-только начали оказывать эту меру поддержки, но она уже показала свою востребованность, — отмечает Ольга Лапшина. — И озвученные нами цифры — это лимитированный показатель, поскольку есть определенные ограничивающие оргмоменты. А желающих было больше. Видя, насколько легко люди откликаются, массово оставляют запросы на участие в шоп- и бизнес-турах, мы понимаем, что такое общение между предпринимателями очень важно для нас. Если будет такая возможность, то мы обязательно продолжим реализацию этой меры и обязательно расширим ее, чтобы еще больше желающих смогли принять участие.

Ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, конечно, отражается на организации поездок. Но все ситуации решаемы, отмечают в Фонде. Например, если по каким-то причинам принимающая сторона вынуждена отказать, заменить участника возможно без особых сложностей.

— Как показал уже имеющийся опыт шоп- и бизнес-туров, очень нужна рефлексия по итогам проведенных переговоров и мероприятий. Чтобы понять, что получилось, а что нет, что можно улучшить, скорректировать, и, конечно, оценить результат — как повлияла мера на развитие бизнеса, была ли она эффективной и какие итоги мы по факту получили, — говорит Ольга Лапшина. — Сейчас на базе Фонда самопроизвольно организуются мастермайнд-группы, когда предприниматели из совершенно разных сфер собираются по интересам, общаются, помогают друг другу решать какие-то вопросы, налаживают связи и контакты.

Развитие и укрепление бизнес-связей внутри родного региона — ключевая цель шоп-и бизнес-туров, подчеркивает директор Фонда развития бизнеса:

— Конечно, мы продолжаем развивать и межрегиональные и международные связи. Но в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, мы были вынуждены в 2020 году приостановить программу стажировок. В этом году она возобновилась. Также в прошлом году мы организовали бизнес-миссию наших предпринимателей в Красноярск. В этом году состоялись две международных бизнес-миссии в Узбекистан. Но в приоритете для нас сейчас — внутренняя коллаборация. В первую очередь мы заняты налаживанием бизнес-связей в Томской области, и делаем это достаточно успешно.

Фонд развития бизнеса

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