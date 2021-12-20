Новогоднее меню: что томские заведения предлагают к главному празднику?

Что предлагают к Новому году томские рестораны, кафе и кондитерские?

Собрали для вас гид по самым разным спецпредложениям — от новинок в меню до гастробоксов, которые можно смело брать в подарок.

«Дыхание вока»: утка по-пекински, копченое масло и ребрышки барбекю

Утка по-пекински Фото: предоставлено кафе «Дыхание вока»

К 31 декабря в «Дыхании вока» можно будет заказать легендарную утку по-пекински — знаменитое на весь мир китайское блюдо. В кафе отмечают, что заказ обязательно нужно сделать заранее, поскольку технология приготовления предполагает длительную подготовку. Не менее суток утка должна мариноваться в специальном соусе. В его составе — бобовая мучная сладкая паста и пряности. Птицу особым образом «надувают», чтобы шкурка отделилась от тушки, и обрабатывают маринадом, потом выдерживают на холоде и долго запекают. Именно «лакированная» шкурка — ароматная и хрустящая — подается и съедается первой. К новогоднему столу утку в «Дыхании вока» приготовят заранее — замаринуют и запекут. Но чтобы блюдо к бою курантов было подано горячим, его потребуется довести в духовке в домашних условиях. В комплекте к каждой утке добавят соус, краткую инструкцию — как и когда натереть тушку, при какой температуре и сколько держать в духовке, мандариновые паровые блинчики, зелень и соус хойсин. В кафе также готовы заранее разделать утку, поскольку не у каждого есть такая возможность и соответствующие навыки.

Еще одно новогоднее предложение — свиные ребрышки барбекю. Сначала они проходят этап 12-часового томления в специальной печи, в результате чего мясо приобретает нежную текстуру и тает во рту. Потом их обжаривают на гриле, а перед подачей, уже дома, их нужно будет обмазать глазировочным соусом и довести до готовности в духовке. Инструкции также будут приложены к заказу.

Ребрышки барбекю Фото: предоставлено кафе «Дыхание вока»

К новогоднему столу можно будет заказать и вонтоны — китайские пельмешки с бараниной. Отдельным пунктом идет копченое сливочное масло. Легкий дымный аромат ему придаст яблочная щепа. Такой тип масла хорошо подойдет и к бутербродам, и к горячим блюдам, и особенно — к соленой рыбе.

В «Дыхании вока» отмечают: новогоднее предложение ограничено, поэтому заказ лучше сделать заранее — по телефону или в специальной форме на сайте.

«Багет-Омлет»: мусс из шампанского и другие подарки

В «Багете-Омлете» к Новому году приготовили линейку оригинальных порционных десертов, которые можно взять себе или в подарок. На выбор — шесть вкусов, расфасованных в небольшие баночки. Есть классическая соленая сливочная карамель или арахисовая паста, мусс из шампанского, апельсиновый джем, острый взбитый шоколадный ганаш с кайенским перцем и даже взбитая карамель с хоки-поки — специальной пористой карамелью, сделанной на основе мёда. Подарочный комплект из трех вкусов можно собрать в нарядный деревянный ящичек.

А еще здесь можно заказать популярные нынче вертикальные торты или бенто-тортики, в составе которых ванильный или шоколадный бисквит и крем на основе творожного сыра; новогодний торт любого дизайна со вкусами: глинтвейн, пряный морковный, орео, малина-шоколад или шоколад-банан; капкейки и шоколадную колбасу.

«Гости»: советская классика

В кафе «Гости» решили зайти с козырей и приготовили к Новому году классику — «Советское меню». Бутерброды со шпротами и красной икрой, оливье и селедка под шубой, домашние котлеты с картофельным пюре — все то, что ассоциируется с праздничным детством. Естественно, в несколько переосмысленном ключе — так, красная икра здесь лежит на подушечке из взбитого масла на булочке бриошь, в мимозе вместо сайры розовеет риет из лосося, а бутерброд со шпротами таких нескромных размеров, что из скромной закуски превращается в нечто более весомое. Кстати, здесь можно заказать и блюда к новогоднему столу: закуски, салаты и горячее с гарниром.

Pumpkin: штоллен, ириски и имбирные пряники

В Pumpkin — целая серия лимитированной красоты в жестяных коробочках. В наборах разного размера сладости — медовые ириски, имбирные пряники, кусочки немецкого рождественского штоллена — особой праздничной сдобы с цукатами и орехами. А еще там же можно найти пряности, орешки и гирлянду, которую стоит включить непосредственно перед дарением своей волшебной коробочки.

Но это еще не все волшебство. Во-первых, здесь можно взять настоящий съедобный пряничный домик (он тоже идет в коробке с гирляндой) или коробочку с милой кружкой, в которой живет десерт вишня-шоколад из шоколадного бисквита, сырного крема, шоколада и вишневого соуса. Во-вторых, выбрать подходящий мини-тортик для камерного Нового года на двоих или одного и симпатичные елочки-безе.

А еще здесь предлагают закусочный Наполеон — несладкий торт с тунцом, соусом бешамель с сыром, свежим огурчиком и карамелизованный луком, который сверху украшен красной икрой. Его можно взять в качестве альтернативы привычным салатам, а вот на витрине этот прекрасный торт не найти, его готовят исключительно на заказ.

SweetConcept

В кондитерской SweetConcept к Новому году приготовили целую тематическую коллекцию. Здесь можно заказать набор печенья «Новогодние ёлочные игрушки» из песочного теста «сабле», пирожное «Грецкий орех» с фундучным дакуазом, штрейзелем на грецком орехе, шелковой кофейной намелакой, карамелью тоффи, ореховым взбитым ганашем и корпусом на основе глазури «гурме» на молочном шоколаде. Новогодний торт «Создание шедевра» поражает сладкоежек одним своим составом — миндальный бисквит с хрустящим слоем с цедрой лайма, компоте на основе маракуйи и лайма с кусочками свежего ананаса, кремё на цитрусовых и мусс на основе белого шоколада с семенами ванили. Вдохновил кондитеров на эту работу главный зимний хит — музыка к балету «Щелкунчик» Петра Ильича Чайковского.

А торт «Старинные часы» из нежного бисквита на основе карамельной пудры с хрустящим пралине с цветочной солью, кремё на карамельном шоколаде, ванильным супремом и муссом карамельный баваруаз с семенами ванили поразит тех, кто смог устоять перед шедевром. Вдохновением здесь послужили интерьеры и элементы декора старинных домов. Заказать всю эту красоту можно и нужно заранее, через специальную форму.

«Снегири»

В «Снегирях» (и классических, и новых) к Новому году приготовили классическое меню с оливье, сельдью под шубой, баклажанными рулетиками и запеченой уткой, но разнообразили его штуками вроде профитролей с паштетом из копченой стерляди и лимонным мармеладом. Интересно выглядят паштет из курицы в апельсиновой глазури, мясной пирог с курицей, грибами и фисташками, но главное — обещают доставлять все прямо 31-го декабря до 20:00. Салаты здесь можно взять сразу большим весом — начиная от полукилограмма. Доступно к заказу и главное блюдо вечера — фаршированная птица. Это может быть курица с шампиньонами и сыром или утка с яблоками и брусникой.

Torta: кружка настроения, рождественский кекс и пирожные Санта Клауса

Новогоднее предложение сети кафе-кондитерских Torta крайне радует разнообразием и красотой, которую просто жалко съедать. Торт «Снеговик» — пряный морковный бисквит с корицей в сочетании со сливочно-сырным кремом и начинкой из натурального апельсинового конфитюра. А снаружи — сливочное оформление и фигурка из шоколадной глазури. Невероятная «Кружка настроения», в составе которой воздушные бисквиты с добавлением сырного крема и малинового джема, а оформление — из шоколадного велюра со сладкими съедобными элементами. Или рождественский кекс — из пряного бездрожжевого теста на йогурте с добавлением грецкого ореха, вяленой клюквы, кураги и изюма.

Еще в кондитерской можно заказать шоколадную композицию «Паровоз радости», пряничный дом из имбирного теста, который украсит любой новогодний стол, наборы муссовых пирожных Санта Клауса или шоколадных конфет с тремя начинками — фисташковой, малина-смородина и айриш.

Klaus Cafe: праздничные боксы и пряничные домики

Старожилы томского гастрорынка, «Клаус-кафе», приготовили большие и нарядные новогодние боксы нескольких видов — с печеньем, чаем, термостаканами, марципановыми ДедМорозами и даже открыткой. Здесь же можно купить роскошный пряничный домик из ароматного теста или ремесленный сладкий хлеб с клюквой в праздничной упаковке, марципановые елочные шары и наборы имбирного печенья. А на праздничный стол можно заказать профитроли восьми видов: с муссом из лосося, с лесными грибами и еще кучей начинок, рулет из судака в золотистых сухарях или куриный галантин с кедровыми орешками (и это не считая «классических» новогодних салатов и закусок).

Baba Roma: новогодняя версия

В кафе-кондитерских Baba Roma с 17 декабря и до Нового года можно взять торты и капкейки в праздничном оформлении. В эту обойму попали торт «Тамара» — ванильный и шоколадный коржи пропитаны свинг-сливочным кремом с лимонной ноткой; торт «Сникерс» — шоколадные коржи с чизкремом, арахисом соленой карамелью и шоколадом; торт «Шоколадно-медовый»; капкейки «Брусника-Орех», «Ваниль-Клюква», «Соленая карамель», «Шоколад-Вишня» и муссовое пирожное «Молочный шоколад-карамель» с прослойкой из солёной карамели.

Можно зайти в любую ближайшую кондитерскую и выбрать к новогоднему столу что-то прямо с витрины. Или сделать заказ заранее. В новогоднем спецпредложении также доступны торты «Красный бархат», медовый с фундучной карамелью, ванильный с клубничной начинкой, муссовые — манго-лайм-кокос, клюква-ваниль, «Сникерс». А еще шоколадный рулет с лимонным кремом и крокембуш — горка из заварных пирожных, наполненных заварным кремом с добавлением взбитых сливок.

Кейтеринг: на все готовое

В Pro Brunch нет специального новогоднего меню, но оно и не требуется: добавить в обзор эту кейтеринг-доставку мы решили исходя из того, что весь ее ассортимент, по сути, может избавить от хлопот с готовкой. Причем в любом варианте, что на корпоративный банкет, что на Новый год вдвоем, что на сбор компании или большого семейства. В каталоге куча вариантов боксов на все случаи жизни.

Заказать новогодний кейтеринг можно и в студии вкуса «Лофт», имеющих очень богатый опыт обслуживания самых разных мероприятий. Принимают заказы на 31 декабря и в «Дольче»: рулетики, тарталетки, канапе, эклеры, брускетты — выбрать есть из чего. Ресторан «Тот самый Пармезан» также предлагает готовый праздничный стол, чтобы Новый год можно было встретить беззаботно. Здесь для вас заранее приготовят фуршетные закуски — канапе и брускетты, холодные и горячие закуски — мясные, рыбные, сырные, и два вида оливье.

Что еще?

Флагман томского гастрорынка «Кухтерин» не завлекает гостей новогодними предложениями, зато работает и удивляет своей кухней прямо в новогоднюю ночь. Из последних новинок здесь — наполеон с ганашем из молочного шоколада и мороженым из белого гриба, медовик с ганашем из юдзу, облепихи и шисо, а также черемуховый брауни с сезонной хурмой, ванилью, крамблом из кедрового ореха и кремом из кедровой сгущенки.

В «Пряностях и радостях» можно заказать запеченую баранью ногу или поросенка по-грузински, и, внезапно, холодец.

В «Буланже» к Новому году приготовили спецпредложения для посетителей кофейни — можно попробовать кофейный глинтвейн, мороженое с мандаринами или вафлю с мандариновым соусом. Есть новинки и в основном меню — от томленой свинины до щучьих котлет и тыквенного супа с кальмаром.

Positive Eating (LETO, Pasta Mama, «Инжир») предлагают взять к праздничному столу торты «Сицилийский шоколад» и «Тартюф», меренговый рулет с вишней и пряностями, штоллен с цукатами, вялеными ягодами и ромом, пряничные домики и конфеты ручной работы с медово-абрикосовой нугой и кешью.

Пекарня «Шмидт» тоже готова предложить готовый новогодний стол, где собрана вся любимая классика: сельдь под шубой, оливье, цезарь с курицей, торт из печени, фаршированная щука, заливное с говядиной, блинные рулетики с кетой, пироги — с картофелем, мраморной говядиной, кетой и сыром, самые разные десерты и, конечно, торты с новогодним оформлением.

Вообще предложений с тортами и десертами к новогоднему столу в Томске множество. Кафе «Бублик», кондитерские «Дело в креме», «Парфе», XO Bakery, Jam и прочие, и прочие. Просто следите за любимым пекарнями, кондитерскими и кафе в Инстаграме и выбирайте, что ближе по душе. Условия заказов, доставки и стоимость уточняйте в аккаунтах или по телефонам заведений.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: