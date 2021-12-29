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Бизнес, Промсвязьбанк, ПСБ, Экономика и финансы, эквайринг псб платежи смартфоном бесконтактные nfc Эквайринг на кончиках пальцев.Как принимать бесконтактные платежи при помощи смартфона

Эквайринг на кончиках пальцев.
Как принимать бесконтактные платежи при помощи смартфона

Занявшись новым для себя издательским направлением, наша редакция погрузилась в изучение вопроса эквайринга.

Потребовалось выяснить, как принимать платежи от физических лиц, что такое мобильный эквайринг, как превратить смартфон в терминал, и найти ответы на многие другие важные вопросы.

За подробностями мы отправились в ПСБ, который запустил новый платежный сервис SoftPOS. Он позволяет использовать смартфон в качестве терминала для приема безналичных платежей. Как работает сервис, расскажем в нашем материале.

Новая технология

Технология SoftPOS стала настоящей революцией в сфере платежей, ведь использовать смартфон в качестве платёжного терминала максимально удобно и выгодно.

Как работает новый сервис для предпринимателей?

Как подключить

Как подключить сервис? На выбор - как в офисе ПСБ, так и дистанционно, оставив онлайн-заявку на сайте банка.

К сервису SoftPOS можно бесплатно подключить до 100 смартфонов сотрудников своей компании. Для этого клиенту достаточно иметь расчетный счет в ПСБ.

Важно, что SoftPOS не привязан к оборотам денежных средств, в то время как при обычном эквайринге, если оборот по POS-терминалу менее 200 тыс. рублей, то банк берет комиссию за аренду оборудования ежемесячно.

Например, у ресторана есть один терминал в зале, который «набирал» требуемый для бесплатного обслуживания оборот. Заведение открыло доставку, и теперь нужно содержать больше терминалов, каждый из которых не может достичь необходимого минимума по обороту — поэтому за них нужно платить комиссию. С подключением сервиса SoftPOS такая необходимость сразу отпадает.

Для кого?

SoftPOS подойдет для служб аварийных комиссаров, интернет-магазинов, курьеров, ресторанов с доставкой, репетиторов, такси - всех, кому нужно принимать платежи здесь и сейчас, а касса находится в офисе.

Особенно актуальной эта услуга становится сейчас, когда большинство компаний вслед за клиентами переходят в онлайн.

Фото: Серафима Кузина

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