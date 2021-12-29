Эквайринг на кончиках пальцев.

Как принимать бесконтактные платежи при помощи смартфона

29 декабря 2021 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

Занявшись новым для себя издательским направлением, наша редакция погрузилась в изучение вопроса эквайринга.

Потребовалось выяснить, как принимать платежи от физических лиц, что такое мобильный эквайринг, как превратить смартфон в терминал, и найти ответы на многие другие важные вопросы.

За подробностями мы отправились в ПСБ, который запустил новый платежный сервис SoftPOS. Он позволяет использовать смартфон в качестве терминала для приема безналичных платежей. Как работает сервис, расскажем в нашем материале.

Новая технология

Технология SoftPOS стала настоящей революцией в сфере платежей, ведь использовать смартфон в качестве платёжного терминала максимально удобно и выгодно.

Как работает новый сервис для предпринимателей?

Как подключить

Как подключить сервис? На выбор - как в офисе ПСБ, так и дистанционно, оставив онлайн-заявку на сайте банка.

К сервису SoftPOS можно бесплатно подключить до 100 смартфонов сотрудников своей компании. Для этого клиенту достаточно иметь расчетный счет в ПСБ.

Важно, что SoftPOS не привязан к оборотам денежных средств, в то время как при обычном эквайринге, если оборот по POS-терминалу менее 200 тыс. рублей, то банк берет комиссию за аренду оборудования ежемесячно.

Например, у ресторана есть один терминал в зале, который «набирал» требуемый для бесплатного обслуживания оборот. Заведение открыло доставку, и теперь нужно содержать больше терминалов, каждый из которых не может достичь необходимого минимума по обороту — поэтому за них нужно платить комиссию. С подключением сервиса SoftPOS такая необходимость сразу отпадает.

Для кого?

SoftPOS подойдет для служб аварийных комиссаров, интернет-магазинов, курьеров, ресторанов с доставкой, репетиторов, такси - всех, кому нужно принимать платежи здесь и сейчас, а касса находится в офисе.

Особенно актуальной эта услуга становится сейчас, когда большинство компаний вслед за клиентами переходят в онлайн.

Фото: Серафима Кузина

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