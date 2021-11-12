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Бизнес, Предприятие, Предприятия Томска и области, Томский район сервисный центр Томская область лес лесозаготовка Роnsse Сергей Жвачкин предприятие Первый за Уралом финский сервисный центр «Понссе» открылся в Томском районе

Первый за Уралом финский сервисный центр «Понссе» открылся в Томском районе

В четверг, 11 ноября, в районе села Зоркальцево Томского района открылся сервисный центр финской компании «Роnsse PLC» — одного из крупнейших мировых производителей машин для лесозаготовки сортиментным методом.

На базе центра будет проходить обучение операторов и механиков. С этой целью здесь создан учебный класс с тренажерами и полигон с различными препятствиями. Центр будет продавать и ремонтировать технику для лесозаготовки на территории Урала, Сибири и Дальнего Востока.

Сергей Жвачкин
Губернатор Томской области

«Лесопромышленный комплекс Томской области — один из драйверов сегодняшней экономики. Он активно развивается даже в ковидные времена. Мы строим предприятия глубокой переработки, уделяем большое внимание охране лесов. Мы провели опрос среди наших лесопромышленников и выяснили, что сервисный центр необходим: 80% томских руководителей назвали компанию „Понссе“. Теперь у нас есть этот центр, и он первый за Уралом. Всего же в России их на данный момент только три».

По словам председателя совета директоров «Роnsse PLC» Ярмо Видгрена, инвестиции составили 2 млн евро. Строительство центра заняло полтора года, здесь создана собственная энергетическая инфраструктура. Общая территория — 1,7 гектара, на которых расположены сервисные посты, склад готовой техники и запчастей и учебный центр. Сейчас здесь работают 23 человека.

«Мы провели большую основательную работу. И хотим сказать огромное „спасибо“ областной администрации за оперативно оказанную помощь, — отметил региональный директор „Понссе“ Антон Кораблин. — В нашем центре оборудованы комфортные помещения для сотрудников и клиентов, а также современная ремонтная зона. Главная цель нашей компании — предоставлять лучшую технику и лучший сервис».

В Томской области сегодня работает около 600 лесопромышленных мероприятий, которые используют 170 машин и 23 харвестера на экскаваторах фирмы «Понссе». В целом доля финской компании в общем объеме спецтехники, которую используют томские предприятия, составляет 55%.

Текст: Анастасия Нейзлер

Фото: Серафима Кузина

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