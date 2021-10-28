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Нефтегаз, Предприятие, Предприятия Томска и области, Томскнефть ВНК, Томскнефть месторождение недропользователь энергетика Три десятилетия исправной работы: Игольско-Таловое месторождение «Томскнефти» отмечает юбилей

Три десятилетия исправной работы: Игольско-Таловое месторождение «Томскнефти» отмечает юбилей

В компании «Томскнефть» продолжается череда юбилеев. Так, свое 45-летие уже отметило Вахское месторождение — одно из крупнейших в активе предприятия. А еще в этом году исполняется 30 лет с момента ввода в эксплуатацию Игольско-Талового месторождения.

Как оно живет сегодня?

Расположено месторождение в Каргасокском районе Томской области. Интересно, что открыли его еще в 1977 году, но разработка первой площади — Игольской — началась только в 1991-м. В 2006 году подошла очередь и второй — Таловой.

По степени промышленного освоения Игольское относят к «разрабатываемым», а по величине извлекаемых запасов — к крупным. Нефть здесь добывают из пластов Ю1 и Ю2. Несмотря на содержание парафина и асфальто-смолистых веществ, ее относят к категории «легкой». Средняя глубина залеганий пласта здесь составляет 2640 метров — для Томской области эта величина считается достаточно серьезной.

Работу на Игольско-Таловом ведет ЦДНГ-9. Сегодня в цехе работает 82 сотрудника, среди которых немало ветеранов: 12 человек имеют более чем 20-летний опыт работы в подразделении. Территория ответственности цеха достаточно обширная и включает не только Игольскую и Таловую площади, но и Карайское месторождение. Удаленность кустов может доходит до 40 километров, отмечают в ЦДНГ-9.

— Мы ведем добычу механизированным способом с помощью электроцентробежных насосов, спускаемых в скважину, — рассказывает начальник ЦДНГ-9 Антон Вячеславович Огородник. — Конечно, по некоторым скважинам у нас есть осложнения: по коррозии, по солям и мехпримесям. В связи с этим мы применяем такие методы как ингибирование скважин, использование НКТ (насосно-компрессорных труб – прим. ред.) с покрытием и дополнительного оборудования, например, фильтра от мехпримесей. Проводим и различные геолого-технические мероприятия: обработку призабойной зоны, гидроразрыв пласта, интенсификацию добычи нефти и другие.

На месторождении расположен и важный в структуре энергосистемы «Томскнефти» объект — Игольская ГТЭС. Она была запущена еще в 2004 году: постоянно растущие объемы добычи нефти требовали бесперебойной работы всех объектов энергетики, и строительство газотурбинных электростанций в этом плане было одним из наилучших решений. Попутный газ, извлекаемый из недр в процессе нефтедобычи, перестали впустую сжигать в факелах и направили на обеспечение промыслов электричеством. И экологично, и экономически выгодно!

Игольская ГТЭС, как и все станции такого типа, — уникальный объект. Здесь установлены газотурбинные двигатели — такие же, какие и на вертолетах МИ-26, у которых свои требования к топливу и обслуживанию. Поэтому все сотрудники станции — многопрофильные специалисты, совмещающие в одном лице и энергетиков, и авиаторов, и механиков. Работают они преимущественно вахтовым методом, прибывая из самых разных уголков страны — Томской, Омской, Кемеровских областей, ХМАО, Новосибирска, Воронежа, Уфы и Красноярска.

В настоящее время Игольская ГТЭС снабжает энергией инфраструктурные и технологические объекты всей Васюганской группы месторождений, принадлежащие не только компании «Томскнефть», но и другим недропользователям.

Коллектив ЦДНГ-9
Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

Куст Игольского месторождения
Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

Куст Игольского месторождения
Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

Скважины на Игольском месторождении
Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

Подстанция на кусте Игольского месторождения
Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

Куст Игольского месторождения
Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

ГТЭС на Игольском месторождении
Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

Пульт управления ГТЭС
Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

Рабочая турбина ГТЭС
Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

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