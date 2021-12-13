Миссия — инженер.

Евгений Больбасов об искусственных сосудах, перспективных фторполимерах и новых задачах

13 декабря 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Физик по образованию, кандидат технических наук, сотрудник Научно-образовательного центра Б.П. Вейнберга Томского политеха, Евгений Больбасов свою профессиональную и творческую жизнь посвятил разработкам современных имплантатов. В частности, для сердечно-сосудистой хирургии.

Поговорили с ученым о том, как выглядит процесс создания современных биомедицинских материалов, почему он решил заниматься фторполимерами и в чем главная ценность инженера.

Решение сложных задач

Фото: Серафима Кузина

Современные биомедицинские материалы — это сложный высокотехнологичный сплав физики, химии, биологии, медицины и материаловедения, объединенный в технологии. Сегодня в сердечно-сосудистой хирургии можно выделить два направления. Первое — разработки, направленные на создание искусственных сосудов, которые после имплантации замещаются собственным сосудом. Второе направление — искусственные сосуды, которые не изменяют заложенных в них на этапе изготовления свойств. Как правило, такие сосуды решают две задачи: либо функционируют в течение всей жизни пациента, либо устанавливаются на относительно короткий срок.

— Например, в детской сосудистой хирургии существует достаточно много ситуаций, когда сосуд, аорта или артерия недостаточно прочные. Чтобы снизить нагрузки, хирурги создают дополнительный кровоток из искусственного сосуда. Тем самым своя артерия тренируется. Затем наступает такой момент, когда необходимость в искусственном сосуде отпадает. Он удаляется. И далее все работает, как задумано природой. — рассказывает Евгений.

Работа Евгения Больбасова и его коллег направлена, в том числе, и на решение проблемы импортозамещения. На сегодняшний момент, примерно 25% искусственных сосудов на рынке — это американские материалы. И ученые решают задачу по созданию материала, не уступающего импортным по своим свойствам.

Как рождается современный биомедицинский материал

Фото: Серафима Кузина

— В основе: — химия и технологии переработки полимеров. Это такой технологический суп, где задействованы фармакология, потому, что сосуды насыщаются различными фармакологическими веществами; методы обработки поверхностей для придания гидрофобных или гидрофильных свойств, то есть, способности смачиваться или не смачиваться водой; физика, поскольку некоторые материалы должны иметь специальные электрические свойства и так далее. То есть современный искусственный сосуд — это очень высокотехнологичный продукт, — поясняет исследователь.

Лаборатории плазменных гибридных систем ТПУ — это сердце процесса, отмечает Евгений. Здесь создается «каркас» — полимерная основа будущего сосуда, а дальше он начинает путешествовать по лабораториям, где уже все доводится до продукта готового к имплантации.

— Сколько времени проходит между разработкой и производством серийных материалов? Смотря о чем мы говорим. Если говорить о фронтирных исследованиях с использованием биорезорбируемых полимеров, то этот период от пяти до десяти лет. Если говорить об импортзамещении соответствующих материалов, здесь сроки гораздо меньше — это два-три года.

Фото: Серафима Кузина

Процесс рождения медицинского изделия — многостадийный. Оно создается в лаборатории, в виде технологии, затем оптимизируются технологические параметры, чтобы изделие могло пойти в серийное производство. Потом наступает этап медико-биологических тестов, материал тестируют на живых клетках, в частности, чтобы определить и исключить токсичность. Затем подсаживают животным. Далее наступает этап ограниченных клинических испытаний. Следующий этап — полноценные клинические исследования на больших выборках пациентов. И дальше уже — регистрация, и серийное производство.

Томские ученые сейчас находятся на этапе испытаний на животных.

— Нам активно помогают в проведении исследований многие коллеги из СибГМУ. — отмечает Евгений. — Это Георгий Цыренович Дамбаев, выдающийся хирург, Елена Юрьевна Варакута, руководитель кафедры в СибГМУ. Также хочу выделить наш НИИ кардиологии Томского НИМЦ, мы сотрудничаем с Шамилем Джамановичем Ахмедовым. Активно сотрудничаем с Кемеровским кардиоцентром, с Санкт-Петербургом, Всех перечислять, нам суток не хватит. Я тут смотрел статистику по своим публикациям, у меня более 150 соавторов.

Фото: Серафима Кузина

Для любого ученого, безусловно, важно внедрить свои разработки и технологии в производство, чтобы это было востребовано. Тем более, если это медицинское изделие, от которого зависят человеческие жизни. И Евгению с коллегами, конечно, важно найти такого промышленного партнера, с которым будет комфортно работать.

— И в Томске, и в Перми, и в Петербурге есть люди, заинтересованные в этой технологии, готовые производить разработанные нами медицинские изделия. Мы же делаем это для людей.

Как рождается интерес к теме исследования?

Фото: Серафима Кузина

Евгений Больбасов, еще будучи студентом, попал в компанию «ТомАС», расположенную в Академгородке. Там была создана уникальная лаборатория. Это был один из первых в Томской области примеров частно-государственного партнерства. Был сформирован уникальный исследовательский коллектив. И для молодого ученого это была возможность постоянно практиковаться. Он на практике видел и свои успехи, и свои неудачи. При этом успехи поощрялись, а за неудачи никто не бил по рукам. Наоборот, все понимали, что для того, чтобы достичь какого-то успеха, ученый должен потерпеть десять, пятнадцать неудач.

Одной из сфер интересов этой компании было изготовление химически стойких покрытий для химической промышленности. Они делались на основе фторполимеров. С тех пор Евгений продолжает заниматься фторполимерами как материалами для имплантантов. Сам он говорит, что фторполимеры выбрали его.

Фото: Серафима Кузина

Спустя какое-то время Евгений попал на работу в Центр Илизарова. И там он стал частью группы Арнольда Васильевича Попкова, выдающегося хирурга, который всю свою жизнь посвятил проблеме борьбы с несовершенным остеогенезом. Это генетическое заболевание, при котором у детей хрупкие кости. Больных несовершенным остеогенезом называют «хрустальные дети». Доктору Попкову нужен был инструмент, спица с очень хитрыми свойствами. Она должна была иметь определенное покрытие, которое выдерживало бы различные деформации, чтобы при них покрытие не скалывалось. И при этом, это покрытие должно было стимулировать процессы остеогенеза. И Евгению удалось создать такое покрытие на основе фторполимеров. Сейчас эта спица с уникальным покрытием проходит стадию ограниченных клинических испытаний в Илизаровском центре.

— В результате этой работы мне стало понятно, что я способен сделать очень востребованное, новое медицинское изделие, а фторполимеры могут быть востребованы не только в травматологии, но и в сердечно-сосудистой хирургии. Появился интерес: сможешь ты это доказать на практике или нет. Для меня это серьезный вызов, требующий выйти из зоны комфорта. И я занялся совершенно новой для себя темой, с другими технологиями, абсолютно другой анатомией, другими требованиями к изделию.

Фото: Серафима Кузина

Сегодня в медицинском материаловедении остаются актуальные и интересные задачи, которые могут успешно решать фторполимеры. Например, создание мембран для аппаратов искусственного кровообращения, мембран для оксигенераторов.

— Я думаю, что и здесь наш опыт, наши технологические разработки могут быть востребованы. В конце концов, это интересно. Мне кажется, что любой инженер, он ценен тем, что он свои компетенции может применять в разных сферах, открывая те или иные новые возможности для людей.

Текст: Сергей Мальцев

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