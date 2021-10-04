PRO Сибирь: в Томске запустили платформу, где оцифровано прошлое

4 октября 2021 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Узнать больше о прошлом и Сибири и даже о своих корнях — такую возможность дает платформа «PRO Сибирь».

Цифровую площадку, где можно получить доступ к собранию периодических изданий, рукописей, материалов исследовательских экспедиций, архивам ученых и другим ресурсам, представила Научная библиотека ТГУ.

В проекте по оцифровке активно участвуют волонтеры. Внести свой вклад в то, чтобы огромный пласт прошлого стал доступен всем, может любой желающий.

Экспонаты выставки «Г.Н. Потанин: ученый, путешественник, гражданин» в НБ ТГУ Фото: Серафима Кузина

Почему для Научной библиотеки так важно заниматься оцифровкой материалов?

— Главный ответ — наши источники важны для исследований, ведущихся в университетах. Курсовые, дипломные, диссертации пишутся на основе наших документов. Мы постоянно получали много запросов предоставить их в цифровом виде, — рассказал на презентации проекта директор НБ ТГУ Артём Васильев. — Вторая причина более историческая. Томский университет был центром просвещения и изучения Сибири. В его библиотеке сохранилось много материалов, посвященных этой теме. Это и частные пожертвования в дореволюционной России, и история с передачами различных архивов в ТГУ во время Гражданской войны. В годы СССР нам приходил обязательный экземпляр всех изданий. Сегодня у нас одна из самых больших в России коллекция материалов. Конечно, мы не сравнимся по масштабам архивов с национальными библиотеками, но идем вслед за ними.

Последние годы вместе с партнерами специалисты библиотеки занимались оцифровкой материалов. Раньше они были размещены в электронной библиотеке. Теперь пришло время создать более удобный сервис для того, чтобы не просто открыть доступ к ценным источникам, но и предложить инструменты для взаимодействия с историей, подчеркнул Артём Васильев.

Сегодня на платформе «PRO Сибирь» уже собрано более 100 тысяч источников — в основном сибирских и дореволюционных. Сюда же будут загружать газеты, архивы, книжные издания, документы… Всего в библиотеке рассчитывают разместить около 1,5 тысяч названий сибирских газет, а это сотни и сотни тысяч выпусков!

Важно, что на платформе будет доступен полнотекстовый поиск по газетам. То есть, издания не просто оцифрованы — распознаны их тексты. Значит, необязательно знать номер газеты или ее название. Можно просто найти ответы на свои вопросы о событиях прошлого, информацию об определенных людях, заняться поиском материалов о родных томских улочках или о своих предках.

Материалы из личного архива Григория Потанина, который сегодня хранится в НБ ТГУ Фото: Серафима Кузина

Конечно, выкладывать распознанные источники — это большая дополнительная работа для создателей платформы. Только своими силами в библиотеке с ней бы не справились:

— Автоматически источники, особенно дореволюционные, распознаются очень плохо. А некоторые рукописи вообще невозможно распознать, — отметил Артём Васильев. — Соответственно, мы хотим, чтобы все неравнодушные поучаствовали в процессе. Сделать историю более доступной могут все. Для этого надо зарегистрироваться на сайте prosiberia.tsu.ru и пройти тестовое задание — распознать страницу. После этого в личный кабинет волонтера придет основное задание.

Можно ли выбирать источники для работы? Здесь три варианта:

— Первое — мы даем вам задание, второе — вы выбираете на портале любой источник и его распознаете. Третье — иногда мы будем устраивать своего рода челленджи, привлекая внимание волонтеров к определенным документам, — объяснил директор НБ ТГУ.

Сегодня среди тех, кто помогает проекту, есть волонтеры, распознавшие около 300 тысяч знаков. Также на платформе доступны инструменты для более эффективной работы с источниками:

— Возможна совместная работа с документами, она подойдет для школ. Она похожа на гугл-документ, только сделанный для конкретного исторического материала, — разъяснил Артём Васильев. — Также можно совместно проводить исследования, создавать свои группы. Мы рассчитываем, что когда на платформе станет больше пользователей, у них будет возможность находить коллег по интересам. Для этого разработан рекомендательный сервис. Наша платформа даст возможность и пополнить сибирское наследие, создав свои собственные коллекции. Личные архивы, самодеятельные газеты из школ, фотографии городов... Так история будет сохраняться эффективнее. Платформой уже удобно пользоваться, но мы продолжаем ее дорабатывать и открыты к предложениям.

Материалы из личного архива Григория Потанина, который сегодня хранится в НБ ТГУ Фото: Серафима Кузина

Волонтеры помогали проекту на разных этапах. Начиналось его развитие с переноса многочисленных описаний, сделанных в библиотеке, на платформу. Надо было описать каждый выпуск газеты, найти ошибки, если они в него закрались.

— Я переносил данные с одной платформы на другую. Первой время ощущал огромный энтузиазм — за четыре дня перенес описания 1 110 газет, — рассказал Александр Станиславский, студент-медик, волонтер проекта. — Затем разбил работу на части, работал уже медленнее, но в сумме сделал большие объемы. Проект нашел через сервис «Люди науки». На мой взгляд, это отличная возможность поучаствовать в грандиозном деле! Я из Молдовы, нахожусь довольно далеко от Томска, но смог внести свой вклад в важный проект.

Всего Александр внес в проект около пяти тысяч строк названия советских газет. Это заметная часть тех 80 тысяч, которые прописали волонтеры.

— У нас есть огромное текстуальное наследие — старые газеты, рукописи и другие документы прошлых эпох. Они помогают хоть как-то зафиксировать ускользающую реальность и знают о прежних временах очень многое! — отметила на презентации платформы Наталья Жилякова, Наталья Жилякова. — Но превращать огромные подшивки старинных изданий в доступный с легкостью всему миру цифровой архив — серьезный труд. Новая платформа, созданная для сохранения исторического наследия Сибири, направлена на решение этой глобальной задачи. И поучаствовать в ее решении могут все неравнодушные.

Текст: Мария Симонова

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