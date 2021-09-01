Губернаторский Светленский лицей открылся в томском микрорайоне Северный Парк

1 сентября 2021 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая

В среду, 1 сентября, состоялось торжественное открытие нового здания Губернаторского Светленского лицея в томском микрорайоне Северный парк на левом берегу Томи.

Лицей рассчитан на 1100 учебных мест, 50 мест — для проживания в интернате. Площадь здания, построенного в соответствии со всеми современными требованиями, составляет 14,5 квадратных метров. Подрядчиком выступила ГК «Карьероуправление».

«Позиция губернатора Сергея Жвачкина — чтобы во всех новых микрорайонах была создана вся социальная инфраструктура: школы, детские сады, поликлиники. Северный парк — именно такой образцовый район. Месяц назад здесь побывал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Его оценка была „отлично“», — отметил во время церемонии открытия исполняющий обязанности губернатора Анатолий Рожков.

Он пожелал первоклассникам, чтобы лицей стал для них вторым домом:

«Приходите сюда для получения знаний. И возвращайтесь домой с пятерками».

Здание лицея состоит из трех блоков: в первом и третьем расположены кабинеты для средней и начальной школы, во втором — спортивный и актовый зал, а также столовая с обеденным залом на 550 мест. Также здесь созданы комфортные условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Во дворе лицея оборудованы футбольное поле с беговой дорожкой, площадки для игры в баскетбол и волейбол.

«Наша команда постаралась сделать все возможное, чтобы Губернаторский Светленский лицей стал лучшим в России. Директор лицея, Александр Геннадьевич Сайбединов, и весь коллектив учителей приложили все усилия, чтобы открылось это новое, современное учреждение», — отметила директор «Карьероуправления» Екатерина Собканюк.

В этому году в лицее в Северном парке будут учиться 700 школьников со всей области, в следующем году по плану — 1100 детей.

Напомним, первый корпус Губернаторского Светленского лицея, отметившего в этом году 25-летие, находится в поселке Светлый. В апреле 2020 года стало известно о начале строительства второго корпуса лицея в Северном парке в рамках национального проекта «Образование».

Фото: Вероника Белецкая

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