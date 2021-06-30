Еда и шутки: в Томске прошел первый «Сomedy БУРГЕР»

30 июня 2021 / Партнерский материал / Фото: Владимир Дударев

В Томске состоялся первый «Сomedy БУРГЕР» — стендап-шоу, участники которого шутили на тему трендов в питании, высмеивали «упоротых» веганов и мясоедов. А еще вместе с гостями мероприятия дегустировали бургеры и пытались угадать, какие из них не содержат мяса.

Необычный вечер гастрокомедии, прошел в баре «Руки Вверх!». Организатором выступила компания «ЭФКО», занимающаяся разработкой экологичных и вкусных заменителей мяса (и не только). Редактор «Томского Обзора» выступил в качестве члена жюри баттла.

Как это было — рассказываем в нашем материале.

Фото: Владимир Дударев

Задача, поставленная перед участниками «Сomedy БУРГЕР», была довольно проста: выступить на заданные темы смешнее соперников. В бою сошлись четыре дуэта — «Дуэлянты», «Линдси Лохан», «Беспокойные души» и «Карма» из Томского политеха и радиотехнического ТУСУР. Моральную помощь студентам оказывали их группы поддержки.

Состязания были разбиты на два этапа. В первом командам предложили сыграть в игру «Да, но...», где им предстояло отстаивать позицию, выпавшую по жребию. Кто-то защищал интересы мясоедов, кто-то — вегетарианцев, третьи топили за ПП, четвертые — за фастфуд. Карточки с темами участникам выдали за несколько дней до мероприятия, так что у стендаперов было время подготовиться.

Фото: Владимир Дударев

По итогам первого раунда в следующий этап вышли «Дуэлянты» и «Линдси Лохан». Финалистам предстояло «прожарить» условного «упоротого мясоеда», а затем не менее фанатичного «вегана» — таких, которые совсем не принимают альтернативной точки зрения на питание.

Фото: Владимир Дударев

Тут уже началась серьезная игра. Ребята активно включились в процесс, морально уничтожая ярых пропагандистов пищи животного происхождения, которые «могут победить только в единственном заплыве — заплыве жиром», и травоедов, если их категоричность «отпечатывается» даже в портрете: «Нос картошкой, да еще и в мундире, видимо родители — военные».

Фото: Владимир Дударев

После и участников баттла, и гостей ждала дегустация больших и сочных бургеров: половина из них была приготовлена с мясной котлетой, а вторая половина — с растительным хайбургером от «ЭФКО». Он содержит растительный белок, масла и витамины. Как выяснилось, по вкусу его без преувеличения сложно отличить от своих «мясных» собратьев. Собравшимся предложили угадать, где не используются ингредиенты животного происхождения. И с этой задачей справились не все.

— Интересный формат мероприятия — «Сomedy БУРГЕР» уже звучит смешно. И на деле получилось так же, — говорит Денис из команды «Линдси Лохан». — Бургер с растительным мясом тоже понравился — если не знать, то от мясного и не отличить.

Фото: Владимир Дударев

— Я болела за «Карму»: было смешно. И вкусно: котлета из растительного мяса понравилась, хотя по консистенции она все-таки отличается от мясной. Но я не против того, чтобы питаться так постоянно, — рассказала гостья мероприятия Александра.

— Я из Казахстана, и попробовать растительное мясо было очень интересно. Получилось вкусно — я бы ел такое через день. Я бы хотел добавлять такое мясо ко второму блюду, — отметил Влад из команды «Дуэлянты».

Фото: Владимир Дударев

После дегустации наконец настало время озвучить итоги баттла. Все участники получили сертификаты «К ПАПЕ НА’PIZZA». Победа досталась «Дуэлянтам» из ТПУ. Им вручили главный приз — путевку в R&D-центр «ЭФКО», где технологи компании создают еду будущего: например, новые виды растительного мяса и сладости с полезными сладкими белками.

Фото: Владимир Дударев

— В Томске сейчас не проходит никаких юмористических мероприятий, «Сomedy БУРГЕР» оказался первым подобным событием за долгое время. Еще и «подкрепленным» едой, а это всегда хорошо, когда не только хорошо посмеялись, но и хорошо поели. Игра «Угадай бургер» — тоже своего рода интерактив. Было интересно, весело и вкусно, — поделилась впечатлениями Евгения Гольц — одна из членов жюри, участница высшей лиги КВН в командах «Северное слияние», «Селивановы», участница проекта «Импровизация. Команды» на ТНТ.

Фото: Владимир Дударев

Текст: Егор Хворенков

Фото: Владимир Дударев

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