Бег и триатлон: в Томске в один день прошли два массовых старта

31 мая 2021 / Томский Обзор / Фото: Елизавета Масловская

Накануне, 30 мая, в Томске стартовал крупнейший полумарафон с синхронным стартом «ЗаБег.РФ». В этом году он проходит уже в пятый раз в 85 регионах России. В Томске в один день с забегом также состоялся триатлон Terra Siberia 2021.

Соревнования стартовали в 8 утра в Центре водных видов спорта «Звездный» с заплыва на 300 метров. В целом в триатлоне можно было посоревноваться в двух категориях: Sprint (750 м плавание + 20 км велогонка + 5 км бег) и чуть более легкий Sprint ХS (300 м плавание + 8 км велогонка + 2 км бег). В отдельную категорию был выделен акватлон (750 м плавание + 5 км бег).

«Это мой первый опыт триатлона и вообще такого плана соревнований. Профессионально я плаванием не занимаюсь, только для себя. Еще люблю велосипед. Ну, а на лыжах, конечно, катаюсь, в прошлом биатлонистка. Нужно пробовать свои силы в чем-то новом! Мы принимаем участие всей семьей. Я, муж и сын — все плывут, а маленькая дочь у нас — болельщица», — рассказала участница триатлона Наталья Гелеверя.

В этом году в триатлоне приняло участие 110 человек. Это почти в полтора раза больше, чем два года назад.

«В 2019-м у нас было максимум 80 участников. Подобные мероприятия проводились в Томске с 2014 по 2018 годы, потом мы два года не проводили вообще ничего. Можно считать, что открыли новую страницу», — рассказал Никита Малыхин, один из организаторов триатлона.

После заплывов и акватлона стартовали велогонки и беговой этап для участников. Им предстояло преодолеть дистанцию по трассе рядом с Инженерным Центром TECHNUM в Академгородке.

«Получилось такое слияние двух мероприятий в одно. То есть одна площадка разделена на велотрассу и беговую трассу, они отгорожены друг от друга. Организовать соревнования в таком формате — это томская инициатива, насколько я знаю, сейчас единственное подобное мероприятие в России, где совмещен «ЗаБег.РФ» и триатлон», — отметил Никита Малыхин.

В один день с триатлоном Томск присоединился к акции «ЗаБег.РФ» — полумарафону с синхронным стартом. Наряду с другими-городами участниками Томск вступил в борьбу за звание «Беговой столицы страны. Ее будут выбирать по трем критериям: средняя дистанция, которую пробегут все участники от субъекта, их соотношение с общим количеством горожан и средняя скорость бега всех участников. Ранее такими столицами были признаны Казань, Владивосток и Нижний Новгород.

«Это прежде всего всероссийское событие. По всей стране сегодня проходит «ЗаБег.РФ». Томск тоже не остался в стороне, бежим вместе со всеми. Мы соединили «ЗаБег.РФ» с таким интересным видом спорта как триатлон. Поэтому сегодня и бегуны, и триатлонисты вместе. И в этом особенность нашего региона, это здорово», — отметил начальник регионального департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Максим Максимов.

Перед началом забега томская группа ЮДИ провела динамичную разминку для детей, которые стартовали первыми. Им предстояло пробежать один километр. По окончанию забега всем участникам выдали медаль и мороженое.

Главный старт акции состоялся в 13:00. Его участникам предстояло пробежать одну из трех дистанций: 21.1 км, 10 км и 5 км. По словам организатора мероприятия Александра Гордиевских, в полумарафоне приняли участие свыше тысячи человек. Самый младший участник забега — годовалый мальчик с родителями бежал детскую дистанцию длиной в один километр. Самый возрастной участник — 82-летняя томичка, которая соревновалась с другими участниками в северной ходьбе.

«Впервые я приняла участие в подобном мероприятии в 2018 году, когда проводили „Томский марафон“. Это, конечно, незабываемые ощущения, очень много позитивных людей, чувствуешь поддержку со всех сторон. Захотелось, чтобы и ребенок тоже поучаствовал в этом. В прошлом году, к сожалению, из-за пандемии мы не смогли этого сделать. А в этом году мой сын пробежал свой первый настоящий километр и получил медаль. Очень быстро. Я тоже сегодня планирую пробежать свои 10 километров. Большое спасибо организаторам за такое яркое событие, очень соскучились по очным мероприятиям. Здесь много единомышленников, позитивная атмосфера. Это здорово!», — отметила одна из участниц забега Ирина Хитринская.

Победителем полумарафона стал Александр Калинин. Он преодолел 21.1 км за 1:15:54. Лучшим в дистанции 10 км стал Андрей Нестеров с результатом в 37:47. Первым в беге на 5 километров стал Владислав Шакин.

Текст: Елена Ачеткова

Фото: Елизавета Масловская

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