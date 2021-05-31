Доставит за 15 минут: в Томске заработал сервис доставки продуктов «Самокат»

31 мая 2021 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

В Томске заработал новый онлайн-магазин «Самокат».

Здесь можно купить продукты, товары для дома, косметику и всe необходимое для комфортного быта. Заказы и оплата оформляются в удобном приложении. Но главное — покупки обещают доставить бесплатно и всего за 15 минут.

Как устроена работа нового сервиса — в нашем материале.

Что такое «Самокат»?

Фото: Серафима Кузина

«Самокат» — это российский сервис экспресс-доставки, предлагающий продукты питания и товары для дома. На сегодняшний день он работает в 14 городах нашей страны — от Москвы до Тюмени, Новосибирска и Кемерово.

Заказы клиентам преимущественно доставляют курьеры на велосипедах. Высокая скорость доставки, которая варьируется от 15 до 30 минут, обеспечивается системой дарксторов — своего рода складов, или центров формирования заказов, которые располагаются во всех районах города. На данный момент в Томске действует шесть таких центров.

Как работает даркстор?

Фото: Серафима Кузина

Ассортимент дарксторов «Самоката» в городах России отличается на 35-40%. В Томске будет представлена продукция разных производителей, в том числе и около 200 наименований томских брендов мясной гастрономии, хлебобулочных изделий, замороженной продукции, кулинарии и других категорий. В дальнейшем ассортимент будет расширяться. При этом более 460 позиций в ассортименте даркстора составляют товары собственной торговой марки «Самокат» — от муки, круп, макарон до кондитерских изделий.

— Это не та история, когда берется вся рецептура производителя, а сверху просто приклеивается наша этикетка. Под брендом «Самокат» мы выпускаем вкусные и качественные продукты и полезные товары для дома. Для этого наша команда ищет по всей стране производителей, которые используют безопасные ингредиенты и прозрачные технологии изготовления, — отмечают в «Самокате».

Фото: Серафима Кузина

В каждом дарксторе работают 4-5 человек, не считая курьеров — это директор и товароведы. Они принимают товар, следят за его качеством, сроками годности, внешним видом. Почти все процессы в дарксторе автоматизированы. За товарными остатками следит отдельный алгоритм. Также есть алгоритм, который отслеживает сроки годности и дает сигнал о снятии позиции, у которой он истек.

Идем за покупками

Фото: Серафима Кузина

Заказ в «Самокате» осуществляется через специальное приложение (есть на iOS и Android). В удобном меню томичи смогут выбрать один из 2 500 товаров — от снеков и круп, до свежего мяса, хлеба, молока и других продуктов.

Оплачивается заказ также в приложении, клиенту остается только подождать 15 минут. В некоторых случаях это время может быть увеличено до 30 минут — все дело в удаленности районов и количестве дарксторов. В любом случае, откуда бы не поступил заказ — клиенту его доставят совершенно бесплатно.

Фото: Серафима Кузина

После того, как клиент оформил заказ, список товаров, сформированный определенным образом, попадает на ближайший даркстор. Его принимают товароведы и тут же отправляются выполнять. Несмотря на то, что даркстор внешне похож на обычный универсам, внутри все устроено иначе. Например, товары здесь располагаются таким образом, чтобы маршрут сборщика был максимально коротким. Со стороны товароведы, собирающие продукт для заказчика, могут выглядеть как обычные покупатели универсамов — с тележками и списками продуктов в руках. Однако все это работает на ускорение работы.

— Заказ поступает в определенной очередности для правильной сборки. Сначала идут тяжелые, габаритные товары, их кладут на дно контейнера, дальше — хрупкий товар, охлажденная продукция и в самом конце — заморозка. Порядок сборки таков, чтобы товар, который должен храниться в холодильнике, находился бы вне его минимальное время. И чтобы на что-то хрупкое не приземлялась сверху 5-литровая бутылка воды, — рассказывают в дарксторе.

Фото: Серафима Кузина

Также сборщики ориентируются не только на объем товара, но и на правила товарного соседства. Таким образом рыба, мясо, яйца и бытовая химия не окажутся в одном пакете. Перед укладкой каждый товар отмечается ручным сканером, информация автоматически дублируется в приложении. Так в «Самокате» следят, чтобы клиент получил именно то, что заказал, а также ведут учет.

Товары в томские дарксторы «Самоката» доставляются каждый день из распределительного центра в Новосибирске. Туда же они поступают напрямую от поставщиков.

Фото: Серафима Кузина

— У нас есть входной контроль температуры при доставке. Даже с собственных распределительных центров мы не принимаем продукты, которые доставлены с нарушением условий хранения, — отмечают в дарксторе, — Не может быть и такой ситуации, что какого-то товара нет неделями. Если у нас нет товара, значит все, что мы заказали, уже купили, и он появится на следующий день.

Пандемия внесла свои коррективы в работу «Самоката». Теперь здесь ввели сумму минимального заказа — 100 рублей. Кроме того, отсутствует оплата наличными, чтобы минимизировать контакты курьеров с заказчиками. Но платить удобно и в приложении.

Просто дождаться курьера

Фото: Серафима Кузина

По окончании сборки боксы укладываются в специальные большие сумки для курьеров розового цвета — томичи уже могли видеть их на улицах города. В приложении у курьеров высвечивается заказ, он подходит к своей сумке, проверяет, что в ней стоят нужные ему боксы и отправляется в путь.

— Контейнеры с ограничителями, жесткие. В дороге, в принципе, даже падение курьера не должно повлиять на состояние товаров, — объясняют в дарксторе. — Но, например, клиент не может заказать больше одной бутылки воды объемом свыше 5 литров — слишком высокая нагрузка на курьера. 20-30-литров воды физически тяжело доставлять. В среднем вес рюкзака составляет около 15 кг.

Фото: Серафима Кузина

Один курьер может доставить до трех заказов — по количеству боксов в сумке. При необходимости один заказ могут выполнять и несколько курьеров. При этом доставка так же остается бесплатной.

С момента приема заказа до отправки курьера в среднем проходит от 2 до 5 минут. Сама доставка занимает от 10 минут до получаса. В случае, если клиент оформил заказ из очень отдаленного района (о чем непременно подскажет приложение) — до 30 минут. Вероятно, дольше всего курьеров из «Самоката» придется ждать жителям «Зеленых горок» и Зональной станции. Пока там (и поблизости) нет дарксторов, но вскоре их обещают открыть.

Фото: Серафима Кузина

Сегодня на работу вышли более 150 курьеров «Самоката». Все они прошли строгий отбор. Во время собеседования у претендентов уточняли, умеют ли они вежливо общаться, насколько склонны к конфликтам и много другое. Кроме того, у каждого сотрудника «Самоката» есть медицинская книжка.

Заказы в «Самокате» принимаются с 8:00 утра до 11:00 вечера. При этом доставка работает до полуночи. Если заказ сделан заказ в 22:59, он также будет выполнен. «Самокат» работает до последнего клиента.

Фото: Серафима Кузина

В ближайших планах сервиса — открытие еще нескольких дарксторов в отдаленных районах Томска. Кроме того, следующий этап развития инфраструктуры «Самоката» — «хаб». Это даркстор, ассортимент в котором увеличен до пятнадцати тысяч видов товаров.

— Из хаба можно будет заказать товар на малый даркстор. Время доставки немного увеличится, но взамен увеличится выбор, — отмечают в дарксторе.

Таким образом, в скором времени томичи живущие во всех района Томска смогут заказать быструю и удобную доставку продуктов, которые им привезут приветливые курьеры.

Текст: Егор Хворенков

Фото: Серафима Кузина

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: