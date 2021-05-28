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Одна семья, одна работа: Чумаченко — трудовая династия «Томскнефти»

Трудовые династии в наше время встречаются все реже, но они по-прежнему ценны, особенно для крупных предприятий.

Так, в компании «Томскнефть» сегодня работает семья Чумаченко: отец Владимир Иванович и сыновья — Дмитрий и Павел.

Владимир Чумаченко в «Томскнефти» уже 12 лет. За его плечами — монтажный техникум, Томский инженерно-строительный институт («Когда рассказываю, что пришлось доучиваться уже во взрослом возрасте, никто не верит»), а еще — Афганистан. Владимир Иванович служил во 2-й роте 173-го отдельного отряда спецназа, принимал участие в боевых операциях, имеет несколько боевых наград, в том числе две медали за отвагу.

В нефтяной отрасли он уже давно:

— Довелось поработать и в «ССК», и в «СГК-Бурение». А в 2009 году меня пригласили в «Томскнефть». Точно помню эту дату — 4 марта 2009 года, — рассказывает Владимир Чумаченко. — Сегодня я — ведущий инженер сектора обустройства кустовых площадок. Наше Управление капитального строительства занимается обустройством кустовых площадок для нефтяников, строит трубопроводы — технологические и магистральные. Работа мне нравится — всегда виден результат твоего труда: новые кустовые площадки, новые объекты эксплуатации нашего общества. Можно сказать, создаю задел для сыновей — я занимаюсь обустройством площадок, а они уже отвечают за их эксплуатацию.

Старший сын Чумаченко, Дмитрий, работает инженером отдела текущего и капитального ремонта скважин, младший Павел — мастер бригады по техническому обслуживанию трубопроводов ЦЭРТ-2. Оба брата окончили Отделение нефтегазового дела ТПУ: Дмитрий учился на «Разработке и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений», Павел выбрал направление «Проектирование и эксплуатацию трубопроводов». Признаются, что во многом на выбор профессии повлиял отец. Хотя все могло сложиться совсем иначе:

— Вообще, по результатам ЕГЭ я проходил на три факультета: нефтегазовое дело, машиностроение и энергетический, — рассказывает Дмитрий Чумаченко. — Какой выбрать? Положили три бумажки в шапку, я вытянул нефтегаз, пошел туда. Учиться было интересно, вообще студенчество — прекрасное время. Появились друзья, с которыми мы до сих пор плотно общаемся, во время учебы встретил и свою будущую жену.

Жена Дмитрия Елизавета тоже работает в «Томскнефти» — она специалист по персоналу Отдела по организационному планированию. Какое-то время работала в Томске, но потом перебралась в Стрежевой. Дмитрий начинал свой трудовой путь в Пионерном, работал в восьмом цеху добычи, но после свадьбы перебрался в город, во второй цех. А с октября 2020 перешел в аппарат управления — в Отдел капитального ремонта скважин.

Уже набралось шесть лет трудового стажа, отмечает Дмитрий. А на вопрос, думают ли о будущем в нефтяной отрасли для своих детей, супруги говорят, что время покажет, «посмотрим, какие у детей будут развиваться таланты». Сам Дмитрий увлекается мини-футболом и шахматами, является одним из ключевых игроков сборной команды «Томскнефти».

— Все шесть лет учебы я отыграл за ТПУ в мини-футбол. Команда была сильной — мы неоднократно побеждали на первенстве города и по Сибири выходили в призеры. Сейчас стараемся хотя бы два раза в неделю тренироваться. До пандемии, конечно, играли гораздо активнее, выезжали в Нижневартовск на сезонные игры осенью и весной. Но сейчас и в Стрежевом соревнований хватает, — говорит Дмитрий.

Дмитрий Чумаченко на соревнованиях по мини-футболу
Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

У брата Павла немного другая история. Он поначалу хотел пойти по медицинской линии, как и мама, которая работает в городской поликлинике медсестрой. Но потом все-таки выбрал нефтегазовое дело.

— Дима учился на первом курсе, когда мы приехали к нему в Томск из Стрежевого. Походили по корпусам Политеха, и Павел сказал «Папа, я тоже хочу здесь учиться». Так и вышло, — рассказывает Владимир Чумаченко.

Работать Павел тоже начинал в Пионерном, где проходил университетскую практику. Освоил профессию трубопроводчика линейного, а в конце 2020 года был официально назначен на должность мастера бригады по техническому обслуживанию трубопроводов ЦЭРТ-2.

— Это непросто, рабочий день может длиться до 12 часов, — рассказывает Павел. — Но переходить на «кабинетную работу» я пока не собираюсь — хочу еще набраться производственного опыта.
За плечами Павла уже несколько конкурсов профессионального мастерства «Лучший по профессии». Первый раз он принял участие в 2018 году, на конкурс его готовил чемпион 2017 года Павел Рыбалко. Тогда удалось занять лишь третье место на межрегиональном уровне. Но зато появилась мотивация участвовать и дальше.

— В 2019 году я занял уже второе место. И даже представлял «Томскнефть» на финальном этапе конкурса НК «Роснефть». Правда, выиграть не удалось. Попытался еще раз в прошлом году, занял первое место, в планах был уже конкурс «Газпрома», но из-за пандемии все отменилось. А теперь всё. Мастер. Мои конкурсы закончились, — говорит Павел.

Павел Чумаченко на конкурсе «Лучший по профессии»
Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

— Сыновьями я очень горжусь, — подчеркивает Владимир Чумаченко. — Здесь, в нефтяной отрасли будут работать и мои дети, и внуки. Ведь в этом вся жизнь нашего города (Стрежевого — прим.ред.), нашего края. Так что в будущее я смотрю с оптимизмом. К тому же, в «Роснефти» сегодня действует много программ для молодежи, перспективы и уверенность есть.

Тем более, когда за плечами такой крепкий тыл как жена и мама — Татьяна Викторовна, дружно отмечают сыновья и отец Чумаченко.

— Она нас и лечит, и ухаживает за нами. Все наши успехи и награды — только благодаря ей. Она нас сплачивает и поддерживает тепло домашнего очага, мы ей очень благодарны, — говорит Владимир Чумаченко.

Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

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