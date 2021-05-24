Более 270 студентов из 20 городов: «Роснефть» провела Хакатон вузов страны

24 мая 2021 / Партнерский материал / Фото: предоставлено ПАО «НК «Роснефть»

На прошлой неделе, 18–19 мая, состоялся Хакатон вузов страны — первое онлайн-мероприятие ИТ-марафона компании «Роснефть».

Хакатон-2021 значительно вырос по сравнению с прошлым годом: мероприятие охватило 20 российских городов, среди которых — Москва, Казань, Красноярск, Томск, Волгоград, Самара, Уфа и другие. Участие в соревновании приняли более 270 студентов из 33-х вузов. Ключевым организатором выступил научный институт «РН-БашНИПИнефть» — центр разработки линейки наукоёмкого корпоративного программного обеспечения «Роснефти». Соорганизаторами Хакатона также стали корпоративные научные институты городов-участников.

— Компания «Роснефть» проводит Марафон ИТ-соревнований, преследуя три основные цели: привлечение ценных для отрасли специалистов, развитие инновационных проектов и реализация новых идей, — отмечает Тимофей Загуренко, директор по информационным технологиям ООО «РН-БашНИПИнефть». — Над организацией ежегодной серии мероприятий для ИТ-сообщества трудится кросс-функциональная команда талантливых и активных людей, заинтересованных в решении задач Компании. Такая коллаборация сотрудников полезна тем, что в процессе совместной работы над мероприятием происходит обмен знаниями, идеями и кейсами. В итоге мы предлагаем участникам всё более сложные и интересные задачи, а участники — всё более сложные и интересные решения.

В этом году перед участниками Хакатона стояла задача разработать программу для преобразования типовой проектной документации в файлы машиночитаемого формата. На поиск решения командам было отведено 24 часа. В итоге первое место досталось команде «0» из Казани. На втором месте — «Чип и Дейл» из Волгограда. Третьими стали «The A-Team», Красноярск. Участники отмечают: Хакатон — это отличная возможность научиться командной работе и прокачать свои soft-skills:

— Мы назвались командой «0», потому что гораздо проще выступать одними из первых до привычного распределения по алфавиту. Это наш первый онлайн-хакатон, и это был интересный опыт, когда важно было, находясь в сети Интернет (а не в одном помещении очно), держать дисциплину внутри команды, быстро решать задачу и помогать друг другу, — рассказывает Даниил Соловьев, участник команды «0». — Когда узнали, что победили — обрадовались! Желаю будущим участникам Хакатона «Роснефти» прокачивать свои hard skills и soft skills, ведь без этого на любом соревновании никуда — особенно по машинному обучению!

— Мы с моим одногруппником и коллегой обучаемся по профилю «Анализ данных и интеллектуальные технологии». И задача Хакатона «Роснефти» как раз соответствует нашему профилю. Преподаватель наш рассказал о «Хакатоне вузов страны», хотя анализом текста ранее мы не занимались, но хакатоны очень любим. Задача нетривиальная — сделать вклад в разработку интеллектуального помощника для проектировщиков. Мы с одногруппником работали параллельно, подкидывая друг другу идеи. Менторы от организаторов были постоянно на связи, оперативно отвечали на вопросы. Наша эйфория началась с того момента, когда мы загрузили на второй день решение, и оно значительно подняло нас в рейтинге соревнования. Мы не верили своему счастью, дрожали перед выступлением! Хотелось бы и дальше участвовать в таких мероприятиях «Роснефти». Я бы посоветовала потенциальным участникам больше смелости — пробовать новые задачи, не бояться ошибиться. В машинном обучении ошибки — это путь к верному решению, — говорит Инга Волосникова из команда «Чип и Дейл».

Кроме трех призовых мест жюри Хакатона выделило команды отдельных городов-участников в специальных номинациях:

«Хороший старт» — Суперджун (Казань)

«Смелость в науке» — BufferOverflow (Волгоград)

«Соло тоже может» — liza_tukhtina (Красноярск)

«Классное начало» — Зашли посидеть (Томск)

«В шаге от победы» — justatom (Москва)

«За дисциплину» — KVVU (Краснодар)

«Расстояние не помеха» sodeep (Самара)

«Новаторское решение» — Багровый фантомас (Уфа)

Все наработки победителей Хакатона планируется использовать для оцифровки нормативно-технических документов «Роснефти», отмечают в компании. Также победители Хакатона будут приглашены на торжественное финальное мероприятие ИТ-марафона, которое состоится в Москве в ноябре 2021 года.

— ИТ-марафоны — это возможность взглянуть на задачу по-новому и получить оригинальные, возможно неожиданные, но прикладные решения молодых и талантливых разработчиков, — подчеркивает Эдуард Тимашев, директор Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть». — Ведь современная нефтяная отрасль — это синергия инноваций и наукоёмких технологий. Современные цифровые технологии не меняют суть бизнеса компании. Они обеспечивают более быстрое, дешёвое и, главное, эффективное принятие и исполнение решений.

Следующее ИТ-соревнование в рамках Марафона «Роснефти» пройдет в начале ноября в Уфе для программистов-робототехников. В конце ноября в Москве состоится финальное мероприятие — Rosneft Computer Vision Challenge — для ИТ-специалистов без возрастных ограничений.

Подробности о Марафоне ИТ-соревнований 2021 года по ссылке: it2021.rn.digital

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