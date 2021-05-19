По-прежнему в лидерах: Вахское месторождение «Томскнефти» отмечает 45-летие

19 мая 2021 / Партнерский материал / Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

«Томскнефть» празднует юбилей за юбилеем. В этом году 45 лет исполняется Вахскому месторождению — одному из крупнейших, где сегодня ведет работу компания.

За прошедшие годы здесь добыто 68 млн тонн нефти, и хотя сегодня Вахское находится уже в третьей стадии разработки, оно по-прежнему обеспечивает значительную долю добычи предприятия.

Вах — комсомольская стройка Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

Первые обобщающие сведения о геологии района, где расположено Вахское, были получены еще в 1930-х годах. А открыли перспективное месторождение в 1964 году. Но до начала эксплуатации оставалось еще около 10 лет — в те годы «Томскнефть» активно разрабатывала Советское месторождение, работы и нефти хватало. Когда же Советское перестало расти, было принято решение заняться Вахским.

Но здесь были свои сложности — дело в том, что месторождение частично расположено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, и открывали его в свое время тюменские специалисты. Но геологи «Томскнефти» рискнули выступить с предложением передать Томской области сразу два месторождения, расположенные на территории ХМАО, — Вахское и Нижневартовское. Предложение было одобрено, и в 1974 году началась подготовка проектно-сметной документации к промышленной эксплуатации Вахского.

К лету 1975 года здесь было пробурено уже несколько скважин, был построен 80-километровый нефтепровод, который соединил Вахское месторождение и центральный товарный парк Советского. Началось строительство вахтового поселка и производственных баз для обеспечения непрерывной работы месторождения.

Поселок Вах. Именно на Вахском «Томскнефть» начала внедрять вахтовый метод работы Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

11 апреля 1976 года на Вахском сдали первую дожимную насосную станцию — именно это день считается началом эксплуатации нового месторождения.

В декабре 1998 года на Вахском началось строительство нового нефтепровода — его официальное открытие состоялось 1 июля 1999 года. Сегодня нефть с Вахского месторождения так же поступает по нефтепроводу на Советский центральный товарный парк, а оттуда в магистральный нефтепровод Нижневартовск — Александровское — Анжеро-Судженск.

Вручение символического ключа от Северо-Вахского месторождения Фото: предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

По своему геологическому строению Вахское месторождение характеризуется как очень сложное, а по величине начальных извлекаемых запасов относится к категории крупных. За 45 лет активной эксплуатации здесь пробурено порядка 1,5 тысяч скважин.

Месторождение вступило уже в третью стадию разработки, но грамотные геолого-технологические мероприятия позволяют увеличить объемы добычи нефти из эксплуатируемых скважин. Продолжают буриться и новые скважины. В целом территория Вахского значительно увеличилась за последние пару десятков лет. Так, здесь ввели в эксплуатацию четыре новых месторождения: Приграничное, Григорьевское, Трайгородско-Кондаковское и Проточное. В 2018 месторождение вошло в число участков, где «Томскнефть» начала применять технологию многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП).

Вахское месторождение по-прежнему остается одним из первых в активе «Томскнефти».

Текст: Анна Мацковская

Фото предоставлено АО «Томскнефть» ВНК

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