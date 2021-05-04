Хакатон-2021: «Роснефть» ждет студентов на ИТ-соревнования

4 мая 2021 / Партнерский материал / Фото: ПАО «НК «Роснефть»

Студенты ИT-специальностей могут принять участие в соревнованиях, открывающих большие перспективы. С 18 по 19 мая в рамках Марафона ИТ-соревнований «Роснефть» проведет Хакатон вузов страны. Подать заявку необходимо до 10 мая.

Победителей ждут денежные призы, приглашение на финальное мероприятие серии Rosneft Computer Vision Challenge в Москву, предложения о трудоустройстве и возможность принять участие в серьезных технологических проектах «Роснефти».

Со всей страны, со всего мира

Хакатон ПАО «НК «Роснефть» - 2020 Фото: предоставлено организаторами

Хакатон — соревнования для программистов, где участники общими силами ищут решение определенной задачи. Побеждает тот, кто справится быстрее остальных. «Роснефть» проводит подобные соревнования уже несколько лет. Прежде они были локальными, но с годами масштаб увеличился. В прошлом году ООО «РН-БашНИПИнефть», центр разработки наукоемкого программного обеспечения компании «Роснефть», организовал «Хакатон трех городов». Турнир был рассчитан на Уфу, Казань, Самару, но участники из других городов России тоже смогли принять участие.

В 2021-м, объявленным Годом науки и технологий, компания «Роснефть» задумала целую серию соревнований для программистов. Молодежный хакатон решили сделать максимально масштабным, принять участие в нем могут студенты любого вуза страны. С 18 по 19 мая они будут разрабатывать программу, умеющую преобразовывать типовую проектную документацию в файлы машиночитаемого формата.

Организаторы уже получили более 100 заявок из 10 городов, и количество постоянно растет. Среди желающих поучаствовать есть и студенты из Томска. У тех, кто еще раздумывает, присоединяться ли к хакатону, осталось всего несколько дней.

Следующие крупные соревнования для студентов, Хакатон для программистов-робототехников, «Роснефть» проведет в ноябре. В прошлом году проектом заинтересовались участники из разных городов, до Уфы добрались даже специалисты из Владивостока.

Хакатон ПАО «НК «Роснефть» - 2020 Фото: предоставлено организаторами

Осенью программисты смогут принять участие и в финальном IТ-соревновании Rosneft Computer Vision Challenge. С октября по конец ноября марафон проходит в онлайн-формате — специалисты получают задания и решают их. Бороться за победу могут не только россияне. В прошлом году Хакатон привлек программистов из девяти стран, в этом году организаторы тоже рассчитывают на международное участие.

Финалисты всех IТ-соревнований Марафона Роснефти соберутся в Москве в ноябре 2021 года на торжественное мероприятие. Их ждут полезные мастер-классы и возможность добиться победы в турнире с серьезным призовым фондом. Также победители могут получить предложения о трудоустройстве или участии в масштабных технологических проектах «Роснефти».

— IТ-марафоны — уникальная возможность получить оригинальные, возможно неожиданные, но прикладные решения молодых и талантливых разработчиков, — отмечает Эдуард Тимашев, директор Департамента технического регулирования и развития корпоративного научно-проектного комплекса ПАО «НК «Роснефть». — Ведь современная нефтяная отрасль — это синергия инноваций и наукоемких технологий. Цифровые технологии не меняют суть бизнеса компании. Они обеспечивают более быстрое, дешевое и, главное, эффективное принятие и исполнение решений.

Эффективные решения актуальных задач

Хакатон ПАО «НК «Роснефть» - 2020 Фото: предоставлено организаторами

Интересные и связанные с реальной жизнью задачи для участников готовят специалисты IТ-службы и Департамента технологического развития РН-БашНИПИнефть и других научных институтов, подключившихся к проекту в этом году. Выбираются проблемы, решение которых наиболее актуально для производства. РН-БашНИПИнефть — крупный центр разработки компании «Роснефть». Именно там было создано уникальное программное обеспечение — симулятор гидроразрыва пласта. В центре идет постоянная работа над повышением эффективности бизнес- и производственных процессов в нефтяной сфере.

— IТ-марафоны «Роснефти» — это действующий инструмент разработки и получения работающих алгоритмов для решения реальных задач. Лучшие идеи будут внедрены в корпоративную наукоемкую линейку программного обеспечения нашей компании, — говорит генеральный директор ООО «РН-БашНИПИнефть» Михаил Рязанцев.

В прошлом году победители хакатона при поддержке организатора соревнований «РН-БашНИПИнефть» разработали готовый прототип уникального мобильного приложения для экспресс-анализа зерен пропанта. Проект был презентован в финале IТ-Марафона «Роснефти». Пропант — гранулы, которые помогают оценить при разработке скважин качество нефти. Обычно их нужно транспортировать с месторождения в лабораторию и исследовать. Это довольно длительный процесс, он занимает несколько часов или даже дней. Разработанное программное обеспечение дает возможность оценивать гранулы пропанта по фотографии. Участники хакатона сделали тестовую версию, а разработчики РН-БашНИПИнефть, знающие все нюансы производства, усовершенствовали это приложение. Вскоре оно будет синхронизировано с корпоративным программным комплексом «РН-ГРИД» — симулятором, точно описывающим сложную геометрию трещины, возникающую в породе при проведении гидроразрыва пласта. Финальный вариант приложения даст возможность повысить эффективность производственных операций, которые компания проводит более 10 тысяч в год.

Участники прежних хакатонов отмечают — быть частью проекта и сложно, и вдохновляюще. Возможность общаться с талантливыми коллегами, знакомиться с их подходами к работе — важная часть мероприятия. Многие ребята участвуют в соревнованиях каждый год. И делают это не только ради солидного призового фонда — деньги не главный мотиватор для сегодняшнего поколения студентов. Для них очень важен нетворкинг, новые профессиональные знакомства, интересное общение, возможность проявить свой талант.

Многие найденные на хакатонах решения используются на производстве. А самых талантливых ребят ждет возможность сотрудничества с «Роснефтью».

Чтобы принять участие в Хакатон ПАО «НК «Роснефть», необходима регистрация. Ознакомиться с подробной информацией о правилах соревнований можно здесь.

Текст: Мария Симонова

Фото предоставлено ПАО «НК «Роснефть»

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