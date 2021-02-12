Больше полувека: Лугинецкое месторождение отмечает юбилей

12 февраля 2021 / Партнерский материал / Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

В юбилейный для «Томскнефти» год празднует свое 55-летие и одно из важнейших месторождений, которое разрабатывает предприятие.

Лугинецкое — уникальный объект для Томской области, ведь здесь добывают не только нефть, но еще газ и конденсат. Именно на Лугинецком работает газокомпрессорная станция, не имеющая аналогов в России.

Сегодня месторождение находится в промышленной разработке. О его прошлом и настоящем — в нашем материале.

Первая скважина

Вахтовый поселок на Лугинецком месторождении Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

Лугинецкое месторождение расположено в Парабельском районе Томской области, в 130 км от села Парабель. Его история началась в 1965 году, когда в результате сейсмопоисковых работ было выявлено Лугинецкое поднятие. Первая же пробуренная поисковая скважина дала понять — нефть здесь с высоким газовым фактором. При испытании скважины из пласта тогда получили приток газа 142 тыс. куб. метров и конденсата 27,5 т в сутки.

В 1967–1968 годах были составлены проекты поисково-разведочного и разведочного бурения. В следующие годы шло активное разведывание, а в 1970 году Госкомиссия по запасам СССР рассмотрела и утвердила первый подсчет запасов месторождения.

Поздравительная телеграмма Е.К. Лигачеву от Н.К. Байбакова, Фото: Главные геологи нефтегазового комплекса Томской области, том 2 (Предприятия нефтяной и газовой промышленности). Редактор-составитель: В.И. Биджаков — Новосибирск: Издательство «Приобские ведомости», 2010. — 496 с., илл.

Разработка месторождения стартовала в 1982 году, с 1983-го началось эсплуатационное бурение. А в 1985 году в составе объединения «Томскнефть» было создано нефтегазодобывающее управление «Лугинецкнефть». Новое НГДУ активно взялось за разработку месторождения и уже через два года объемы добычи здесь выросли до 316 тысяч тонн. Первый миллион тонн нефти на Лугинецком был добыт в 1988 году.

Молодой коллектив НГДУ «Лугинецкнефть» занимался не только разработкой месторождения — его силами был построен Кедровый. В 1988 году в новом городе нефтяников были возведены уже два микрорайона, школа на 1568 учащихся, два детсада, аэропорт. Нефтяники даже строили объекты для местного совхоза.

В 1992–1997 годах поисково-разведочное бурение велось в восточной и северной частях Лугинецкого. Но дальнейшее развития месторождения было под большим вопросом — все из-за большого количества попутного газа, извлекаемого при добыче. Поначалу газ сжигали на факелах, но долго так продолжаться не могло. И было принято поистине судьбоносное решение — построить на Лугинецком газокомпрессорную станцию. Именно с момента ее открытия для месторождения начался новый этап развития.

Вторая жизнь

Лугинецкая газокомпрессорная станция Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

Торжественный запуск Лугинецкой ГКС состоялся 18 июня 2002 года. На сегодняшний день это ключевой объект месторождения, высокотехнологичное и крупное производство. Станции также присвоен статус природоохранного объекта.

Станция принимает попутный нефтяной газ и перерабатывает его. Полученные в результате три вида продукта — сухой отбензиненный газ, стабильный углеводородный конденсат и бутан технический — направляются в магистральную сеть. А оттуда уже на самые разные объекты — от химзвода до простой котельной. Станция полностью автоматизирована и управляется из одного помещения.

После запуска ГКС на Лугинецком возобновилось бурение. Снова началось оно и на Герасимовском месторождении, открылись новые перспективы для Западно-Останинского. И, что очень важно, — значительно улучшилась экологическая ситуация в Парабельском районе.

Виктор Сербушко Начальник Лугинецкой ГКС На Лугинецкое я пришел в 2001 году оператором технологических установок. Тогда работал Виктор Николаевич Гусев, человек с огромной энергетикой, опытом. Он, можно сказать, вывел нас, молодых специалистов, во взрослую жизнь, за это ему огромная благодарность. С тех пор я так и работаю в «Томскнефти». Многое мы прошли за это время, многое изменилось. Как раз в 2001 году здесь, на Лугинецком, началась подготовка газокомпрессорной станции к запуску. Разработали систему жизнеобеспечения, провели пуско-наладку. 18 июня 2002 года собрались гости и в торжественной обстановке была нажата кнопку «Пуск». С тех времен станция и работает, я был назначен начальником в июне 2018 года. На сегодняшний день ГКС сдала в газотранспортную сеть 22 млрд 700 млн куб метров газа. В год она перерабатывает порядка 1,5 млрд. Станций такого уровня, как у нас, больше в России нет, это уникальный объект. Что касается в целом перспектив разработки Лугинецкого месторождения, то они безусловно есть, оно еще долго сможет радовать нас большими объемами добытого газа.

В память о первооткрывателе

Нефть с Лугинецкого месторождения Фото: предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

Лугинецкое — одно из очень немногих месторождений (а их в Томской области зарегистрировано больше 100), которое имеет свое имя. Оно было названо в честь своего первооткрывателя — Ивана Петровича Лугинца.

В Сибирь, на должность главного геолога Колпашевской геофизической конторы, Лугинец приехал уже будучи серьезным профессионалом. За плечами был Московский нефтяной институт, работа в Казахстане, на Таймыре, геологические экспедиции в Ямало-Ненецкий автономный округ и Академия нефтяной промышленности. Во второй половине 50-х годов, перебравшись из Москвы в Колпашево, Лугинец возглавлял геологическую службу Средне-Обской комплексной геофизической экспедиции. С поставленными перед собой задачами — предсказывать и обосновать, где искать нефть и газ, где бурить — Лугинец справлялся отлично. Он хорошо умел отстаивать свою точку зрения, в частности, он упорно доказывал коллегам, что в первую очередь необходимы тщательные геофизические работы, а уже потом бурение.

Иван Петрович Лугинец Фото: Главные геологи нефтегазового комплекса Томской области, том 2 (Предприятия нефтяной и газовой промышленности). Редактор-составитель: В.И. Биджаков — Новосибирск: Издательство «Приобские ведомости», 2010. — 496 с., илл.

Без отрыва от производства в 1959 году Лугинец защитил кандидатскую диссертацию, где обосновал необходимость нефтепоисковых работ на севере Западной Сибири, получил звание кандидата геолого-минералогических наук. В феврале 1960 года был назначен в Красноярский край — начальником Северной комплексной нефтеразведочной экспедиции. После снова вернулся в Колпашево на должность старшего геолога Средне-Обской комплексной геофизической экспедиции. Работал всегда много и упорно, что в конце концов сказалось на его здоровье. Иван Лугинец ушел из жизни 25 мая 1966 года. А его именем назвали выявленную в 1965 году перспективную структуру на границе Парабельского и Каргасокского районов — будущее Лугинецкое месторождение.

В 2021 году АО «Томскнефть» ВНК, самое крупное нефтедобывающее предприятие региона, отмечает 55 лет с начала производственной деятельности. За это время компания добыла 545 млн тонн нефти и 65 млрд куб. метров газа. Территория деятельности томских нефтяников составляет свыше 42 тысяч квадратных километров.

Текст: Анна Мацковская

Фото предоставлено пресс-службой АО «Томскнефть» ВНК

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