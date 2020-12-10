Большая игра: в Томском краеведческом музее откроется выставка о городе и баскетболе

10 декабря 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено музеем

Выставка «Наш город + Баскетбол» откроется в декабре 2020-го в Томском областном краеведческом музее. Она расскажет о Томске с позиции популярного вида спорта, являющегося одной из визитных карточек города.

Экспозицию подготовили в рамках второй музейной лаборатории «Наш город +», проходящей в Томске во второй раз: «В нашем проекте мы опираемся на подход к городу, как к определенной городской среде сосуществования его жителей. Понятие среды содержит в себе все обстоятельства обитания, включающие материальные объекты и эмоциональное восприятие, а также присутствие других субъектов. Городская среда представляет собой в такой интерпретации не простую сумму этих составляющих, а их отношение, которое осмысленно каждым горожанином и имеет отражение на сложившийся образ Томска», — рассказывает куратор проекта «Наш город+», сотрудник музея Алёна Шафер.

На выставке Фото: ТОКМ

Выставка рассказывает о людях, которые стояли у истоков томского баскетбола. В частности, об известном тренере Георгии Реше, который большую часть жизни тренировал команду Томского политехнического института. Под его руководством с 1969 по 1980 гг. воспитанники проиграли всего одну игру в Томске. Именно Реш воспитал самых известных томских баскетболистов — чемпиона мира Юрия Павлова и олимпийского чемпиона Сергея Белова.

Георгий Реш с баскетболисткой на стадионе "Труд". 70-е годы Фото из архива федерации баскетбола Томской области

«Многие, в том числе и за рубежом, ассоциировали наш город именно со звездой советского спорта Сергеем Беловым, который был внесен в зал славы мирового баскетбола, признан лучшим баскетболистом среди игроков, выступавших за свои национальные сборные», — говорит Алёна.

Сергей Белов в игре Фото из архива федерации баскетбола Томской области

Гости выставки также узнают о знаковой для этого вида спорта фигуре — Вячеславе Расторгуеве — гимнасте, увлекшемся баскетболом. В 1971-м году именно он открыл в Томске первую специализированную баскетбольную школу, которая и по сей день носит его имя. Расторгуев же инициировал проведение большого баскетбольного Кубка им. Сергея Белова, который ежегодно собирает команды и зрителей уже на протяжении 50 лет!

Сборная ТПИ — победители Политехниады Фото: архив Федерации баскетбола Томской области

«Томск всегда славился своими баскетбольными традициями. Многие воспитанники томского баскетбола в разное время добивались самых высоких результатов, как в стране, так и на мировой арене. А еще в Томске с 1971 года проводится юношеский турнир на Кубок самого знаменитого нашего земляка, Олимпийского чемпиона Сергея Белова. В этом году должен был состояться 50-й юбилейный турнир. У организаторов соревнований возникла идея подготовить экспозицию, приуроченную к юбилейной дате, на которой каждый желающий мог бы познакомиться с историей Кубка Белова. Идею проведения выставки охотно поддержали в Томском краеведческом музее им. М.Б.Шатилова, — рассказывает Вячеслав Расторгуев. — Было просмотрено большое количество фотоматериалов, отобраны редкие и ценные экспонаты. Самое главное, что девушки сами прониклись идеей рассказать томичам о баскетбольной истории нашего города и отнеслись к работе с теплотой и любовью. Выставка получилась яркой, интересной и познавательной. В самом начале пути мы не совсем были уверены, что в итоге сможем воплотить задуманное в полной мере. Но результат превзошел все ожидания. Благодаря высокому профессионализму и ответственному отношению к своему делу работников музея, в Томске появилась великолепная экспозиция, рассказывающая об истории Кубка Сергея Белова».

Кубок Белова Фото: архив Федерации баскетбола Томской области

Проект реализуется при поддержке СИБУР в рамках благотворительной программы «Формула хороших дел». В 2019 г. он прошел в формате музейно-театральной лаборатории, в 2020-м из-за пандемических ограничений «Наш город+» переформатировали в оригинальный образовательно-выставочный музейный проект. Одним из самых интересных направлений работы лаборатории является взаимодействие с горожанами в процессе подготовки финального продукта.

Где посмотреть: в Томском областном краеведческом музее им. М. Б. Шатилова (пр. Ленина, 75)

Тел. для справок: 90-19-20

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы: