От жуков до ракушек. Как в детском саду поселка Светлого появились новые наглядные пособия

9 ноября 2020 / Партнерский материал / Фото: Серафима Кузина

Группа «подготовишек» из детского сада №3 в поселке Светлый собирается в оранжерее. Здесь, среди живых растений, рядом с бассейном с рыбками и черепахами, у них обычно проходят занятия по экологии. Сегодня внимание малышей сразу привлекают новые столы, появившиеся в знакомом помещении.

«Здесь мы с вами будем проводить занятия и ставить опыты», — объясняет детям педагог дополнительного образования по экологии Елена Евгеньевна Голых. Эту мебель вместе со всем необходимым оборудованием и наглядными пособиями детскому саду подарила компания «Сибагро». И сегодня ребятишкам повезло самыми первыми рассмотреть подарки.

Экологическая программа Переходим на зеленое

Детям не терпится открыть первый ящик, и педагог разрешает им это сделать. На свет извлекаются прозрачные пластмассовые предметы с яркими вставками. На верхушке каждого — увеличительное стекло.

— Ребята, это микроскопы-домики, — объясняет им Елена Евгеньевна. — И теперь мы на наших занятиях сможем наблюдать за насекомыми!

Осенью живых насекомых, конечно, не найти, поэтому в «домики» воспитатели положили засушенных мух и жуков. Но летом домики можно выносить на прогулку, аккуратно сажать туда живых насекомых, рассматривать через прозрачные стенки и сквозь лупу, а потом выпускать на волю.

— Наша задача — привить детям любовь к насекомым, чтобы они относились к ним как к братьям нашим меньшим, — говорит Елена Голых. — Некоторые дети сначала говорят: «Фу, какая гадость!» Мне хочется изменить это мнение, показать, что насекомые — хрупкие и беззащитные существа, которых человек может легко раздавить, но делать это не стоит.

В наборе есть также специальный «домик» для муравьев, имитирующий муравейник, а также «домик» с усилителем звука и наушником, который позволяет хорошо расслышать звуки и шорохи, издаваемые насекомым.

А главное, как говорит педагог, увеличительных стекол сейчас хватит на всех! Раньше в детском саду их был дефицит: каждому хотелось на прогулке рассмотреть поближе интересного жучка.

Небольшая коллекция насекомых, на которых можно подробно изучить их строение, также была в числе подарков. Там и вредный колорадский жук, и хищная жужелица, и крупная шустрая чернотелка.

А также гербарии из плодов и семян настоящих растений, с помощью которых можно узнавать и запоминать их свойства и способ размножения.

— Все растения по-разному распространяют свои семена, — рассказывает Елена Евгеньевна. — Вот рябина, ее семена разносят птицы. Птичка может в клювике нести рябинку и где-то уронить, и там вырастет новая рябина. А некоторые растения, такие, как репейники, могут распространяться с помощью животных и человека. Смотрите, какие у них цеплялки есть!

— Я видел такие! — вступает в диалог один мальчик. — Они цепляются за штаны!

Таким образом, на примерах из жизни, дети лучше запоминают и усваивают факты окружающего мира и тем самым готовятся к изучению наук в школе.

Много радости у ребят вызвало появление муляжей фруктов и овощей. И не все из них были так уж хорошо знакомы: не каждый дошколенок в наше время отличит репку от картофелины!

В конце занятия педагог показала малышам коробку с обитателями морского дна, вызвав тем самым множество восторгов.

— У нас есть утвержденный план занятий по экологии, и подарки от «Сибагро» замечательно в него вписываются, — говорит Елена Голых. — Например, осенью у нас тема «Грибы» — и я могу показать детям муляжи грибов. В апреле и мае у нас большая тема «Насекомые» — и ребят ждет много пособий и оборудования для изучения этой темы. Замечательно, что с новыми пособиями я могу не просто рассказать детям о природе и показать презентацию, но и дать рассмотреть всё наглядно!

Мария

Голдовская заместитель генерального директора компании «Сибагро» по коммуникациям Мы сотрудничаем с детскими садами Томского района уже больше трех лет. Один из наших проектов отлично в них прижился — это экопроект «Переходим на зеленое». Именно в его рамках ребятишки учатся лучше понимать природу и правильно взаимодействовать с ней. Теперь в Светленском детском саду, помимо нашего полезного огорода и метеостанции, появилась и своя лаборатория. Изучать окружающий мир можно круглогодично.

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