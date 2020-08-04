До и после карантина. Как сотрудники томских кафе переживают период ограничений?

4 августа 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

Я учусь на факультете журналистики, и с начала первого курса работала официанткой в северском кафе «Галактика». К собственным деньгам привыкла быстро: на втором курсе взяла рассрочку на телефон, которую планировала погасить досрочно; собиралась заняться тайским боксом, сделать татуировку и копить деньги на свою небольшую мечту. Всё это перечеркивает пандемия.

Наше заведение уходит на самовынос, и конечно, официанты там больше не нужны. Сказать, что мы с мамой живём на широкую ногу, я не могу. Главной целью на каждый месяц становится оплата рассрочки. Ужасный дискомфорт от того, что приходится брать деньги у близких. В первые месяцы найти подработку было почти нереально. Потом уже находила вакансии, которые не всегда мне подходили или работодатели не отвечали на мой отклик. Совсем недавно нашла новую работу. Со дня на день приступаю к ней, и надеюсь, что жизнь снова станет для меня комфортной и привычной, и я наконец-то осуществлю все свои планы.

Решила узнать, как на таких же сотрудников общепита, как и я, повлиял карантин? Ведь Томск — город студентов, где многие из них работают в сфере обслуживания. Как отразилась общая проблема на людях, которые работают в одной сфере?

Фото: Владимир Дударев

Четыре месяца назад власти приняли решение — закрыть заведения общественного питания с целью обезопасить граждан от коронавирусной инфекции. Дата их открытия в Томской области по сей день остаётся неизвестной, хотя открытие летних веранд несколько облегчило положение.

Максим 22 года, студент. Работает в бар-ресторане «Doski»

Карантин сказался на мне отрицательно, очень отрицательно. Зарплаты стали меньше, большинство знакомых лишились работы просто потому, что были отправлены в отпуска без содержания. Спасибо моему работодателю, они сколько работников смогли, столько и удержали. Дали стабильную зарплату, чтобы никто не ушёл из заведения, и мы могли в будущем стабильно открыться.

Когда мы перешли в режим доставки, я работал доставщиком. Зарплата сейчас стала значительно меньше, так как рабочие часы уменьшились, а зарплата почасовая. В планах было съездить на море, но в итоге я съездил на речку.

Фото: Владимир Дударев

Павел 22 года. Работал в «Харди-Гарди»

До карантина я работал в «Харди-Гарди». Нас просто распустили, сказав, что заведение закрывается. Новую работу нашёл через 2 месяца. Промежуточных каких-то подработок не было. Жизнь изменилась в корне, начиная с того, что не было денег, заканчивая тем, что нечем заняться. Планировал переезд в другой город, но опять же, из-за отсутствия работы — не было возможности. Также кредит, на который, слава Богу, одобрили отсрочку. Приходилось во многом ущемлять себя. Сейчас работаю в гриль-баре Re: bro, устроился по открытию летних веранд, на данный момент устраивает все.

Елизавета 18 лет, студентка. Устроилась в гриль-бар «ШашлыкоFF» за 2,5 недели до закрытия.

Когда началась пандемия, практически весь персонал уволили, в том числе и официантов. Про заработную плату, соответственно, вообще никто ничего не говорил, так как организация находилась в кризисной ситуации. Я в то время решила начать снимать квартиру и прожила там всего лишь неделю, так как не была уверена, что смогу вообще оплатить проживание. Но в итоге я договорилась с хозяином, заняла денег у мамы и заплатила за эту неделю. Потом я переехала назад к родителям. Сейчас нашла новую работу в сфере общепита.





Фото: Серафима Кузина

Риску подвергаются не только студенты и молодёжь Томска. Потерять должность могут и люди, для которых работа в заведениях общественного питания является основной и служит для того, чтобы полностью содержать себя и свою семью.

Ирина 36 лет, мать двоих детей. Работала в «Буланже».

Я работала в «Буланже» поваром. Из-за пандемии осталась без работы. Работала в этом заведении с конца того года. Сначала мы еще как-то на само вынос работали, а сейчас всё, все сотрудники хотят денег заработать. В итоге делить шкуру смысла не увидели, все разбежались. У меня старшая дочка — 16 лет и маленькая дочка — 2 года. Пошла на подработки, мыла полы. Сейчас работаю горничной, потому что заведения до сих пор закрыты, и когда они откроются — непонятно. Если относительно зарплаты, раньше я зарабатывала 30 тысяч, сейчас 10 тысяч в месяц.



С 21 июля в Томске разрешено открытие заведений общественного питания в формате летних веранд. В некоторых местах летняя терраса уже имеется, кому-то же пришлось быстро сориентироваться и построить её с нуля.

Фото: Анастасия Плотникова

Бар-ресторан Doski

У нас была веранда, такая мини-версия, но относилась она к другой территории. У нас были зонтики со столиками, где сейчас находится «Дёнер», вот эта площадка. Новую веранду мы поставили её за два дня, когда разрешили открывать летние заведения. Также быстро, как раньше перешли в режим доставки.



В Томске продолжают открываться новые веранды, что позволяет вернуть сотрудников к работе или набрать новый коллектив. У людей пропадает внутреннее напряжение, они выходят на улицы города, чтобы посидеть на верандах любимых заведений, пообедать там или просто выпить чашечку кофе.

Ситников Всеволод, 25 лет. Сотрудник Make Love Pizza

Мы закрылись ненадолго, когда только-только начался карантин, буквально на пару дней. Потом поняли, что людям в центре города нужна пицца и кофе, и открылись снова. В первый месяц было очень мало заказов, потому что здесь ходили наряды полиции, в принципе людей было мало. И с каждым месяцем всё больше, больше, больше, и сейчас мы даже не замечаем разницу между временем до карантина и после.

Нам пришлось кого-то отправить на вынужденный отпуск с сохранением заработной платы. То есть официантов, тех, кто оказался вне производственной цепи, скажем так. Некоторые люди ушли, потому что страшно стало, особенно в первые месяцы. А потом нет, у нас увеличились объёмы и нам пришлось набирать новых людей.

Фото: Алиса Замыслова

Елизавета 23 года, старший бармен гриль-бара Re: bro

Мы сразу же стали работать на вынос и в кратчайшие сроки открыли доставку. Особо хуже не стало, работа была всегда. У нас никого не увольняли, небольшая часть сотрудников сами отсеялись. Ставку нам не порезали. Немного меньше смен выходило, в первые два месяца, потом всё шло стабильно. В первый месяц было очень сложно, смен было мало. Было тяжело в принципе от осознания того, что происходит в мире, но потом всё стало стабильно, и вообще не чувствую изменений особо. Сейчас у нас даже открыты вакансии, набираем людей.

Текст: Алина Бадритдинова

Материал выполнен в рамках производственной практики студентов факультета журналистики ТГУ.

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