Еда. Рецензии.

Ужин в «Лавке радости»

27 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Кондитерская с оптимистичным названием «Лавка радости» на Осипенко обнаружилась совершенно случайно.

Заглянула в новое место однажды вечером.

Где: ул. Полины Осипенко, 10.

Интерьер: лавка небольшая, но оформлена с любовью к деталям. Столиков всего пять-шесть, стены светлые, а потолок неожиданно темный, деревянный и с большими нарядными хрустальными люстрами. На стене — трогательное пожелание «Люби, твори, мечтай». Еще пространство украшают рисунки и композиции, связанные с птицами - здесь и душевные парочки, и красивая композиция из самодельных перьев.

На барной стойке не только кофе, но и много ваз с зеленью. Еще в небольшом зале нашлось место шкафу с интересной посудой. В общем, в «Лавке радости» очень симпатично.

Меню: есть компактное меню с основными предложениями, а также меню блинов на стене и витрина с десертами. С 8:00 до 12:00 в «Лавке радости» можно позавтракать (от 89 рублей). Кормят кашей дня, омлетами с разными дополнениями (с молодыми сыром и томатами, со шпинатом и рикоттой), сырниками, причем не только сладкими, но и с лососем.

В меню на весь день всех видов несладких блюд понемногу. Салаты (от 210 рублей) — овощной, рыбный и с курицей. Суп один — это суп дня (160 рублей). Горячее (от 295 рублей) — либо из хека и овощей, либо из курицы с картофелем. Также предлагают сэндвичи из заварного теста (от 160 рублей) — с лососем и ветчиной. Еще есть киши лорен (от 65 рублей за 100 граммов) — рыбный, с ветчиной, с домашним сыром и овощами. В небольшом детском меню — и каша дня, и куриный суп, и бантики с сосисками.

Десерты тоже есть (от 70 рублей). Это желе из сибирских ягод, панакоты (в том числе и базиликовая, но я ее не застала), мороженое.

Прямо на дверцах барного шкафа — предложения по блинам (от 95 рублей), и со сладкими, и с сытными начинками.

На витрине были капкейки (от 85 рублей), пироги (от 65 рублей за 100 граммов).

Из напитков в «Лавке» радуют варианты кофе (от 80 рублей) — классикой и рафами. Какао (от 100 рублей) — обычное и с маршмеллоу. Из чая — обычные (от 60 рублей) и «домашние» (от 160 рублей), где всякие согревающие варианты вроде брусники-можжевельника и облепихи с розмарином. Из холодных напитков предлагают морсы, воду (от 40 рублей) и молочные коктейли (120 рублей).

Еда: аппетитнее всего в «Лавке радости» показалась выпечка. Девушки, видя мои сомнения, рекомендовали обратить внимание на блины. И я решила попробовать блины с лососем, яблочный пирог с заварным кремом и ореховый раф.

Ореховый раф (165 рублей) принесли первым. Напитки здесь подают в очаровательных кружках, мне досталась с веселым утенком. Раф не сладкий, щедро присыпан молотым арахисом, сытный, не тяжелый, очень молочный, но кофейный и арахисовый вкус тоже чувствовались.

Блины с лососем (285 рублей) подаются холодными. Кроме лосося в составе начинки еще творожный сыр. Блины воздушные, очень понравилось тесто. Впрочем, начинка тоже — хорошее рыбное филе, нежное, сочное, без случайных костей, легкие приправы, мягкий сыр — не резкий и не соленый по вкусу. Получилось сытно и очень по-домашнему.

Яблочный пирог с заварным кремом (65 рублей за 100 граммов пирога) после блинов осилить оказалось непросто. Он сладкий за счет теста, сам заварной крем легкий, его много, яблок тоже в порции достаточно. Вкусно, и тоже очень сытно.

Счет: 560 рублей.

Итого: кондитерская оправдывает свое название. В «Лавке» уютно, еда вкусная и обслуживание хорошее. В качестве места для вечерних встреч заведение, возможно, не лучший вариант. А вот для утренних и дневных уютных вкусных посиделок «Лавка» подходит прекрасно. Можно и ненадолго заглянуть на десерт с кофе, или взять что-то аппетитное из кондитерской домой.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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