«Выборы — это классный тусняк». 5000 политических календариков из коллекции Сергея Никифорова

30 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

АВТОР Марина Сенинг

Сергей Никифоров, бывший главред газеты «Томский вестник», советник Виктора Кресса, а ныне главный эксперт управления проректора ТПУ по внешним связям, почти 30 лет собирает политические карманные календари.

Часть своей коллекции из 5 тысяч календариков он показал «Томскому Обзору» и рассказал по ним о политических интригах, которые происходили в Томске и России. Как подмечено на одном из календариков, «Выборы — это классный тусняк, знает об этом каждый чувак!».

— Давным-давно, в начале девяностых годов, я работал в газете «Красное Знамя» и писал о политике, — рассказывает Сергей Никифоров. — Тогда начали проводить у нас первые выборы с использованием разных приемов наглядной агитации, в том числе в ход пошли календарики. Этот прием стали использовать все больше и больше, чаще и чаще. И я начал их специально коллекционировать. Спрашивал у друзей, коллег, самих политиков. Как ни странно, набралось достаточно много, самых разных, я теперь не знаю что с ними делать.

Регион

Календарик, положивший начало коллекции

Самые первые выборы в Государственную Думу России, после принятия Конституции, были в 1993 году. Одним из кандидатов был Владимир Бауэр. Вот с этого календарика все и началось.

Бауэр использовал в своей агитации большущие плакаты формата А2, ими были завешаны все заборы, дома. И его оппонент Степан Сулакшин это использовал в контрагитации. Говорил: вот у нас есть один кандидат, который завесил весь город плакатами с футбольное поле.

Кандидат в депутаты Степан Сулакшин

Интересно наблюдать развитие персонажей. Вот Степан Степаныч Сулакшин. И вот он и так, и так, и прислонился к дверному косяку, и в поле во ржи… И в какой-то момент пошла мода на церкви.

Оппонентом Сулакшина был Геннадий Петрович Хандорин — директор СХК. Их соперничество проявлялось в том числе и в печатной продукции. В то время появилась чернуха — черная пропаганда, когда начинали друг на друга выливать компромат, вплоть до оскорблений.

Вот пример: на календариках Хандорина здесь написано: «Сила. Характер. Опыт». А в каком-то варианте его листовок было: «Лидерство. Опыт. Характер». Первые буквы взяли обвели фломастером и получилось «ЛОХ».

Геннадий Хандорин — политический оппонент Сулакшина

А победил тогда в их гонке в 1999 году Егор Кузьмич Лигачев. Его кампания была достаточно активная. У него было много публикаций в прессе — тогда еще газеты были читабельным инструментом. Ролики на телевидении. И календарики, конечно.

42 или 83? Этот ребус был понятен избирателям в 2003 году

В 2003 у Лигачева выиграл Владимир Жидких. И один из приемов, которые он использовал в контрагитации против Егора Кузьмича: 42/83. Как ты думаешь, что это? Ларчик просто открывается: Жидких тогда было 42 года, а Лигачеву — 83.

Первые всенародные выборы губернатора были в декабре 1995 года. Тогда избирался Виктор Кресс. Эта серия вышла у него в следующие выборы и была ориентирована на молодежную аудиторию.

Агитация, рассчитанная на молодых избирателей

У нас были интересные кампании, связанные с выборами в областную думу. Первые выборы были в 1994 году, и без особого ажиотажа среди потенциальных кандидатов. Крупные политики ориентировались, в основном, на федеральные выборы. Директора крупных томских предприятий тоже не пошли, за редким исключением. И поэтому первый состав он был такой… своеобразный. Там были главы районов, вот Макаров тогда в первый раз избрался, был главой Советского района. Был журналист из Асиновского района Олег Колеров, начинающий предприниматель Сергей Ильин, профессор медуниверситета Иван Тютрин…

А потом уже, со второго-третьего созыва серьезные люди поняли, что в Думе принимается бюджет, распределяются большие деньги. И туда уже пошли первые лица из нефтянки, газовой отрасли, банкиры, директора больших предприятий…

Николай Могильный несколько раз баллотировался на местных выборах. Агитация 2003 года

Был такой депутат, ныне в бегах, Сергей Кравченко. Поздравлял с Новым годом, но свое лицо не показывал. А «Зеленая фабрика» — проект, на котором он погорел.

Календарики от «Зеленой фабрики»

У депутата Резникова есть цикл календариков с храмами. Богоявленский собор тогда был в руинах, там был один из цехов завода резиновой обуви.

Храмы от Владимира Резникова

В 90-е было меньше Сталина. В конце 80-х — начале 90-х на россиян обрушилась информация о репрессиях. Они были еще свежи в памяти людей, и как-то приподнять Сталина было немыслимо, только узкая прослойка за него держалась. А сейчас — у нас все плохое забывается же. Информации стало еще больше, но появились [мнения]: нельзя мазать одной краской, было и хорошее. И под этими лозунгами все возобновляется, реваншируется.

Так коммунисты пытались привлечь молодежную аудиторию

Город

Оппозиция идет ромбом

На выборах 2001 года у нас шла оппозиция в виде такого… Как говорится, танки идут ромбом. Кандидаты объединились в блок «Оппозиция». Их там было семь человек. Возглавлял их главный редактор «Томской недели» Олег Плетнев.

На следующий избирательный цикл городской депутат Евгений Кротов попытался повторить этот прием. Совершенно другие лица, но прием тот же самый: «Мы — оппозиция». Правда, результат получился хуже.

Календарики сохраняют в себе исторические моменты, в том числе очень забавные. Вот календарик Николая Шульги, он баллотировался в мэры в 2000 году с лозунгом «Мы вылечим Томск от коррупции». А года через три его застукали с поличным, когда он брал взятку.

Николай Шульга, который обещал вылечить Томск от коррупции, но что-то пошло не так

Все выборы в мэры были очень конкурентные. Первые прошли в 1996 году, когда все ставили на действующего мэра Коновалова Геннадия Викторовича, а вдруг пришел Макаров и выиграл.

В следующие выборы против него ополчилась вся оппозиция: Плетнев, Галямов, Шульга. Там такая рубка была... Но Макаров всегда избирался. С неочевидным преимуществом, но все равно его народ упрямо избирал. Может, и до сих пор бы избирали, если бы в 2006 году не арестовали.

Агитация за Макарова

Было все. И белый пиар, когда каждый говорил, что он лучше других и видит развитие города так-то и так-то. И черный пиар, когда соперники пытались друг друга опустить ниже плинтуса. Макарова, например, обвиняли в том, что он наркоман, запускали прочие грязные слухи и сплетни. Против каждого политика можно было что-то накопать, а если не накопаешь — что-нибудь приписать такого, что воздействует на избирателя.

Но еще чем запомнились выборы мэра — они всегда сопровождались телевизионными дебатами. До сих пор старожилы нашей политической жизни помнят дебаты Макарова с Плетневым, Макарова с Деевым, Макарова с Галямовым. Макарова в очном споре очень трудно переиграть — человек интеллектуально развитый, с цепким умом. Он владел ситуацией, цифрами, фактами и всем этим мог оперировать. Галямов, например, считался одним из самых больших специалистов в сфере жилищно-коммунального хозяйства города. Он был из тех, кто знал, как это все функционирует, и, тем не менее, даже на этом поле он Макарову уступал.

В предвыборной гонке 90-х и первой половине нулевых играли заглавную роль СМИ. В 90-е годы — и телевидение, и радио, и газеты. Потом начался крен в сторону телевидения. Очень мощным и самым рейтинговым каналом был, конечно, ТВ2, потом ГТРК. Одно время, где-то до начала нулевых годов, в Томске выходило до семи информационных программ различных телеканалов: СТС, телерадиокомпания «Эфир», телекомпания «Алиса»... Сейчас уже и не упомнишь все. У каждой была своя ниша, своя аудитория. Кандидаты в депутаты пытались это дело отпахивать, выступать, ролики запускать.

Газеты где-то с конца 90-х использовались для белой политической рекламы, позитивной: какой я хороший, про меня говорят хорошее. А в качестве чернухи использовались подметные газеты — делались одноразовые выпуски.

Применяли такую технологию. К выборам, допустим, мэра допускался технический кандидат, который не претендовал на победу, а шел негласным спутником для основного кандидата. Через этого технического кандидата оплачивалась компрометирующая продукция, чернуха. Все это печаталось гигантскими тиражами и разбрасывалось по почтовым ящикам.

Страна

В коллекции Сергея Никифорова много «федеральных» календариков

Такие календарики — хороший вариант миниподарочка. Кандидат часто участвует во встречах с избирателями, ему надо им что-то подарить. Это не очень затратно, но эффективно — у человека остается что-то от кандидата.

Явлинский и Зюганов — в политике с 1993 года. Начинали с думских выборов, участвовали потом в президентских. Какие-то выборы пропускали, как недавно Зюганов, который уступил свое место Грудинину, но все равно за спинами стояли. «Яблоко» изначально позиционировала себя не только как демократическая партия, но и как партия «зеленых», поэтому у них много календариков с экологической тематикой, против ядерных отходов и тому подобное.

Партия «Правое дело», год не указан

На обратной стороне календарика партии «Правое дело» мелким шрифтом написано: «Вместо того, чтобы читать всякую ерунду, написанную мелким шрифтом, оторвись от микроскопа и сходи на выборы. За кого голосовать, ты уже догадался. Тираж — 100 500 экземпляров. Оплачено натурой. Отпечатано ООО „Подпольная типографика“, галактика Млечный Путь, планета Криптон, д. 6. Заказчик А.Н. Оним».



Владимир Вольфович 13 лет назад

Политическая критика от «Яблока»

«Единая Россия» начиналась в 1999 году с избирательного блока «Медведь». Календарик на 2000 год

В 1995 году у нас в бюллетене было 43 разных партий. Была, например, Партия любителей пива, Женщины России, блок Джуны, Ассоциация адвокатов… Был Конгресс русских общин, который возглавлял Александр Лебедь.

Союз правых сил — СПС

Сергей Кириенко, Ирина Хакамада, Борис Немцов. Интересно, как сложились судьбы: одного уже в живых нет, вторая стала бизнес-тренером, а третий рулит внутренней политикой во всей стране.

Календарики из других регионов — однотипные. Мало кто чем отличается.





Стандарт предвыборного календарика. Отличаются только имена и лица

Один из популярных приемов — примазаться к популярному человеку. В свое время был очень популярен в Москве Юрий Лужков. В моей коллекции оказалась целая серия календариков, где тот, кто баллотируется, считал важным прикоснуться к нему.

Календарики образца «Я плюс Лужков»

Это не карманный календарик, но тоже интересно. Листовка на выборах президента 1996 года. Тогда президент Ельцин избирался, воевал с коммунистами, с Зюгановым. Календарь Ельцина расписан до 2000 года. И как раз накануне 2000 он подал в отставку. То есть фактически он себе расписал время, когда будет у власти.

Календарь Ельцина до 2000 года

Политические календарики времен Советского Союза в моей коллекции тоже есть. Понятно, что тогда была только одна партия. Но сохранилось много календариков пропагандистского свойства, изображения Ленина, революционеров… Олимпиада в Москве 1980 года тоже была отчасти политическим проектом, поэтому я ее включил в коллекцию.

Самые ранние календарики о политике из коллекции Сергея Никифорова относятся к советскому периоду

Креатив в советское время присутствовал. Это особенно заметно на календариках, связанных с техникой безопасности. Там есть очень оригинальные.

Образцы советского дизайна

По моим подсчетам, в коллекции сейчас больше пяти тысяч календариков. Не все чисто политические, но к ним я присоединил календарики СМИ, органов власти, общественных организаций… Не могу придумать, как коллекцию оформить. Календарик нужно смотреть с двух сторон. Значит, должен быть альбом с прозрачными кармашками типа мультифор, чтобы можно было полистать и посмотреть. А кармашки фотоальбомов прозрачны только с одной стороны. И они большие, календарики там болтаются.

Календарики из недавнего прошлого

За 30 лет в этом жанре кардинальных перемен не произошло. Самое печальное и самое интересное, что некоторые календарики 90-х выглядят современнее и интереснее тех, которые выпускают сейчас.

Фото: Серафима Кузина

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