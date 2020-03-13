Еда. Рецензии.

Обед в coffee bar «Черный»

13 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

Вывеска «Черный» появилась на здании на проспекте Фрунзе еще летом, но в полную силу заведение заработало недавно.

Я заглянула туда, и обнаружила, что coffee bar крошечный, но очень милый.

Где: пр-т Фрунзе, 102, вход ближе к Новгородской.

Интерьер: два небольших зала. Первый с высоким длинным барным столом. Основной чуть больше, с тремя столиками и витринами. Но здесь даже умудряются иногда проводить рок-концерты! Заведение живет под лозунгом «В тесноте, да не в обиде!». Тут нормальное дело подсаживаться за чужие столики на свободные места.

В первом зале на стене — фотографии из истории «Черного». Еще привлекают внимание миска и коврик — сюда можно приходить с собакой. Ограниченное пространство не позволяет особо фантазировать, все минималистично.

Меню: как такового его нет, надо смотреть на витрину, доску за барной стойкой, карты-меню. На витрине углядела сладости — шарлотку за 100 рублей, чизкейк за 150 рублей. На доске за барной стойкой и в картах-меню вычитала про акции — с 7:30 до 11:00 можно позавтракать, каша и кофе обойдутся в 160 рублей. А с 11:00 до 16:00 действует акция «Сэндвич плюс кофе» за 300 рублей. Каша только овсяная, но есть добавки и возможность приготовить на альтернативном молоке. Кофе — классический: американо, латте, капучино. Порция 350 мл и ее здесь почему-то считают маленькой :). Из сэндвичей есть варианты с курицей, с лососем, с карбонадом, с ветчиной. Везде еще какие-то вкусные дополнения, будь то базилик, сыр, авокадо или соус.

В отдельном кофейном меню удалось найти больше кофе. Классика — от 85 рублей, варианты интересной заварки — от 160 рублей, авторские напитки — по 200 рублей. Здесь есть интересные сочетания вроде латте мята-чабрец и лемонграсс, раф апельсин-розмарин. Отдельное предложение — эспрессо шоты (80 рублей) с аппетитными дополнениями вроде имбиря и мяты-чабреца. В меню на досках в разделе Four Seasons заметила еще один удивительный вариант кофе — свекольный латте (с соком свеклы, медом и миндальным молоком, стоит 180 рублей). Также в этом разделе — клюквенный пунш, кокосовый шоколад, напитки, объединившие миндаль и куркуму, мяту и халву. Чай со вкусными добавками вроде базилика, имбиря, лайма - 180 рублей.

В отдельном меню — трдельники (от 160 рублей), очень популярный в Чехии вариант местной выпечки. Есть классические, а также со сладкими и несладкими начинками.

Еда: я заглянула в бар днем, поэтому воспользовалась предложением «Кофе плюс сэндвич». Взяла латте и сэндвич с лососем, авокадо и творожным кремом. Заказала и трдельник — с брусникой, кедровыми орешками и сливочно-сырным кремом. Думала о свекольном кофе, но в этот раз не решилась. Про сэндвич у меня уточнили, из белого или черного хлеба делать. Сказали, что черный — не обычный наш черный, а выпеченный по американским технологиям. Уточнили, что рыбу солят сами.

Сэндвич принесли вместе с кофе (300 рублей). Латте в авторском бумажном стаканчике с надписью «Черный». Крепкий, с легкой горчинкой, горячий.

Сэндвич с лососем, творожным сыром и авокадо, подается теплым. Очень понравился — хлеб вкусный, чуть хрустящий, похожий на ржаные варианты. В начинке все гармонично — и рыба (хорошее нежное филе без случайных костей), и спелое авокадо, и сыр. Правда, вместо обещанной руколлы я заметила зеленый салат, но на вкусе сэндвича это не отразилось.

После сделали трдельник (210 рублей). Не могу сказать, что сразу вспомнились пражские — в моих воспоминаниях у них было более выразительное и нежное тесто. Но — выпечка приятная, начинки добавили щедро. В сливочно-сырном креме больше чувствовались сливки, брусника тоже заметнее меда. В целом не приторно, но сладко и сытно. Да и прежде в Томске трдельники мне еще не попадались.

Счет: 510 рублей за сэндвич с кофе по дневной акции и трдельник.

Итого: уединиться и обособиться от остальной публики в «Черном» не получится, но в целом здесь царит душевная, демократичная атмосфера. Хозяева доброжелательные и гостеприимные, сэндвичи и трдельники — вкусные. И когда-нибудь непременно попробую отдельно свекольный латте, такой экзотики в Томске прежде не встречала.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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