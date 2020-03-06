Еда. Рецензии.

Ужин в ресторане мексиканской кухни Chupito

6 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

На месте прежнего «Мясного кафе» в районе Лагерного сада теперь сразу два новых заведения.

Заказать столик в ресторане мексиканской кухни Chupito заранее не удалось, мне сказали «Просто приходите». Но зал оказался небольшим, и все места были заняты. К счастью, один из столиков вскоре освободился.

Где: пр. Ленина, 1, стр. 3.

Интерьер: пространство располагает к тесному общению — здесь большой общий высокий стол, и ряд смежных диванчиков с отдельными небольшими столиками. Сюда скорее пойдешь повеселиться, нежели спокойно поговорить. Внешне помещение гармонирует с традиционными представлениями о Мексике. Яркие желтые или небесно-голубые стены напоминают о далеких солнечных краях, тематические плакаты на стенах — конкретно о Мексике.

Меню: оно за барной стойкой, короткое и с уклоном в мексиканскую кухню — ее в Томске после закрытия «Фриды», кафе в «Киномаксе», особо не наблюдалось. На одной стороне листа собраны все предложения по еде (от 120 рублей). Здесь и популярные не только в мексиканских заведениях Nachos, закуска на основе чипсов, и различные Taco (мясные, с креветками и овощные с жареным сыром и шпинатом для вегетарианцев), и мексиканский суп Pozole.

Вариантов напитков заметно больше, чем блюд. Из неординарного — мескаль (от 270 рублей за порцию), мексиканский ром (от 310 рублей) и более 20 вариантов текилы (от 180 рублей)! Есть несколько коктейлей (от 270 рублей), большинство названий незнакомые. Из менее экзотического — пиво (от 130 рублей, выбор минимален, темных вариантов нет). Из безалкогольного в меню только сок (130 рублей и кола (120 рублей).

Еда: заказ делается за барной стойкой. Я выбрала суп Pozole, Taco el Camarones с креветками. Напиток выбирала долго, в итоге решила попробовать мескаль. Заявленных в меню вариантов не оказалось, но мне предложили альтернативу. В итоге взяла классический не очень сладкий вариант этого напитка из агавы, из бутылки с… червячком. Якобы такая добавка обладает целебными и даже магическими свойствами, но вряд ли червячок оказал на мескаль какое-то реальное влияние :) К нему я добавила заливку из томатного сока, апельсина и лайма — мне сказали, что в Мексике мескаль и текилу запивают именно ей (и никакой соли и лимона).

Мескаль (290 рублей стопка) на вкус показался ярче и выразительнее текилы, больше сладковатых ноток. Крепкий, но пить можно (мягче коньяка и виски). Заливка (25 рублей за стопку) приятна сама по себе — свежее, непривычное сочетание томатного сока и цитрусовых.

Суп Pozole (180 рублей) принесли быстро. Очень порадовал — и вкусно, и ново. Много мяса (рваная говядина), которое интересно сочетается с кукурузой, фасолью и красной капустой. Подается с лепешкой из тонкого теста. Соленое, сочное за счет капусты и кукурузы, сытное блюдо, но не чересчур.

Taco el Camarones (250 рублей) готовили чуть дольше, принесли, пока я еще ела суп. Хорошо, но не так гармонично, ка первое блюдо. Порадовали большие, аппетитно поджаренные креветки и острота халапеньо, но очень уж много соуса. В составе — томатная сальса и манго-халапеньо, фрукт не очень распознается на вкус. Появляется ощущение, что жирный соус забивает все остальное. Зато получается очень даже сытно.

Счет: 745 рублей

Итого: Chupito — веселое шумное место с экзотическим для Томска меню и большим выбором напитков. Больше всего радует возможность попробовать действительно что-то новое, в первую очередь в плане алкоголя. Ну и суп отличный.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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