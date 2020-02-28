Еда. Рецензии.

Обед в ресторане «Река 827»

28 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

В ясную погоду в ресторане «Река 827» особенно хорошо — вид на солнечную набережную Томи радует.

В один из таких погожих дней я и решила пообедать в известном томском заведении.

Где: пер. Кооперативный, 2.

Интерьер: в «Реке 827» красиво — большие окна с видом на набережную, солнце освещает весь зал. Кирпичные ретро-стены, украшенные старинными картами, светлая мебель. Особенно порадовал уютный уголок, отделенный от основного зала стеной с большим зеркалом.

Время ланча: с понедельника по пятницу с 12:00 до 16:00.

Загруженность зала: во время моего неспешного обеда в самый час пик от 13:20 до 14:20 было занято еще не более пары столиков. При желании можно сделать заказ заранее и пообедать максимально быстро, но необходима предоплата.

Меню дня: меняется каждую неделю. Скидок на основные предложения в обед не предусмотрено. Бонусная система в заведении есть, постоянные гости могут накапливать бонусы при любом посещении ресторана, в том числе и во время бизнес-ланча.

В каждом разделе две-четыре позиции. Салаты — от 140 рублей. Я застала и знаменитый «Цезарь», и загадочный «Вальдорф с вишней». Супы (от 180 рублей) были мясной и рыбный, причем не просто рыбный, а с угрем! Вариантов горячего (от 160 рублей) побольше: есть печеные овощи в сковороде, подходящие вегетарианцам. Из неординарного — рыбная котлета с растушенным папоротником в сливках.

Отдельно в меню выделено блюдо от шефа. Каждую неделю оно новое, я застала ризотто с морепродуктами. Есть десерты — от 90 рублей, а вишневое желе в обед обойдется в 160 рублей. Из напитков отдельно предлагаются сухие вина (от 210 рублей за бокал), безалкогольные варианты (от 50 рублей) классические (кофе-морс-чай), из самого необычного — травяной чай с имбирем.

Еда: я выбрала «Вальдорф с вишней», сливочный суп с угрем и блюдо от шефа. Из напитков — травяной чай с имбирем.

Почти сразу же после заказа принесли комплимент от заведения — итальянские хлебные палочки гриссини и к ним два соуса — морковный и свекольный. Очень приятное впечатление. Хлеб хрустящий, морковный соус — сладко-острый. И вариант из свеклы тоже вкусный.

Через пару минут уже принесли травяной чай с имбирем (90 рублей за 400 мл). По чашкам его разливает официантка. Напиток тоже порадовал — легкая жгучесть имбиря и травяная основа, без горечи и неприятных привкусов.

Салат «Вальдорф с вишней» (140 рублей) ждала около 10 минут. В составе — вишня, груша, сельдерей и листья салата, плюс ванильная заправка. Салат, как и все блюда обеда, при подаче предлагают посыпать свежемолотым перцем. На салат похоже больше, чем на десерт, хотя груша слегка сладковатая, как и вишня. Но ванильная заправка скорее нейтральная, обилие салата и сельдерей делают свое дело. Блюдо несладкое. Оригинальное, но не сказать, что его непременно стоит попробовать.

Сливочный суп с угрем (220 рублей) подали сразу же, как я разобралась с салатом (видно, что отследили этот момент). Сытный и аппетитный, сразу напомнил о супах из ресторанов и кафе с японской кухней. В составе много водорослей, угорь тоже есть, но поменьше. Бульон сливочный и приятно-рыбный, без резкого запаха. Суп оставил очень приятное впечатление.

Ризотто с морепродуктами (230 рублей) ждала около 10 минут. В принципе, супа и салата было бы достаточно, ризотто целиком уже не осилила. Но и запоминающимся вкусовым событием оно не стало (а пометка «от шеф-повара» невольно завышает ожидания). Сверху — кусочки сыра, из морепродуктов — пара креветок, мидий и кусочков кальмара, еще добавлен лук. Специй особо не чувствовалось. Рис по консистенции клейкий. Блюдо сытное.

Счет: 680 рублей за обед из трех блюд и напиток.

Итого: в «Реке» хорошо. Обслуживание ресторанное — все быстро, максимально вежливо, и даже чай самой наливать не приходится. Обстановка уютная, еда радует. Но во многих томских заведениях на такую сумму можно неплохо пообедать и пару раз.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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