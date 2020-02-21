Еда. Рецензии.

Ужин в ресторане «Южане»

21 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

В новый ресторан, сменивший кафе Teplo на Маркса, я попала случайно — искала, куда бы пойти вечером в субботу.

В «Южанах» столик нашелся, хотя уже через час гостей в заведении было полно.

Где: ул. К. Маркса, 23а.

Интерьер: обстановка изменилась, и при этом, учитывая название прежнего заведения, визуально стало теплее. Яркие декоративные подушки, горшки с зелеными растениями и панно, имитирующие нежно-зеленую траву, нарисованные мандарины… В другой части зала преобладает кавказский колорит — ковры на стенах, низкие пушистые абажуры, а над барной стойкой — гостеприимный тост.

Меню: удалось обойтись без внушительных фолиантов. Все лаконично.

Салаты (от 240 рублей) с уклоном в кавказскую и даже азиатскую кухню. Здесь можно заказать и аджапсандали с грузинскими специями, и узбекский бахор, и горячий салат с говядиной в азиатском стиле, но европейский «Цезарь» тоже найдется.

Супы (по 210 рублей) тоже разные — готовят лагман, гуляш с телятиной по-бакински, харчо, но подают и борщ.

Горячие блюда (от 270 рублей) объединяют грузинское оджахури (печеную свинину с картофелем) и чкмерули (курица в сливочном соусе) с куриными котлетами с пюре и жаренными мидиями.

Блюда, приготовленные на мангале, собраны отдельно (от 230 рублей). Их много! Это шашлыки (в том числе из языка), люля-кебаб, рыба, домашний сыр на гриле, куриный стейк, антрекот из баранины, свиные ребра. Гарниры тоже идут отдельно (от 80 рублей), кроме овощей и грибов на гриле готовят картофель в разных видах и салат «Ачик-чучук» (по сути — просто свежие овощи). Конечно, предлагают и хинкали с разными начинками — говядиной, бараниной, домашним сыром.

Хачапури собраны в отдельный раздел (от 260 рублей), выбор есть — к примеру, можно попробовать с вяленой индейкой или ростбифом. Осетинские пироги (350 рублей) готовят с грибами и курицей, а также с картофелем и брынзой. Лепешки предлагают нескольких видов — с зеленью, с пряностями, с картофелем и сыром.

Закуски (от 180 рублей) — и традиционные, вроде нарезки сыров, фруктов, строганины из горбуши, но есть и пхали — нежный паштет из грецких орехов и свеклы. Отдельно собраны предложения к пиву (от 50 рублей), там ничего экзотического — обычные варианты от сухариков до крылышек.

Место десертам в меню нашлось (от 70 рублей), хотя выбор пока лаконичен. Но это и мороженое, и домашние пироги, и восточная пахлава.

Из безалкогольных напитков в «Южанах» есть обычные чаи (100 рублей), авторские (от 150 рублей), где много специй — и груша с кардамоном, и грейпфрут с корицей, и облепиха с розмарином, и гранатовый сок с зирой и тимьяном… В общем, скучно не будет! Кофе (от 90 рублей) — и обычный, и с облепихой или арахисом. Какао и пряный горячий шоколад тоже готовят. Из холодных предложений — соки-газировки (от 70 рублей) и лимонады (150 рублей). Последние тоже есть любопытные, к примеру, с малиной и тимьяном.

Вина есть грузинские и абхазские (от 900 рублей бутылка, от 160 бокал). Игристое — из Италии (800 рублей бутылка). Готовят классические коктейли (от 270 рублей), миксы (сочетания вроде рома и колы, от 180 рублей). Выбор крепких напитков (от 90 рублей) не очень велик, но есть несколько вариантов водки, виски, биттеров, джина, текилы, коньяк, ликеры-настойки ром. Пиво (от 170 рублей) только светлое.

Еда: я взяла хинкали — каждого вида по одной, горбушу на мангале с соусом «Морнэ», а еще — бутылку красного грузинского сухого «Саперави» (на двоих).

Вино (1 100 за бутылку) подали быстро. Очень порадовало — прежде в томских заведениях с кавказской кухней мне попадался заметно более терпкий вариант. Это же было сухое с легким, нежным, лишенным приторности и терпкости вкусом.

Рыбу и хинкали принесли почти одновременно, а два горячих сразу — это всегда неудобно.

Горбуша с соусом «Морнэ» (280 рублей) поразила своим размером. Хорошо, что я не брала гарнир! На тарелке был не крошечный кусочек, а целая рыбина, щедро залитая соусом. Лимона могло бы быть побольше, но зато к рыбе подали маринованный лук. Соус сливочный, без каких-то ярких вкусовых акцентов. Рыба не сухая, достаточно нежная, сытная в меру. Впечатление приятное.

Хинкали (210 рублей за 3 штуки) вкусовым событием не стали. Немало теста, начинка из сыра нежная. В мясные фарши добавлена зелень, фарш порублен мелко.

Соусов в меню нет, но нам посоветовали томатный с зеленью (25 рублей). Не острый, легкий, без сильных колоритных вкусов приправ.

Счет: 490 за еду и 1 100 за бутылку вина.

Итого: в целом — неплохо. Порадовало рыбное блюдо — и размером порции, и вкусом, и ценой. Вино стоит попробовать любителям грузинских вин. И атмосфера в целом в «Южанах» приятная — доброжелательно, просто, уютно.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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