Еда. Рецензии.

Завтрак в Make Love Pizza на Комсомольском

14 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

В Make Love Pizza на Комсомольском я отправилась завтракать. В планах были панкейки.

Но застать их в кафе удалось только со второго раза. В первый визит блюдо мне посчитали, а потом извинились, что все панкейки уже съели. Так удалось попробовать еще и английский завтрак.

Где: пр-т Комсомольский, 14а.

Интерьер: кафе располагается в «стеклянном» здании, поэтому здесь всегда светло, а в солнечный день — особенно. Это гармонирует с жизнерадостным, летним желто-голубым интерьером. Здесь, как и в первой пиццерии на Ленина, вспоминается старый добрый рок-н-ролл — его герои и великие цитаты украшают стены.

Большой зал делится на две части. В одной — барная стойка, другая часть находится на некотором на возвышении. Там за столиками возле окон особенно уютно.

Меню: такое же как в первом кафе Make Love Pizza. Разнообразные пиццы под неординарными названиями от 285 рублей. Кроме этого в меню есть рок-н-роллы (от 165 рублей), в том числе и с фалафелем, чуть-чуть салатов (от 250 рублей) и супов (от 150 рублей), закуски (от 140 рублей) вроде картофельных долек и сырных шариков. Найдется несколько десертов (от 130 рублей).

Из напитков в меню есть согревающие варианты (от 140 рублей). Это и классические чаи, и ройбуш со специями, и травяные варианты. Делают в Make Love Pizza любопытные крафтовые компоты (90 рублей), где цитрус сочетают с курагой, а черноплодку с корицей. Фрэш только апельсиновый (130 рублей), соки — исключительно Rich (140 рублей), газировка (от 80 рублей) — в достаточном разнообразии. Из любопытных напитков есть теплые тропические коктейли (190 рублей), где фрукты смешиваются с приправами и чаями, газировками и сиропами. Просто коктейли (180 рублей) тоже найдутся, они молочные. Есть пара смузи (за 200 рублей). Натуральные лимонады с душистыми травами (за 145 рублей) находятся в разделе «Пей траву!».

Кофе — в отдельном меню. Различные варианты заварки обойдутся от 130 рублей. Обычный кофе — от 120 рублей. В меню немало фантазийных вариантов.

Что касается завтраков, то они в Make Love Pizza подаются каждый день с 10:00 до 16:00. Напитки нужно брать отдельно. Из еды (от 130 рублей) можно выбрать овсянку, панкейки, гранолу и комплексные английский и израильский завтрак.

Еда: в первый свой визит я взяла английский завтрак и имбирный латте. Во второй удалось застать панкейки с соленой карамелью (еще можно с малиновым и шоколадным сиропом, хотя в меню этого не пишут), в дополнение взяла кофейный напиток «Баунти». Заказ делается за барной стойкой. В кафе со всеми гостями общаются исключительно на «ты» и обращаются «Привет!».

Английский завтрак (260 рублей) приготовили быстрее, чем кофе. Оставил очень приятное впечатление. Глазунья легкой прожарки, до красиво-затуманенных желтков. К ней идет вкусный, но, как и полагается, жирный обжаренный бекон. Гренки хрустящие, не жесткие, слегка в масле и специях. Помидоры черри нежные, сладкие. Картофельные дольки — подсушенные и в специях. Фасоль в неостром обильном соусе. Блюдо сытное, но не чересчур.

Имбирный латте (165 рублей) — красивый, слоистый, посыпан корицей. Имбирный сироп (его готовят в Make Love Pizza) ощутим, есть легкая острота, но не резкая. Не слишком сладко, но сытно.

Во второй раз я наконец попробовала панкейки. Готовятся не быстро, поэтому кофейный напиток принесли раньше.

«Баунти» (170 рублей) оказался не слишком сладким, а вот кокосовый вкус ощущался хорошо. Напиток не приторный, в нем много молока, подается не слишком горячим.

Панкейки с соленой карамелью (165 рублей) выглядели очень привлекательно. Дополняются драже M&M’s с шоколадом и попкорном. Панкейки наполовину политы соусом со вкусом соленой карамели. Также соус подают отдельно. Любопытный — карамельный, сладко-соленый, насыщенный. Панкейки толстенькие, тесто по вкусу — обычное, без добавок. Очень, очень сытно — даже если больше ничего не заказывать, одну порцию можно и не осилить.

Счет: 445 рублей за английский завтрак и кофе, 335 рублей — за панкейки и кофе.

Итого: Make Love Pizza на Комсомольском — приятное солнечное место, есть уютные столики. Завтраки сытные, вкусы тоже радует. Во время завтрака в кафе публики было немного, но ближе к 16 часам количество посетителей резко выросло.

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

Тэги/темы: