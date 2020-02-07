Еда. Рецензии.

Ужин в кафе-баре «Разговоры»

7 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

В это заведение я попала не сразу — за два часа до визита в субботу столик в «Разговорах» забронировать оказалось нереально.

Но через неделю я уже не повторила своей ошибки, позаботилась о местах заранее и побывала в новом кафе-баре, где атмосфера располагает к долгим беседам, а в меню можно найти неординарные блюда.

Где: Карла Маркса, 23а.

Интерьер: совсем не похоже на E’Italy, что обитали здесь раньше. Обстановка перекликается с названием — здесь мило, уютно, на первый взгляд просто, так что ассоциация с беседами на кухне очень уместна.

Никаких вызывающих визуальных решений или подчеркнутой роскоши: низкие люстры с простыми абажурами, настольные лампы, а также шторы-перегородки, позволяющие разделить столики. Тона сдержанные и приятные глазу, стены белые, окна украшены гирляндами из сушеных апельсинов, шишек и еловых веток. От окон в холодный день дует, но на стульях заранее лежат теплые пледы.

В целом слоган «Едим и говорим» здесь очень уместен, правда, после 20 часов в заведении начался концерт, и разговаривать стало сложно из-за громкой музыки.

Меню: их два — с едой и с напитками, оба лаконичны, так что выбирать удобно. Предложения для вегетарианцев (их в меню немало) и для детей отмечены специальными значками. Обо всех блюдах сообщается, сколько времени их будут готовить.

Быстрее всего можно заказать блюда (от 190 рублей) вроде брускетт, мини-сырников с чесночком и зеленью и йогуртовым соусом, сельди с печеным картофелем и брусничным соусом с коньяком.

Салатов (от 150 рублей) достаточно, все любопытные — можно попробовать варианты, где сочетаются нут, морковь, тофу и кокосовые сливки, печеная свекла с печеной тыквой, говядина с вешенками в имбирной заправке, жареный адыгейский сыр с апельсином.

Предложения по супам (от 160 рублей) лаконичны, зато среди них такой нестандартный вариант, как крем-суп из свеклы со сливочным сыром.

Целый раздел отведен блюдам из яиц (от 180 рублей). И это не только омлеты, а запеченная чиабатта, фритатта со стручковой фасолью, креветками и кукурузой-гриль, шакшука с овощами.

На горячее (от 210 рублей) предлагают разнообразные блюда — овощи на гриле соседствуют с вымоченной в молоке треской с ягодным соусом, к буженине готовят капусту с черносливом, к толстому краю идет булгур и овощи. Индейку и курицу тоже подают.

Также в меню найдутся разнообразные фрикадельки (от 210 рублей) — рыбные (к ним соус на кокосовом молоке), куриные, мясные и даже нутовые.

Отдельно собраны блюда для компании (от 1 200 рублей). Они весят более 1,5 кг. Состав — креветки, жареный адыгейский сыр, фрикадельки и прочее.

Из сладкого (от 120 рублей) — меренга, творожные пончики с карамелью, снова фрикадельки (на сей раз шоколадные) и несколько традиционных тортиков.

Среди безалкогольных напитков — кофе (от 80 рублей), из неординарных вариантов — кофе с соком. Есть чай (от 170 рублей), он только по 500 мл. Отдельно собран «Наш чай», где экзотичный молочно-сырный чай со специями и более ожидаемые варианты с облепихой и имбирем, черной смородиной и мятой. Еще из неалкогольного подают морсы, молочные коктейли, домашний лимонад, сок и газировку (от 50 рублей).

Что касается напитков с градусом, то в «Разговорах» есть настойки (150 рублей), фирменные коктейли на основе настоек (290 рублей), пиво (от 190 рублей), причем и томское от Fun Сraft, и бельгийское, и английское, и немецкое, и безалкогольное чешское. Отдельно я засмотрелась на сидры (от 400 рублей). Они только в бутылках по 0,75, есть французские варианты, включая Rose.

Завершают меню вина (от 200 рублей бокал, от 800 рублей бутылка) — европейские, австралийские и из Новой Зеландии.

Еда: много оригинальных вкусовых сочетаний, поэтому выбрать было сложно. В итоге я взяла салат с жареным адыгейским сыром и буженину с капустой с черносливом. Хотела попробовать коктейль, но оба приглянувшихся мне варианта в тот вечер приготовить не могли. Тогда остановилась на сливочно-кофейной настойке.

Салат (250 рублей) из адыгейского сыра, стручковой фасоли на гриле, салата ромэн, апельсина и миндаля приготовили быстро. Он был теплым, порция большая, но во многом за счет листьев салата. В целом блюдо легкое. Апельсин без шкурок, миндаля достаточно, сыр вкусный и в меру жирный. Ощущение сочного, летнего блюда. Запомнилась оригинальная подача приборов, перекликающаяся с общем настроем на кухонную беседу — их приносят в стеклянной банке.

Буженина (290 рублей) с капустой с черносливом и соусом Демиглас оказалась очень сытной. Сливочный соус ненавязчив по вкусу. Сочетание тушеной капусты и чернослива нетипичное, но удачное для тех, кто готов к новым вкусам. Буженина горячая, достаточно жесткая, нежирная, без резких сильных приправ.

Сливочно-кофейная настойка (150 рублей) оставила приятное впечатление. Не резкая, не горькая, сладко-кофейного вкуса. Крепкой не кажется. Больше похожа на ликер, чем на настойку.

Счет: 690 рублей.

Итого: в «Разговорах» много интересных блюд, адекватное соотношению цена-качество, уютно. Если в этот вечер нет никакого концерта, разговаривать комфортно. И есть французский сидр… Надо зайти еще!

Это не рекламный материал. Он отражает точку зрения редакции, рассказывает о том, что понравилось и заинтересовало исключительно обозревателя Томского Обзора и Афиши. Поход в заведение оплачивался из редакционного бюджета. Реклама в рецензиях публикуется исключительно во врезках с пометкой «Реклама» или «Промо». Если вы хотите разместить ее здесь, пишите нам на info@westsib.ru.

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