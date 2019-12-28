Еда. Рецензии.

Обновленная Torta на Гоголя

28 декабря 2019 / Томский Обзор / Фото: Мария Симонова

АВТОР Мария Симонова

В инстаграме Torta были такие аппетитные рождественские кексы, что сразу захотелось отправиться в кондитерскую за новогодним настроением.

Выбрала ту, что недавно открылась после ремонта на Гоголя. Оказалось, что рождественскую выпечку делают только на заказ. Но в меню нашлось несколько праздничных вариантов.

Где: ул. Гоголя, 55.

Интерьер: глобальных перемен после ремонта не заметила. Впечатляющих акцентов в визуальном решении не появилось. Столы светлые, стены тоже, обои с милым ненавязчивым рисунком.

Пространство небольшое, все сидят совсем рядом, периодически часть свободного пространства занимает очередь из гостей, которые берут сладости с собой. Больше внимания привлекает новогоднее оформление — декоративные еловые ветки, шарики, пряничный домик.

Меню: его как такового нет, все пироги и сладости представлены на витрине. Кофейные и чайные предложения перечислены на двух разных досках на стенах. Подробности о напитках и их ценах удается выяснить только в карте-меню возле кассы, когда приходит пора рассчитываться за заказ. Это не очень удобно. Позиции сопровождаются пометками «top» (если блюдо популярно) и «new» (если речь о новинках).

Авторские чаи (240 рублей за чайник) предполагают варианты с ягодами, имбирем, цитрусовыми. Из наиболее редких для Томска предложений есть черный чай с клюквой, тимьяном и розмарином, каркаде с мандарином и можжевельником. Чайничек классического чая обойдется в 140 рублей. Здесь не только черная и зеленая классика, но и липовый, ромашковый, мятный чай.

Из прохладительных напитков в кондитерской есть клюквенный морс и компот из кураги (60 рублей). Классический кофе (цены от 89 рублей) в меню представлен, его можно приготовить на альтернативном молоке — миндаль, соя, кокос обойдутся от 190 рублей. Много разнообразного авторского кофе (от 200 рублей) — здесь и латте с розой, и черничный латте на миндальном молоке, и даже какао с бананом.

Что касается еды, есть маленькие пирожки (от 40 рублей) с классическими начинками вроде капусты, картошки, яблок с вишней. Круассаны и эклеры — от 70 рублей, во столько же обойдется классическая или медовая картошка. Печенье — от 100 рублей за штуку. Я застала ореховое, шоколадное, фруктовое.

Из несладкой выпечки были пироги (от 85 рублей за 100 граммов) — с ветчиной и оливками, луковый, с сыром фета, с шампиньонами.

Что касается тортов, то есть варианты с фиксированной ценой за кусок, и те, которые на вес. Кусок десерта обойдется от 110 рублей. Достаточно классики — «Наполеон», «Красный бархат», «Три шоколада», «Медовик». Но найдутся и неординарные предложения вроде «Тимьяна с клюквой», «Морковного с апельсином» и ореховых вариантов вроде «Сливочного фундука» и «Фисташковой оперы».

С собой можно взять ягодный зефир (120 рублей за 100 грамм, уже расфасован по упаковкам).

Еда: чтобы почувствовать новогоднее настроение, я заказала кофейный глинтвейн и мандариновый торт. А из несладкого выбрала зеленый пирог с сыром фета.

В основе пирога (85 рублей за 100 граммов) было мягкое тесто, его было больше, чем сыра. Зелени достаточно, но она не слишком чувствовалась. На вкус нежный, не соленый, не слишком сытный пирог Сдержанно-приятное впечатление.

Затем принесли кофейный глинтвейн (200 рублей). Он меня разочаровал. Ощущение, что в черный весьма крепкий кофе бросили пару кусочков апельсина и яблок, а на дно чашки положили гвоздики. Сначала специи вообще не чувствовались, впрочем, как и фрукты. Сам кофе был резок и кисловат на вкус. А последние глотки оказались с ярко выраженным вкусом гвоздики. Корицы заметно не было совсем. Но я знаю, что кофейный глинтвейн может быть вкусным, однажды пила такой в кофейне во Львове. Там и цитрусовые, и специи ощущались гармонично, а виноградный сок придавал винный вкус.

Мандариновый торт (130 рублей за 100 граммов) оказался очень холодным, напомнив сначала мороженое. Когда немного согрелся, то удалось распробовать. В целом вкусно — много мандариновой не приторной и не слишком сладкой начинки (это не мандариновой варенье, а именно фрукты) в сочетании с легким сливочным кремом.

Счет: 451 рубль.

Итого: серьезных перемен в обстановке Torta незаметно. Выпечка хороша, глинтвейн, к сожалению, разочаровал. К бюджетным кондитерскую не отнесешь, к очень уютным тоже. Но можно заглядывать за десертами и пирогами.

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